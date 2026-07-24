Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt weitere Kabinettsumbildungen an - neue Namen nannte er nicht. Zuvor war über eine Ablösung von Verkehrsminister Schnieder gemutmaßt worden.

"Die Entschlossenheit und das Tempo [… ihr] gebührt allergrößte Anerkennung", sagt Kanzler Merz über Nina Warken. Sie könnte als erste Frau Chefin des Bundeskanzleramts werden. 24.07.2026 | 1:50 min

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitagmorgen über seine Kabinettsumbildungen informiert. Neue Namen nannte der Kanzler dort nicht. Zuvor war über eine Abberufung von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) spekuliert worden.

Weitere Personalien wolle er in wenigen Tagen verkünden, sagte Merz. Mehrere Medien hatten am Freitag berichtet, dass der Finanzpolitiker Fritz Güntzler Schnieders Nachfolger hätte werden sollen. Das ist nun nicht offiziell bestätigt.

Merz dankt den bisherigen Amtsinhabern

Bei der Pressekonferenz in Berlin waren mehrere der Politiker anwesend, die Merz nun mit neuen Aufgaben betraut. Merz dankte seinem bisherigen Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU); er habe einen "ganz erheblichen Anteil" an den Reformbemühungen der Bundesregierung, sagte Merz.

Seine Nachfolgerin wird Nina Warken (CDU) - die erste Frau an der Spitze des Kanzleramts. Als Gesundheitsministerin habe Nina Warken gezeigt, dass sie Reformen gegen Widerstände durchsetzen könne. "Nina Warken ist eine harte Verhandlerin", so Merz.

Neuer Gesundheitsminister wird der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Merz verwies darauf, dass Linnemann Gesundheitsthemen während der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen bearbeitet habe. "Er weiß also wovon er spricht."

Merz setzt neue Signale: Jünger, weiblicher, neu sortiert. Politologe Prof. Martin Florack über die "Reise nach Jerusalem" im Kabinett. 24.07.2026 | 5:43 min

Baustelle Bahn und Verkehrsressort

Ob Merz das Verkehrsressort tatsächlich neu besetzen will, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Der Reform- und Investitionsbedarf bei der Bahn ist weiter groß. Eine Schlüsselrolle bei der Sanierung soll die neue Bahnchefin Evelyn Palla spielen, die im vergangenen Jahr Nachfolgerin von Richard Lutz wurde. Noch immer aber sind viele Züge unpünktlich, bei der Sanierung hoch belasteter Strecken gab es Verzögerungen.

Bei dem schuldenfinanzierten Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur liegt der Fokus darauf, das Schienennetz und Brücken zu sanieren. Für den Neu- und Ausbau von Autobahnen oder Bahnstrecken aber fehlen in den kommenden Jahren viele Milliarden - denn dafür kommt das Geld aus dem Kern-Bundeshaushalt, dessen Lage aber angespannt ist.

Zug verspätet, falsches Gleis, Ausreden ohne Ende – die Bahn nervt! Dunja Hayali blickt für "Am Puls" hinter die Kulissen. Im Exklusivinterview bezieht die neue Bahnchefin Stellung. 19.07.2026 | 43:30 min

Mehr Geld gefordert

Für Aufsehen sorgten im vergangenen September Berichte aus dem Verkehrsministerium, dass es wegen Milliardenlücken zu Verzögerungen bei Neu- und Ausbauprojekten bei Autobahnen und Bundesstraßen kommen könnte. Für Bundesländer kursierten Listen, für welche Projekte genau keine Baufreigaben erteilt werden könnten - und in welchem Wahlkreis diese liegen. Nicht nur im Finanzministerium kam das nicht gut an. Die Spitzen der Koalition vereinbarten dann aber zusätzliche Gelder. Bundeskanzler Merz sagte: "Alles, was baureif ist, wird gebaut."