Polizei bricht CSD in Berlin ab - Mehrere Verletzte

Am Rande des Christopher Street Day in Berlin ist offenbar ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Der CSD wurde abgebrochen.

Am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist offenbar ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. "Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz", schrieb die Polizei in einem X-Post. "Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt."

Die Verletzten würden aktuell von Rettungskräften behandelt. "Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen."

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Ein Polizeisprecher betonte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, der Vorfall habe sich nicht auf der Straße des 17. Juni ereignet, der durch den Tiergarten führt, sondern in der Parkanlage.

Die Veranstalter brachen den CSD ab: "Bitte geht nach Hause", schrieben sie auf Instagram.

Am Samstag hatten Hunderttausende Menschen unter dem Motto "Haltung ist hot" am Christopher Street Day in Berlin teilgenommen. Die jährlich organisierten CSD-Kundgebungen erinnern an den 28. Juni 1969, als die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York stürmte. Es folgten tagelange Zusammenstöße mit Aktivsten, die als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung gelten.