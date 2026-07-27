CSD-Anschlag: Warum keine Hinweise auf Russland deuten

In sozialen Medien wird gemutmaßt, Russland stecke hinter dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin, um Wahlen zu beeinflussen. Doch dafür gibt es keine Anhaltspunkte.

Bei dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day kam eine Frau ums Leben. Der mutmaßliche Täter war bereits zuvor als islamistischer Gefährder bekannt. 27.07.2026 | 2:06 min

Unmittelbar nach Anschlägen sind soziale Medien oft voller Gerüchte. So auch im aktuellen Fall nach dem tödlichen Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin mit einer Toten und mehreren Dutzend Verletzten.

Während Behörden und Medien relativ schnell Details zur Identität des mutmaßlichen Täters und seinem Hintergrund recherchierten und veröffentlichten, schauen manche Internetnutzer in eine Richtung, die in offiziellen Quellen keine Rolle spielt: eine angebliche Verwicklung Russlands in den Anschlag.

Doch solche Mutmaßungen sind Stand jetzt aus der Luft gegriffen; für eine Verbindung nach Russland gibt es weder Belege noch Anhaltspunkte.

Was wird in sozialen Medien behauptet?

Es ist ein Muster, das man im Netz häufig nach Anschlägen sieht: Nutzer stellen Vermutungen über eine Inszenierung des Vorfalls oder eine gezielte Kampagne an. Auch jetzt werden tausendfach Posts wie dieser geteilt:

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Der Post stellt die Daten zurückliegender Anschläge in Deutschland Wahlterminen gegenüber. Ein Zusammenhang wird suggeriert. "In 42 Tagen ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt", schreibt der Nutzer. Dazu postete er den Screenshot einer "Bild"-Meldung mit der Schlagzeile "Jetzt plant Putin Anschläge in Deutschland!".

Ein bei den Linken aktiver Polit-Youtuber mit rund 200.000 Abonnenten veröffentlichte am Montag ein Video zum CSD-Anschlag: "Es gibt schon länger Hinweise, dass die AfD über ein paar Ecken selbst hinter solchen Taten steckt", sagte er dort. "Und natürlich ganz zufällig passiert das fast genau drei Monate vor den Landtagswahlen in Berlin." Die russische Regierung rekrutiere immer wieder sogenannte Wegwerf-Agenten für Sabotageaktionen.

Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Christopher Street Day war den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder bekannt. Eine entsprechende Verurteilung war aber noch nicht rechtskräftig. 27.07.2026 | 1:50 min

Was ist über den mutmaßlichen Attentäter bekannt?

Es gibt mehrere haltlose Annahmen, die schon jetzt praktisch ausgeschlossen werden können - etwa, dass der mutmaßliche Täter nur vorgab Islamist zu sein, um einen Anschlag unter falscher Flagge durchzuführen. Über den am Sonntag von der Polizei erschossenen mutmaßlichen Täter Abdul B. sind bereits einige Informationen bekannt und sie zeichnen ein eindeutiges Bild.

Verschiedene Medien haben recherchiert, wie er bereits mehrfach versuchte, sich der Terrororganisation IS anzuschließen und dafür unter anderem in den Libanon gereist war. Dort saß er 2025 wegen Anstiftung zu religiösen Konflikten drei Monate in Haft; dem deutschen Verfassungsschutz war er schon Jahre zuvor als Teenager als Islamist bekannt.

Der CSD-Attentäter hätte keine Bewährung bekommen sollen, sagt Terrorismusexperte Peter Neumann. Um solche Taten zu verhindern, brauche es harte Strafen, aber auch Prävention. 26.07.2026 | 5:08 min

Von ZDFheute auf die Russland-Gerüchte angesprochen, winken Behördenkreise mit Einblick in die Ermittlungen klar ab. Auch der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler sieht einen eindeutig islamistischen Hintergrund:

Es liegen absolut keine Hinweise vor, dass Russland oder russische Stellen eine Involvierung in den Anschlag hatten. Der Hintergrund und die Radikalisierungsgeschichte des mutmaßlichen Täters, soweit bislang bekannt, lassen eine Involvierung Russlands ebenfalls als extrem unwahrscheinlich erscheinen. „ Hans-Jakob Schindler, Counter Extremism Project

Es scheine sich um "einen hochradikalisierten, extrem motivierten islamistischen Terroristen" zu handeln, so Schindler zu ZDFheute. "Mehrfach hat er versucht, sich dem Islamischen Staat im Ausland anzuschließen, was ein Ausdruck seiner besonders hohen Motivation ist."

Der "Spiegel" konnte mit dem Vater des mutmaßlichen Täters telefonieren, der von Gelegenheitsjobs, einem Interesse an sunnitischen Gruppen und "Gehirnwäsche" bei seinem Sohn sprach. Wie genau die Radikalisierung ablief, und welche Personen oder Gruppen dabei eine Rolle spielten, müssen die Ermittlungen noch klären.

"Queerfeindlichkeit ist kein Randphänomen im Islamismus, das Problem reicht bis tief in diese Gesellschaft hinein." - so Andre Lehmann, Bundesvorstand LSVD⁺. 27.07.2026 | 4:48 min

Werden mit Anschlägen gezielt Wahlen beeinflusst?

Sowohl die Methode des Angriffs als auch der CSD als Ziel passen zu den Mitteln, die der IS seit Jahren in seinen Publikationen propagiert. Es ist fest eingeplant, dass die Gewalt westliche Gesellschaften spaltet und radikalisiert.

Dass Attentäter bewusst im zeitlichen Umfeld von Wahlen zuschlagen, bestätigen Ermittlungen nicht. Die meisten der islamistischen Anschläge in Deutschland der vergangenen Jahre waren nicht generalstabsmäßig von einer zentralen Organisation geplant, sondern von Einzeltätern durchgeführt, die sich meist über das Internet radikalisiert haben.

Die im viralen Post erwähnten Anschläge von Mannheim, Solingen, Berlin, München und Magdeburg hatten unterschiedliche Hintergründe, die von islamistisch über islamfeindlich und psychische Erkrankungen reichten. Mehrere der Täter wurden bereits für ihre Taten verurteilt. In den Prozessen gab es keinerlei Hinweise auf eine Involvierung Russlands oder die gezielte Beeinflussung von Wahlergebnissen als Motiv ausländischer Kräfte.

Nach dem CSD-Anschlag war der mutmaßliche Täter bereits polizeilich bekannt. „Damit stellt sich die Frage: Wie konnte es passieren, dass er diesen Anschlag verübt hat?“, so ZDF-Reporter Carsten Behrendt. 27.07.2026 | 2:31 min

Experten warnen vor falschen Schlüssen

Nur weil eine Tat indirekt auch russischen Interessen dienen kann, belegt das keine Involvierung. "Russland hat grundsätzlich ein großes Interesse, das Vertrauen in demokratische Strukturen und den Staat im Allgemeinen zu zerstören. Sogenannte Wegwerf-Agenten sind dabei ein gängiges Mittel", erklärt Felix Neumann, Terrorismusexperte bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ein islamistischer Angriff würde dieses gewünschte Ergebnis erzielen. "Ein konkreter Fall, bei dem Russland einen islamistischen Angriff in Deutschland angeleitet oder gesteuert hat, ist mir nicht bekannt", betont Neumann. Und er warnt vor falschen Schlüssen:

2026 haben wir insgesamt fünf Wahlen auf Landesebene, 2027 sind es ebenso vier. Bundestagswahlen, Europawahlen sowie Wahlen auf Kreis-, Stadt- oder Gemeindeebene kommen außerdem hinzu. Einen Zeitpunkt zu finden, der nicht 'kurz' vor einer Wahl ist, wird schwierig. „ Felix Neumann, Konrad-Adenauer-Stiftung

Auch Experte Schindler hält fest: "Es gibt bislang keinen mir bekannten Fall, in welchem Russland quasi als 'cover story' islamistischen Terrorismus in Deutschland benutzt hat."

Nach dem Terroranschlag auf den Christopher Street Day mit einem Todesopfer und vielen Verletzten mehrt sich die Kritik am Umgang mit mutmaßlichen islamistischen Gefährdern. 27.07.2026 | 4:50 min

Andere Taten können durchaus aufs Konto Russlands gehen

Was Gerüchte in den sozialen Medien anheizt, ist der Umstand, dass Russland tatsächlich in fingierte Sabotageaktionen in Deutschland verwickelt sein könnte. Der "Spiegel" berichtete, dass mehrere Hundert Fälle, in denen 2024 Autos mit Bauschaum im Auspuff beschädigt wurden, womöglich auf von Russland bezahlte Kriminelle zurückgingen. Am Tatort hatten sie Botschaften mit Bezug zu den Grünen hinterlassen.

Solche Fälle, vor denen Sicherheitsbehörden tatsächlich warnen, sind aber gänzlich anders gelagert als gewalttätige islamistische Anschläge. Von beiden Problemen geht eine reale Gefahr aus, auch wenn Akteure nun versuchen, den Fokus in eine bestimmte Richtung zu lenken. Kurz nach Anschlägen gebe es in den sozialen Medien gezielte Versuche, den Diskurs im Netz zu verzerren, warnt Felix Neumann. Schindler fasst die Russland-Gerüchte in den sozialen Medien so zusammen:

Es handelt sich offensichtlich hier um eine Kombination aus unbegründeten Mutmaßungen, Missinformationen und gezielt platzierten Desinformationen. „ Hans-Jakob Schindler, Counter Extremism Project

Anschlag in Berlin : Nach CSD-Angriff: Rufe nach schärferem Strafrecht Eine Tote, mehrere Verletzte: Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag beim CSD in Berlin werden Rufe nach rechtlichen Konsequenzen laut. Alle News im Liveblog. Liveblog