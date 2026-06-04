Gesundheitsministerin zu Pflegereform:Kürzungen in der Pflege: Warken legt Reformentwurf vor
von Britta Spiekermann
Gesundheitsministerin Warken muss kürzen. Sonst, so das Gesundheitsministerium, seien Beitragssteigerungen nicht zu verhindern. Jetzt liegt ihr Entwurf für eine Reform vor.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat einen Entwurf für eine Pflegereform vorgelegt, er liegt dem ZDF vor. Demnach sollen Kinderlose einen höheren Pflegebeitrag zahlen. Er soll um 0,1 Prozentpunkte steigen, auf dann insgesamt 0,7 Prozent.
Auch wird es schwieriger, in einen der fünf Pflegegrade eingestuft zu werden. Inzwischen gibt es mehr als sechs Millionen Pflegebedürftige - ein Rekordwert.
Zudem ist geplant, dass auch Beschäftigte in Mini-Jobs in die Pflegeversicherung einzahlen.
2027 Defizit von 7,6 Milliarden Euro
Weitere Pläne im Entwurf: Im Pflegegrad 1 soll der sogenannte Entlastungsbetrag von 131 Euro gestrichen, gleichzeitig die Prävention gestärkt werden. Aber: Die Beiträge zur Rentenversicherung für pflegende Angehörige, die die Pflegekasse zahlt, werden gekürzt.
Schon 2027 wird ein Defizit in den Pflegekassen von 7,6 Milliarden Euro erwartet. 2028 sollen es mehr als 15 Milliarden Euro sein. Der Finanzdruck ist hoch, gleichzeitig sollen die Pflegebeiträge nicht steigen.
Der Zugang zu den einzelnen fünf Pflegegraden wird erschwert. Es könnte aber einen Bestandsschutz geben. Wer bereits eingestuft ist, soll es auch bleiben.
Mehr Hilfe für die Pflege zu Hause
In der häuslichen Pflege soll eine sogenannte Pflegebegleitung etabliert werden, die es Angehörigen erleichtern soll, mit der Situation besser umgehen zu können. Eine Pflegebegleitung soll auch dabei helfen, dass Ansprüche, die jeder Einzelne hat, wahrgenommen werden.
Das Bundesgesundheitsministerium setzt auf mehr Prävention. Dazu gehören Reha vor Pflege und mehr Vorsorgeuntersuchungen ab dem 60. Lebensjahr.
Wie es jetzt weitergeht
Der Referentenentwurf geht jetzt in die Ressortabstimmung. Ministerien wie das Arbeits- und Finanzministerium müssen Stellung nehmen. Von Änderungen wird ausgegangen. Besonders die geplante Kürzung von Rentenpunkten für diejenigen, die zu Hause pflegen, ist umstritten.
Ein Systemwechsel, dass auch Beamte in die Pflegekassen einzahlen, ist nicht vorgesehen. Die SPD fordert das schon lange, zuletzt hatten sich auch Fachpolitiker der CSU dieser Position angeschlossen.
Im Kabinett frühestens am 24. Juni
Ministerin Warken hingegen will das duale System von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung fortsetzen und laut Referentenentwurf die private Vorsorge steuerlich fördern.
Bis der Referentenentwurf im Kabinett ist, könnte es noch dauern. Ende Juni gilt als realistisch.
Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.
- Analyse
Pflege wird immer teurer:Was Pflegekosten mit einem kaputten Dach zu tun habenvon Britta Spiekermannmit Video4:23
Modellprojekt in Bayern:Pflegeheim testet KI: "Man fühlt sich wie in Italien"von Sophie Burkhartmit Video1:50
Politik | Berlin direkt:Koalition unter Reformdruckvon Ines TramsVideo4:06
Nachrichten | heute journal:Gesundheitskosten: Wie lässt sich sparen?von Britta SpiekermannVideo2:31