Die Pflegereform könnte den Zugang zu Pflegegraden erschweren. Was Pflegebedürftige und Angehörige noch bis Jahresende tun können, um von den bisherigen Regelungen zu profitieren.

Pflegereform: Was Sie noch bis Jahresende regeln sollten

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Wer plant, einen Erstantrag auf Pflegeleistungen oder auf Erhöhung des Pflegegrades zu stellen, sollte das möglichst noch dieses Jahr tun, sagt Pflegereferentin Felizitas Bellendorf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn am 1. Januar 2027 soll die geplante Pflegereform der Bundesregierung in Kraft treten.

Pflegeantrag bis Ende 2026 stellen

Für alle Anträge, die bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person eingehen, gelten noch die Maßstäbe dieses Jahres, versichert Pflegeexpertin Bellendorf. Auch dann, wenn die Begutachtung erst im neuen Jahr stattfindet.

Sie rät zur frühzeitigen Antragstellung, da sich die Zustellung durch die Post aufgrund der Feiertage verzögern könnte. Die Leistungen werden rückwirkend ab Antragsdatum gewährt - selbst wenn die Prüfung und Bewilligung der Pflege erst im Januar erfolgen. Bellendorf rechnet auch mit einem Bearbeitungsstau, da zurzeit vermehrt Anträge eingingen, die Bearbeitung aber von den vorhandenen Gutachterdiensten geleistet werden müsse.

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Was bei einem Erstantrag auf Pflege zu beachten ist

Die Antragstellung noch in diesem Jahr kann sich lohnen, da die Schwellenwerte für die Pflegegrade erhöht werden sollen, so Bellendorf.

Dadurch wird es schwieriger, überhaupt einen Pflegegrad zu bekommen. „ Felizitas Bellendorf, Pflegereferentin Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2023 zeigen, dass bundesweit rund 86 Prozent der Bedürftigen im häuslichen Umfeld gepflegt werden, drei Viertel von ihnen sogar ohne professionelle Hilfe - Tendenz steigend. Für zunehmend mehr pflegende Angehörige und Freunde befürchtet Bellendorf daher künftig wachsende Belastungen.

Was sich bei der Pflegeversicherung ändern soll

Pflegegrade Die heutigen fünf Pflegegrade gibt es seit der Pflegereform 2017. Bei der Festlegung der Kriterien wurde allerdings von der wissenschaftlichen Empfehlung abgewichen, was nun korrigiert werden soll. Damit steigen die Hürden für die Einstufung in die Pflegegrade 1, 2 und 3. Wer vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes in einen Pflegegrad eingeordnet wird, behält ihn. Pflege zu Hause Der Großteil der Pflegebedürftigen wird zu Hause versorgt. Die Pflegekassen zahlen ihnen unter anderem den sogenannten Entlastungsbetrag: 131 Euro im Monat können beispielsweise für Unterstützung im Haushalt ausgegeben werden. Für Pflegegrad 1 soll dieser Posten wegfallen. Ein Teil des Geldes soll für den Aufbau einer Pflegebegleitung verwendet werden, damit Betroffene und Angehörige frühzeitig Hilfe und Beratung von Fachleuten bekommen. Die Pflegebegleitung soll 2029 starten.



Geplant ist zudem ein Überbrückungsbudget, um "eine pflegerische Versorgung in Akut- und Überbrückungssituationen sicherzustellen". Dabei können ambulante Pflegedienste einspringen, es soll aber - ab 2028 - auch ein kurzzeitiger Heimaufenthalt möglich sein. Generell sollen bei der häuslichen Pflege verschiedene Einzelleistungen zu Budgets zusammengefasst werden. Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege sollen die Leistungsbeträge der Pflegekassen ab 2029 jedes Jahr erhöht werden, orientiert an der Inflation. Pflege im Heim Die vollstationäre Pflege ist für Betroffene oft sehr teuer. Für den pflegebedingten Eigenanteil zahlen die Pflegekassen Zuschüsse, die mit längerem Heimaufenthalt ansteigen: Im ersten Jahr sind es 15 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, nach zwölf Monaten 30 Prozent, nach 24 Monaten 50 Prozent und nach 36 Monaten 75 Prozent. Diese Fristen sollen entgegen früherer Pläne beibehalten werden. Beiträge Für Kinderlose ist die Pflegeversicherung bereits teurer als für Eltern. Sie zahlen einen Aufschlag von 0,6 Prozentpunkten auf den allgemeinen Arbeitnehmer-Beitragssatz von 1,8 Prozent. Künftig sollen es 0,9 Prozentpunkte sein.



Zudem wird die beitragsfreie Mitversicherung für Ehepartner ohne nennenswertes eigenes Einkommen eingeschränkt. Für diese Gruppe wird dem Gesetzentwurf zufolge ab 2028 ein Beitrag von 0,52 Prozent auf beitragspflichtige Einnahmen des Partners fällig. Bleiben soll die kostenlose Mitversicherung für Kinder, Eltern von Kindern unter zwölf Jahre und von Kindern mit Behinderungen, für Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen und im Regel-Rentenalter. Künftig sollen auch bei Minijobs Pflegebeiträge erhoben werden.



Die Beitragsbemessungsgrenze soll um 300 Euro im Monat steigen. Damit zahlen Gutverdiener, sofern sie nicht privat versichert sind, mehr für die Pflegeversicherung und ihre Arbeitgeber auch.



Quelle: epd, dpa

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Welche Kosten durch die Reform auf Pflegebedürftige zukommen könnten

Wer bereits einen Pflegegrad hat, dem empfiehlt Verbraucherschützerin Bellendorf, laufende Verträge mit Pflege- und Pflegemitteldienstleistern zu überprüfen: "Welche Pflegeleistungen werden wirklich benötigt und können sie auch mit privaten Mitteln bezahlt werden?"

Sollte mit der Reform der feste Betrag von aktuell 42 Euro pro Monat für sogenannte Pflegehilfsmittel zum Verbrauch ersatzlos gestrichen werden, müssten viele Menschen überlegen, wie sie das zukünftig finanzieren. "Das muss dann ab Pflegegrad 2 vom Pflegegeld bezahlt werden", erklärt Bellendorf. Möglicherweise müssten auch Verträge, zum Beispiel für hauswirtschaftliche Unterstützung, gekündigt werden, so ihre Befürchtung.

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Wofür das Pflegegeld künftig eingesetzt werden soll

Zwar wurde angekündigt, dass mit der Reform das Pflegegeld erhöht werden soll, doch die Pflegeexpertin befürchtet, dass das Plus beim Pflegegeld schnell aufgebraucht werden könnte: "Von dem höheren Pflegegeld soll demnächst auch die privat organisierte Verhinderungspflege bezahlt werden." So könnte es schwierig und teuer werden, Unterstützung bei der Pflege im häuslichen Umfeld zu bekommen, beschreibt Bellendorf mögliche negative Konsequenzen. Dabei sei Entlastung gerade für Angehörige, die zu Hause pflegen, sehr wichtig.

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Sollte ab Januar 2027 auch die Möglichkeit wegfallen, den Entlastungsbetrag von monatlich 131 Euro anzusparen, fehlt auch hier finanzielle Erleichterung. Oft konnten mit dem Angesparten Mehrkosten durch Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege bezahlt werden. Bis Ende 2026 sollten offene Rechnungen eingereicht sowie möglichst noch Pflegeleistungen abgerufen werden, rät Bellendorf.

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Wo es Pflegeberatung gibt

Unterstützung bei Pflegeanträgen bieten Beratungsstellen wie das Zentrum für Qualität in der Pflege oder die jeweiligen Pflegekassen. Auf den Seiten der Verbraucherzentralen kann zur ersten Einschätzung der Pflegegrad berechnet werden. Eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst ersetzt dies jedoch nicht, betont Pflegeexpertin Felizitas Bellendorf. Außerdem gebe es bereits jetzt eine kostenfreie Pflegeberatung ab dem Tag der Antragstellung. Im Reformentwurf soll diese Leistung ab 2029 noch ausgeweitet werden.

Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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