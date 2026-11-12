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Ratgeber

Pflegereform 2027: Was Sie noch 2026 prüfen sollten

Änderungen bei Pflegeleistungen 2027:Pflegereform: Was Sie noch bis Jahresende regeln sollten

von Cornelia Petereit

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Die Pflegereform könnte den Zugang zu Pflegegraden erschweren. Was Pflegebedürftige und Angehörige noch bis Jahresende tun können, um von den bisherigen Regelungen zu profitieren.

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Wer plant, einen Erstantrag auf Pflegeleistungen oder auf Erhöhung des Pflegegrades zu stellen, sollte das möglichst noch dieses Jahr tun, sagt Pflegereferentin Felizitas Bellendorf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn am 1. Januar 2027 soll die geplante Pflegereform der Bundesregierung in Kraft treten.

Pflegeantrag bis Ende 2026 stellen

Für alle Anträge, die bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person eingehen, gelten noch die Maßstäbe dieses Jahres, versichert Pflegeexpertin Bellendorf. Auch dann, wenn die Begutachtung erst im neuen Jahr stattfindet.

Sie rät zur frühzeitigen Antragstellung, da sich die Zustellung durch die Post aufgrund der Feiertage verzögern könnte. Die Leistungen werden rückwirkend ab Antragsdatum gewährt - selbst wenn die Prüfung und Bewilligung der Pflege erst im Januar erfolgen. Bellendorf rechnet auch mit einem Bearbeitungsstau, da zurzeit vermehrt Anträge eingingen, die Bearbeitung aber von den vorhandenen Gutachterdiensten geleistet werden müsse.

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Was bei einem Erstantrag auf Pflege zu beachten ist

Die Antragstellung noch in diesem Jahr kann sich lohnen, da die Schwellenwerte für die Pflegegrade erhöht werden sollen, so Bellendorf.

Dadurch wird es schwieriger, überhaupt einen Pflegegrad zu bekommen.

Felizitas Bellendorf, Pflegereferentin Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2023 zeigen, dass bundesweit rund 86 Prozent der Bedürftigen im häuslichen Umfeld gepflegt werden, drei Viertel von ihnen sogar ohne professionelle Hilfe - Tendenz steigend. Für zunehmend mehr pflegende Angehörige und Freunde befürchtet Bellendorf daher künftig wachsende Belastungen.

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Welche Kosten durch die Reform auf Pflegebedürftige zukommen könnten

Wer bereits einen Pflegegrad hat, dem empfiehlt Verbraucherschützerin Bellendorf, laufende Verträge mit Pflege- und Pflegemitteldienstleistern zu überprüfen: "Welche Pflegeleistungen werden wirklich benötigt und können sie auch mit privaten Mitteln bezahlt werden?"

Sollte mit der Reform der feste Betrag von aktuell 42 Euro pro Monat für sogenannte Pflegehilfsmittel zum Verbrauch ersatzlos gestrichen werden, müssten viele Menschen überlegen, wie sie das zukünftig finanzieren. "Das muss dann ab Pflegegrad 2 vom Pflegegeld bezahlt werden", erklärt Bellendorf. Möglicherweise müssten auch Verträge, zum Beispiel für hauswirtschaftliche Unterstützung, gekündigt werden, so ihre Befürchtung.

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Wofür das Pflegegeld künftig eingesetzt werden soll

Zwar wurde angekündigt, dass mit der Reform das Pflegegeld erhöht werden soll, doch die Pflegeexpertin befürchtet, dass das Plus beim Pflegegeld schnell aufgebraucht werden könnte: "Von dem höheren Pflegegeld soll demnächst auch die privat organisierte Verhinderungspflege bezahlt werden." So könnte es schwierig und teuer werden, Unterstützung bei der Pflege im häuslichen Umfeld zu bekommen, beschreibt Bellendorf mögliche negative Konsequenzen. Dabei sei Entlastung gerade für Angehörige, die zu Hause pflegen, sehr wichtig.

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Sollte ab Januar 2027 auch die Möglichkeit wegfallen, den Entlastungsbetrag von monatlich 131 Euro anzusparen, fehlt auch hier finanzielle Erleichterung. Oft konnten mit dem Angesparten Mehrkosten durch Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege bezahlt werden. Bis Ende 2026 sollten offene Rechnungen eingereicht sowie möglichst noch Pflegeleistungen abgerufen werden, rät Bellendorf.

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Wo es Pflegeberatung gibt

Unterstützung bei Pflegeanträgen bieten Beratungsstellen wie das Zentrum für Qualität in der Pflege oder die jeweiligen Pflegekassen. Auf den Seiten der Verbraucherzentralen kann zur ersten Einschätzung der Pflegegrad berechnet werden. Eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst ersetzt dies jedoch nicht, betont Pflegeexpertin Felizitas Bellendorf. Außerdem gebe es bereits jetzt eine kostenfreie Pflegeberatung ab dem Tag der Antragstellung. Im Reformentwurf soll diese Leistung ab 2029 noch ausgeweitet werden.

Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 12.11.2026 ab 09:05 Uhr.

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