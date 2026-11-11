Recht auf Vergessenwerden:Wie Krebsgenesene vor Nachteilen geschützt werden sollen
von Samuel Kirsch
Wer Krebs hatte, muss bisher in Deutschland auch Jahre nach einer Heilung noch Nachteile befürchten - zum Beispiel beim Abschluss einer Versicherung. Das soll sich nun ändern.
Es sind Ziele, die viele Menschen für ihr Leben haben: Kinder kriegen oder ein Haus kaufen. Eine Krebserkrankung kann solche Pläne massiv durchkreuzen - und das auch noch lange Zeit, nachdem die Erkrankung eigentlich überstanden ist. Denn das Risiko, erneut zu erkranken, spielt bei Entscheidungen von Behörden oder Versicherungsunternehmen eine wichtige Rolle.
Bis wann es gerechtfertigt ist, eine überstandene Krebserkrankung als Risikofaktor mit einzubeziehen, ist in Deutschland bislang nicht geregelt. Das soll sich nach einer Initiative des Bundesrats ändern. Ein "Recht auf Vergessenwerden" soll Betroffene künftig besser vor ungerechtfertigten Nachteilen schützen.
Dass gerade Krebs angegangen werden soll, liegt einerseits daran, dass Krebserkrankungen weit verbreitet sind. Andererseits ist Krebs ein klar abgrenzbares Krankheitsbild. Denkbar wäre aber auch, andere Erkrankungen wie etwa HIV, Hepatitis oder Diabetes bei der Regelung eines Rechts auf Vergessenwerden zu berücksichtigen. Der Bundesrat hat die Bundesregierung gebeten, perspektivisch auch andere als onkologische Erkrankungen in den Blick zu nehmen.
Nachteile beim Abschluss von Versicherungen
Vor allem in drei Bereichen kann sich eine ehemalige Krebserkrankung negativ auswirken: beim Abschluss von Versicherungen und damit zusammenhängend der Vergabe von Krediten, bei Adoptionen und - relevant für bestimmte Berufsgruppen wie etwa Polizisten oder Lehrer - bei der Entscheidung über eine Verbeamtung. In allen Bereichen ist die Prognose über den künftigen Gesundheitszustand mitentscheidend.
Wer eine Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherung abschließen will, muss vom Versicherer vorab gestellte Gesundheitsfragen beantworten. Dabei wird auch nach Tumorerkrankungen gefragt. Gesetzliche Limitierungen, wie weit Fragen zur Krankheitsgeschichte zurück in die Vergangenheit reichen dürfen, gibt es bislang nicht. Eine ehemalige Krebserkrankung kann nicht nur zu höheren Prämien führen, sondern auch dazu, dass der Versicherer einen Abschluss ablehnt.
Lebensversicherungen oder auch sogenannte Restschuldversicherungen sind etwa bei Krediten wichtig. Banken verlangen sie bei höheren Darlehenssummen unter Umständen als Sicherheit für den Fall, dass der Kreditnehmer verstirbt. Hier hat der Bundestag bereits zeitliche Grenzen für die Berücksichtigung von Erkrankungen beschlossen, die ab 20. November 2026 gelten. Danach darf eine Krebserkrankung im Zusammenhang mit bestimmten Krediten nicht mehr abgefragt werden, wenn das Ende der Erkrankung 15 Jahre zurückliegt. Deutschland setzt mit dieser Regelung eine EU-Vorgabe um. Kredite für Immobilien sind davon nicht umfasst.
Ehemalige Krebserkrankungen können Adoptionen und Verbeamtungen verhindern
Bei Adoptionen gilt zwar kein offizielles Adoptionsverbot für Eltern, die Krebs hatten. Doch die Adoptionsbehörde kann ein Wiedererkrankungsrisiko bei der Frage berücksichtigen, ob die Adoptionseltern langfristig für ein Kind sorgen können. Wird das wegen einer vorhergehenden Krebserkrankung verneint, ist dies für ehemalige Krebserkrankte besonders bitter. Denn Krebstherapien können unfruchtbar machen.
Für Verbeamtungen ist die gesundheitliche Eignung eine Voraussetzung. Die wird von einem Amtsarzt begutachtet. Eine überstandene Krebserkrankung kann auch hier in die Entscheidung einbezogen werden.
Wie ein Recht auf Vergessenwerden geregelt werden könnte
Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann hat für Deutschland eine Frist von fünf Jahren für ein "Recht auf Vergessenwerden" ins Spiel gebracht. Diese knüpft an die sogenannte Heilungsbewährung an, die schon heute für den Schwerbehindertenstatus relevant ist. Das Gesundheitsministerium spricht sich auf ZDF-Anfrage für eine Orientierung an dieser Frist aus.
Die Versicherungsbranche lehnt eine starre Fristenregelung ab. Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) teilt auf ZDF-Anfrage hin mit: "Eine niedrige pauschale Frist für alle Krebsarten und Produkte würde den Versicherungsschutz für alle Versicherten teurer machen."
Zu welchen Gesundheitsauskünften sind Verbraucher verpflichtet?
Versicherungsunternehmen dürfen Gesundheitsdaten abfragen, die eine Rolle für den Versicherungsschutz spielen. Wie weit zurück die Versicherer fragen, ist unterschiedlich. Wer eine Versicherung abschließen möchte, ist verpflichtet, die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Eine falsche oder unvollständige Antwort kann erhebliche Folgen haben: Im äußersten Fall kann der Versicherungsschutz rückwirkend entfallen.
Gesundheitsfragen sollte man daher genau lesen, medizinische Angaben gegebenenfalls mithilfe des behandelnden Arztes oder eines unabhängigen Versicherungsberaters besprechen und bei Unklarheiten schriftlich beim Versicherer nachfragen.
Samuel Kirsch ist Redakteur in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz.
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