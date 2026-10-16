Initiative im Bundesrat:Krebs überlebt: Betroffene fordern Recht auf Vergessenwerden
von Jasmin Astaki-Bardeh
Als Kind hatte Eva-Maria Wild Leukämie. Nun ist sie Ärztin, doch ihre Krebsdiagnose wirkt bis heute nach. Der Bundesrat hat einen Antrag zum Recht auf Vergessenwerden beschlossen.
Auf den Fluren der Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Erlangen kleben Zebra-Aufkleber an den Wänden, Stoffteddybären lehnen an Spielkisten. Kleine Mutmacher, die den Klinikalltag für die Kinder etwas leichter machen sollen.
Die 31-jährige Ärztin Eva-Maria Wild möchte ihren jungen Patienten Hoffnung geben. Sie weiß, was eine Krebsdiagnose bedeutet, die das Leben schlagartig verändert. Mit sieben Jahren erkrankte sie an Leukämie.
Nachteile nach Krebs - nicht nur bei Versicherungen
Seit mehr als 16 Jahren gilt Wild als medizinisch geheilt. Doch die überstandene Krankheit begleitete sie auf andere Weise weiter. Nach ihrem Medizinstudium wollte sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Ein Angebot bekam sie nicht.
Auch bei Krediten haben ehemalige Krebspatienten wie sie Nachteile, etwa wenn für die Finanzierung eine Risikolebensversicherung erforderlich ist. Auch bei Verbeamtungs-oder Adoptionsverfahren ist die frühe Krebsdiagnose ein Hindernis.
Bundesländer fordern Recht auf Vergessenwerden
Deshalb gründete Wild gemeinsam mit anderen Betroffenen den Verein Survivor Deutschland e.V. Wie andere Patientenverbände fordert der Verein ein Recht auf Vergessenwerden.
Unterstützung kommt inzwischen auch aus der Politik. Der Bundesrat hat heute einen entsprechenden Antrag beschlossen. Demnach sollen Menschen mit überstandenem Krebs ihre frühere Erkrankung nach Ablauf medizinisch begründeter Fristen nicht mehr offenlegen müssen. Die Länderkammer fordert die Bundesregierung auf, eine gesetzliche Neuregelung zum Recht auf Vergessenwerden zu erarbeiten.
Zu den Unterstützern zählt auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die 2019 selbst an Krebs erkrankte.
In Bayern gibt es bereits einen Vorstoß im Bereich der Verbeamtung: Das Bayerische Kabinett hat am Dienstag beschlossen, das Recht auf Vergessenwerden nach einer überstandenen Krebserkrankung bei Landesbeamten anzuwenden.
Was Versicherungen und Datenschützer sagen
In europäischen Nachbarstaaten wie Frankreich, Belgien und Spanien gibt es bereits vergleichbare Regelungen. Die Versicherungswirtschaft ist dem nicht grundsätzlich abgeneigt, warnt aber vor kurzen oder pauschalen Fristen.
Datenschützer verweisen auf die besondere Sensibilität von Gesundheitsdaten. Versicherungen hätten ein legitimes Interesse, Risiken zu prüfen. Aber, dieses Interesse müsse mit den schutzwürdigen Belangen der Versicherten abgewogen werden, sagt Bayerns Datenschutzbeauftragter Thomas Petri.
Ärztin: Leben können wie jeder andere
Eva-Maria Wild hofft, dass die Bundesratsinitiative Unterstützung findet. Täglich arbeitet sie mit Kindern, die gute Heilungschancen haben: Mittlerweile sind rund 85 Prozent der Krebserkrankungen im Kindesalter heilbar. Sie wünscht sich für die Kinder, dass die Krankheit sich nicht auf ihr ganzes weiteres Leben auswirkt.
Die Bundesregierung muss sich nun mit der Länderinitiative befassen und gegebenenfalls ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen. Dann könnte es in Deutschland ein neues Recht geben - auf Vergessenwerden für ehemalige Krebspatienten.
Jasmin Astaki-Bardeh berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Bayern.
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