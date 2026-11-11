Herbstzeit ist Erkältungszeit - auch die ersten Grippeviren sind unterwegs. Wer sich jetzt impfen lassen sollte und mit welchem Impfstoff, erklärt Infektiologe Leif Erik Sander.

Grippe-Impfung: Wer sich jetzt impfen lassen sollte

"Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen", sagt Leif Erik Sander über die Grippe. Statt Hausmitteln wie Vitamin C empfiehlt er guten Schlaf und regelmäßiges Händewaschen. 09.11.2026 | 4:44 min

Laufende Nase, Husten, Halsschmerzen: Mit dem Herbst hat in Deutschland auch die Erkältungssaison begonnen. Neben den klassischen Erkältungsviren, den Rhinoviren, gebe es auch jetzt schon Grippeviren, sagte Leif Erik Sander, Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin an der Berliner Charité, im ZDF-Morgenmagazin. Es seien aktuell aber noch wenige Influenza-Fälle.

Insbesondere Menschen ab 60 Jahren und Risikogruppen sollten sich jetzt um ihren Impfschutz kümmern, riet Sander:

Jetzt ist genau der perfekte Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen. „ Leif Erik Sander, Infektiologe

Die Grippeimpfstoffe würden jedes Jahr an die neuen Influenza-Viren angepasst und seien jetzt in den Hausarztpraxen und Apotheken verfügbar.

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Wem die Stiko eine Grippe-Impfung empfiehlt

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Influenza-Impfung allen Menschen ab 60 Jahren. Für diese Gruppe werde ein sogenannter Hochdosis-Impfstoff oder wirkverstärkter Impfstoff empfohlen:

Bei älteren Menschen braucht das Immunsystem ein bisschen mehr, um in die Gänge zu kommen. Und da helfen diese Impfstoffe einfach nochmal deutlich besser. „ Leif Erik Sander, Infektiologe

Eine Impfempfehlung gibt es auch für Schwangere ab dem zweiten Trimester sowie Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder HIV. Auch Menschen, die ein erhöhtes Berufsrisiko haben, etwa medizinisches Personal, sollten sich laut Stiko impfen lassen.

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Wer immunschwächende Medikamente nehmen müsse, solle ebenfalls unbedingt beim Hausarzt nach der Impfung fragen, ergänzte Sander. Für all diese Gruppen sei der "herkömmliche Impfstoff" gedacht.

Ab wann breiten sich Grippeviren in Deutschland am stärksten aus?

Sander zufolge sind Grippeviren für gewöhnlich im Januar und Februar vermehrt im Umlauf, manchmal aber auch etwas früher. Die Krankheit sei durchaus ernst zu nehmen:

Das sind mitunter richtig schwere Erkrankungen. „ Leif Erik Sander, Infektiologe

Jedes Jahr würden Millionen Menschen in Deutschland an Influenza erkranken. Während einige mit normalen grippalen Symptomen davonkämen, müssten einige andere ins Krankenhaus.

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Helfen Hausmittel wie Vitamin C gegen die echte Grippe?

Außer der Impfung kursierten viele Tipps für Hausmittel wie Vitamin C, deren Wirkung oft nicht wissenschaftlich belegt sei, sagte Sander. Hilfreich sei genug Schlaf. Wer Kontakt zu kranken Menschen habe, sollte sich öfter die Hände waschen und nach Möglichkeit eine Maske tragen.

Das Interview führte ZDF-Morgenmagazin-Moderator Philip Wortmann. Die Zusammenfassung ist von Anja Engelke. Sie wurde erstmals am 9. November 2026 veröffentlicht.

Quelle: ZDF