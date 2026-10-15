Aktuelle Daten zu Atemwegserkrankungen:Husten, Schnupfen, Fieber: Wie krank ist Deutschland gerade?
von Luisa Billmayer
Der Hals kratzt, die Nase läuft: Mit dem Herbst startet die Grippesaison. Aktuelle RKI-Daten und Grafiken zeigen, wie viele Menschen krank sind - und wie schwer sie betroffen sind.
Wie verläuft die Grippesaison? Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, wie viele Menschen aktuell an Atemwegserkrankungen leiden - und wie schwer die Verläufe sind. Klicken Sie auf die einzelnen Kategorien in unserer Grafik für weitere Details:
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Wie ordnet das RKI die Daten ein?
Anhand der Daten aus den Vorjahren stuft das RKI die aktuellen Wochenwerte als sehr niedrig bis sehr hoch ein. Die Daten werden mit jeweils allen Werten aus fünf nicht-pandemischen Vorsaisons verglichen. Weil der aktuelle Wert mit allen historischen Wochenwerten ins Verhältnis gesetzt wird, ist die Aktivität im Winter tendenziell hoch und im Sommer tendenziell niedrig. Um die Bewertung der Daten nicht zu verzerren, sind die Jahre der Corona-Pandemie für den Vergleich ausgeschlossen.
Woher stammen die RKI-Zahlen zu Erkältungen und Grippe?
Die Lage der Atemwegserkrankungen misst das RKI anhand drei verschiedener Größen:
- Erkrankungen der Atemwege: Dieser Wert zeigt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner*innen neu auftretende Symptome einer Atemwegserkrankung haben. Per App geben Freiwillige jede Woche an, ob sie Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen haben. Dazu zählen neben Erkältung auch Grippe-, RSV- und Coronafälle.
- Fälle mit Fieber: Zusätzlich fragt das RKI ab, ob die Erkrankten Fieber haben. Ist das der Fall, gilt die Erkrankung als grippeähnlich und damit schwerwiegender.
- Fälle im Krankenhaus: Eine Atemwegserkrankung kann bedrohlich werden. Deshalb zeigt die Grafik zudem, wie viele Fälle im Krankenhaus behandelt werden müssen.
Redaktion: Lukas Wagner, Kevin Schubert
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