Früh gestartet und viele Fälle:Grippewelle: "Auch viele junge Patienten"
von Norea Rüegg
Von Kiel bis nach Freiburg schnieft, hustet und fiebert es wieder. Mediziner beobachteten im Januar eine intensive Grippewelle - für Entwarnung sei es derzeit noch zu früh.
Tatsächlich erreichte die Grippewelle Deutschland dieses Jahr bereits im November, etwas früher als üblich. Ob die Kurve auch früher wieder abflacht oder weiter ansteigen wird, lasse sich aber nicht vorhersagen, erklärt Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI). Was sich sicher sagen lasse:
Internistin: "Viele junge Patienten mit schweren Symptomen"
"Der grippale Infekt beginnt langsam, aber dieser sehr plötzliche Beginn, das ist die Influenza. Und das dauert dann auch mal 7 bis 14 Tage", sagt Allgemeinmediziner Malik Böttcher zur Grippewelle.
Bis Ende Januar starben 559 Menschen in Folge von Influenza, nahezu alle von ihnen waren 60 Jahre oder älter. Internistin Angela Schweizer aus Kirchheim unter Teck berichtet, dass sie auch mehr junge Menschen behandelt hat:
Auch die Krankenhäuser füllten sich in den vergangenen Wochen immer mehr mit Influenza-Erkrankten: Ungefähr dreimal so viele Patient*innen wie in den Vorjahren seien auf der Normal- und Intensivstation im Klinikum Stuttgart behandelt worden, sagt der Infektiologe Andreas Lienig.
Neue Virus-Variante im Umlauf
Besonders ist in diesem Jahr auch die neue Virus-Variante: Die sogenannte "Subklade K" des schon bekannten H3N2-Virusstammes dominiert die aktuelle Grippewelle. Sie ist laut Andreas Lienig auch für den früheren Beginn verantwortlich.
Weil die Unterart neu ist, würden die im Körper bereits vorhandenen Antikörper nicht so gut passen, erklärt der Infektiologe. "Die Variante ist ansteckender als sonst und in der Gesamtbevölkerung herrscht auch weniger Immunität vor." Gefährlicher sei der Subtyp aber nicht.
Wie gut wirkt der Impfstoff?
Das veränderte Virus führte auch beim Impfstoff zu Unsicherheiten: Wie jedes Jahr wurde er zwar für die neue Saison angepasst. Zu diesem Zeitpunkt war die neue "Subklade K" allerdings noch nicht bekannt. Deshalb bestand die Befürchtung, eine Impfung könnte weniger effektiv vor einer Infektion schützen.
Laut Lienig ist die Wirkung bei leichteren Verläufen zwar geringer, vor schweren Verläufen schütze der Impfstoff aber zuverlässig. Gerade für Risikogruppen lohne sich eine Impfung auch jetzt noch:
Regionale Lieferengpässe beim Impfstoff
In der Hausarztpraxis hätten sie und ihr Team alle Risikopatient*innen rechtzeitig impfen können, sagt Angela Schweizer. Es sei sogar eine "gute Impfsaison" gewesen. Doch in den letzten Wochen hätte es vereinzelt an Impfstoff gefehlt.
Zwischenzeitlich meldete auch das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) regionale Lieferengpässe bei einzelnen Impfstoffen. Der Grund: Weil sich letztes Jahr weniger Menschen impfen ließen, wurde auch für dieses Jahr weniger Impfstoff vorbestellt. Um den zusätzlichen Bedarf zu decken, erteilte das Institut eine Ausnahmegenehmigung: Der Impfstoff Efluelda wird nun auch aus Italien geliefert.
Rückgang, aber noch kein Ende
In dem jüngsten RKI-Bericht deutet sich im Abwasser jetzt ein Rückgang der Grippeviren an, auch im Klinikum Stuttgart sei die Grippewelle abgeflacht.
Der Infektiologe Andreas Lienig sagt aber auch:
Norea Rüegg arbeitet im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
