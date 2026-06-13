In knapp zwei Jahrzehnten wurde ein Pflege-Experiment zum Vorzeigeprojekt und in mehr als 20 Ländern nachgeahmt. Warum das Modell in Deutschland wenig Erfolg hat.

Häusliche Pflege neu gedacht: Das niederländische Buurtzorg-Modell setzt erfolgreich auf selbstorganisierte Teams, flexible Zeiteinteilung und Nachbarschaft. Lässt sich das auch bei uns umsetzen? 08.06.2026 | 16:59 min

Als der Krankenpfleger Jos de Blok 2006 in den Niederlanden mit einem kleinen Team startet, verfolgt er eine klare Gegenidee zum bestehenden Pflegesystem: weg von minutengenauer Fließbandpflege, hin zu ganzheitlicher Betreuung durch selbstorganisierte Teams in der Nachbarschaft. Er gründet Buurtzorg, das bedeutet "Nachbarschaftspflege".

Pflegeprojekt wird von der Protestidee zum Vorzeigemodell

Wie heute in Deutschland leidet die Pflege auch in unserem Nachbarland damals unter Kostendruck und Fachkräftemangel. De Blok erklärt, dass man in den Niederlanden beschlossen hatte, für die häusliche Pflege zehn verschiedene Leistungen festzulegen.

Das führte dazu, dass sich die Kosten innerhalb von zehn Jahren verdoppelten, weil Leistungen erbracht wurden, die meiner Meinung nach nicht notwendig waren. „ Jos de Blok, Gründer von Buurtzorg

Während die Politik mehr Regulierung will, setzt Jos de Blok auf weniger Bürokratie und mehr Verantwortung für Pflegekräfte. Buurtzorg wächst in den Folgejahren zum größten Anbieter häuslicher Pflege in den Niederlanden und wird international adaptiert. Inzwischen arbeiten Organisationen in über zwei Dutzend Ländern zumindest teilweise nach den Prinzipien von Buurtzorg.

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Pflege im Spagat: Qualität und Kostensenkung zusammenbringen

Das Buurtzorg-Pflegemodell ist so aufgebaut, dass die Pflegekräfte vor Ort entscheiden, was notwendig ist. Abgerechnet wird nach Zeit. Die einzelne Stunde ist teurer, doch Studien zeigen: Klienten werden schneller selbstständig, es gibt weniger Notfälle und insgesamt sinkt der Pflegebedarf. Eine Analyse im Auftrag des niederländischen Gesundheitsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass dadurch die Gesamtkosten pro Klient rund 500 Euro unter denen anderer Anbieter liegen.

Hinzu kommen eine schlanke Verwaltung und der Verzicht auf teure Managementebenen. Die Teams organisieren sich selbst. Auch wenn das auf den ersten Blick nach Mehraufwand klingt, schafft das mehr Zeit für die Klienten. Da die Teams ihre Einsätze selbst planen und Entscheidungen direkt vor Ort treffen, entfallen viele Genehmigungs- und Berichtsschleifen.

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Personell ist das Modell effizient: Laut Studien sind Krankheitsausfälle etwa 60 Prozent geringer, die Fluktuation ist rund ein Drittel niedriger als bei konventionellen Pflegediensten in den Niederlanden.

Umsetzung des Pflegemodells in Deutschland schwierig

2018 wird die Buurtzorg Deutschland Nachbarschaftspflege GmbH gegründet. Zeitweise umfasst sie 13 Teams mit rund 150 Mitarbeitenden. Doch 2022/23 folgt für fast alle Standorte die Insolvenz, unter anderem wegen der schwierigen Finanzierbarkeit. Übrig bleibt lediglich ein etablierter Dienst in München.

Die größte Herausforderung bei der Etablierung des Modells ist die Finanzierung, das heißt die Kassen müssen natürlich auch mitspielen. „ Julian Wendland, Buurtzorg München

Buurtzorg rechnet die Zeit beim Klienten ab. Das kollidiert mit den Strukturen des deutschen Systems, bei dem immer eine konkrete Leistung mit einer vorher festgelegten Zeit abgerechnet werden muss. Andere Abrechnungsmodelle müssen gesondert mit den Pflegekassen ausgehandelt werden.

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Auch die Selbstorganisation stößt an Grenzen: Versorgungsverträge verlangen bei uns klare Hierarchien. In Deutschland ist nur ein niedriger einstelliger Anteil der Pflegekräfte akademisiert. In den Niederlanden sind es rund 40 Prozent, was eine komplexe Aufgabenverteilung ohne klassisches Management erleichtert. Pflegekräfte wie Julia Düfert wissen, dass studierte Pflegekräfte Innovationen in der Pflege vorantreiben könnten.

Ich will nicht unbedingt sagen, dass sie dann besser pflegen. Aber ich glaube, die können diese ganze Prozessgestaltung schon noch ein bisschen strukturierter gestalten. „ Julia Düfert, Pflegefachkraft bei der Diakonie Hüttenberg

Einige Pflegedienste in Deutschland schaffen es, Buurtzorg-ähnliche Prinzipien so an die deutschen Vorgaben anzupassen, dass sie fachlich und wirtschaftlich funktionieren. Wo Dienste Spielräume in ihren Verträgen nutzen, lokale Nischen finden oder Träger klar hinter der Selbstorganisation stehen, können Elemente des Modells umgesetzt werden.

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