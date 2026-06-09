Vorläufige Zahlen: Finanzlage der Krankenkassen wohl schlechter

Die Debatte um die Gesundheitsreform ist in vollem Gange. Und das Finanzloch der gesetzlichen Krankenkassen ist offenbar größer als gedacht. Trotz Sparplänen droht ein Defizit.

Den gesetzlichen Krankenkassen droht ein Defizit von 18,8 Milliarden Euro. Das sind 3,5 Milliarden mehr als bisher erwartet, so vorläufige Zahlen. Quelle: dpa | Julian Stratenschulte

In der Debatte um die geplante Gesundheitsreform deuten vorläufige Zahlen auf eine schlechtere Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen hin als bislang erwartet. Wie "Bild" berichtet, rechnet das Bundesgesundheitsministerium im laufenden Jahr mit 3,5 Milliarden Euro höheren Ausgaben als bisher angenommen.

Demnach stiegen die Ausgaben der Krankenkassen für Ärzte, Arzneimittel und Kliniken von Januar bis März um 7,8 Prozent. Bislang war das Ministerium von einem Plus von 6,5 Prozent für das Gesamtjahr ausgegangen. Die Zeitung beruft sich auf Koalitionskreise.

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Reform soll Defizit der Kassen ausgleichen

Die "Finanzierungslücke" wird im Folgejahr wirksam. Die Pläne von Ministerin Nina Warken (CDU) zielen bisher darauf ab, die Kassen 2027 um 16,3 Milliarden Euro zu entlasten. Dies wäre etwas mehr als das bisher erwartete Defizit von 15,3 Milliarden Euro.

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Warkens Sparpläne könnten Finanzloch nicht füllen

Wenn sich das Minus nun aber um 3,5 Milliarden auf 18,8 Milliarden Euro vergrößert, bliebe statt des geplanten kleinen Puffers eine neue Lücke von 2,5 Milliarden Euro. 2028 soll die Finanzierungslücke 1,9 Milliarden Euro betragen, 2029 dann 4,4 Milliarden Euro und 2030 rund 5,8 Milliarden Euro. Am Freitag berät der Bundestag in erster Lesung über die Gesundheitsreform.

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Quelle: KNA