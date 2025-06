Steuerentlastungen für Firmen: Turbo für Wirtschaft geplant

Investitionen sollen deutsche Wirtschaft stärken

Zu den laut Entwurf geplanten Maßnahmen zählt unter anderem ein "Investitions-Booster" : Unternehmen sollen in den Jahren 2025 bis 2027 Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu 30 Prozent für Investitionen tätigen können. Die Maßnahme soll für Investitionen ab dem 1. Juli 2025 und vor dem 1. Januar 2028 gelten. Ziel des Boosters ist es laut Gesetzentwurf, die Rentabilität von Investitionen zu erhöhen.

Die Wirtschaftsweisen sehen in ihrem Frühjahrs-Gutachten in diesem Jahr ein "Null-Wachstum" der deutschen Wirtschaft. Grund für die Stagnation ist die aktuelle Zollpolitik der USA.

An die drei Jahre mit den Sonder-Abschreibungen soll sich eine Senkung der Körperschaftsteuer anschließen - auch dies hatten die Koalitionäre so vereinbart. Der Steuersatz soll dem Entwurfstext zufolge ab 1. Januar 2028 bis 2032 in fünf Schritten von 15 auf zehn Prozent reduziert werden. Dadurch soll laut Finanzministerium die Unternehmensteuerbelastung "deutlich" sinken.

Da es sich zunächst vor allem um Abschreibungen durch den "Investitions-Booster" handele, würden die Einnahmen für den Staat zeitversetzt sinken. Laut "Handelsblatt" geht es 2025 um Steuerausfälle in Höhe von 630 Millionen Euro. Diese wüchsen von vier Milliarden Euro in 2026 auf 17 Milliarden Euro in 2029 an. Die Steuerausfälle verteilten sich auf Bund, Länder und Kommunen.