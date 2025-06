So wollen CDU und SPD in Sachsen den Haushalt retten

Eine Zweierkonstellation ohne AfD war rechnerisch nicht möglich. Für ein Dreierbündnis mit CDU und SPD stand das Bündnis Sahra Wagenknecht nicht bereit. Die Stimmen der Grünen oder der Linken allein reichten nicht für ein Dreierbündnis, also versuchten sich CDU und SPD in einer Minderheitsregierung, die sich die Stimmen für Ihre Projekte von Fall zu Fall zusammensucht - in dem Fall eben für den Haushaltsentwurf.