Tim Klüssendorf ist neuer Generalsekretär der SPD

Nicht einmal sieben Wochen ist es her, dass Tim Klüssendorf vom SPD-Präsidium für den Posten des Generalsekretärs nominiert wurde. Mit dem dreitägigen Bundesparteitag steht er vor seiner ersten Bewährungsprobe: Der 33-jährige Parteilinke aus Lübeck muss dafür sorgen, dass das Treffen mit 600 Delegierten nach der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl nicht aus dem Ruder läuft.

Zweifel, dass Klüssendorf am Freitag mit einem guten Ergebnis zum Generalsekretär gewählt werden würde, gab es nicht. Der Volks- und Betriebswirt ist ein junges, neues Gesicht, er ist redegewandt und gilt als zielorientiert. Als SPD-Bundestagsabgeordneter war er Sprecher der Parlamentarischen Linken und gehört damit - wie seine Vorgänger Matthias Miersch und Kevin Kühnert - zum linken Flügel der Partei.

Es sei die tiefste Krise der Sozialdemokratie, so Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke mit Blick auf den SPD-Parteitag. Die SPD leide unter Fliehkräften nach rechts und links.

"Riesigen Respekt" aber "hoch motiviert"

Klüssendorf stammt aus Lübeck in Schleswig-Holstein und sitzt für den Wahlkreis seit 2021 im Bundestag. Er wurde im August 1991 geboren und trat bereits 2007 als Jugendlicher in die SPD ein. Zunächst engagierte er sich bei den Jusos und war 2010 bis 2012 Vorsitzender der Jusos Lübeck. Später pendelte er jahrelang nach Hamburg und studierte dort Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre.

Im Jahr 2013 schaffte es Klüssendorf bei der Kommunalwahl in die Lübecker Bürgerschaft und kümmerte sich dort als jugendpolitischer Sprecher um Themen wie Familienfreundlichkeit und Kinderbetreuung sowie eine bessere Bezahlung der Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen. Ab 2018 bis zu seinem Einzug in den Bundestag 2021 war der Finanzpolitiker persönlicher Referent des Lübecker Bürgermeisters Jan Lindenau.