SPD-Politiker Ahmetovic: Manifest "eher ein Diskussionsbeitrag"

Der SPD-Politiker betont, dass das Manifest "keine Beschlusslage in der Partei" habe und dass es sich lediglich um einen "Diskussionsbeitrag" in einer "pluralistischen Partei" handle, den er jedoch ausdrücklich nicht teile. Die SPD führe außen- und sicherheitspolitisch eine Linie "aus einem Guss", so Ahmetovic weiter, man sei "klar, deutlich" und "versucht, glaubwürdig zu sein".