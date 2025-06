Beim Parteitag 2023 hatte die SPD eigene Fehler in der Russlandpolitik kritisiert und eine Normalisierung der Beziehungen zur Regierung in Moskau abgelehnt, "so lange Russland sein imperialistisches Ziel der Eroberung und Unterdrückung souveräner Staaten verfolgt". An dieser Linie werde sich nichts ändern, so Ahmetovic.