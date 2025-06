SPD-Politiker fordern Gespräche mit Russland

Zahlreiche prominente Politiker der SPD fordern einem Bericht zufolge in einem Grundsatzpapier eine sofortige Kehrtwende in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dazu gehört ausdrücklich auch eine Annäherung an Russland . In dem als "Manifest" bezeichneten Dokument, das ZDFheute vorliegt und über das der "stern" als erstes berichtete, drängen die Verfasser auf einen Stopp der Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland und auf Gespräche mit Moskau. Das Töten und Sterben in der Ukraine müsse möglichst schnell beendet werden.