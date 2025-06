Verteidigung: Pistorius will mehr Soldaten für Deutschland

Pistorius will mehr Soldaten für Deutschland

Die Luftwaffenübung „Air Defender 23“ hat heute über Deutschland begonnen. Hier wird ein Angriff auf Rostock simuliert. 10.000 Soldaten aus 25 Nationen sind an dem Manöver beteiligt. 12.06.2023 | 2:06 min

Die Bundeswehr muss um bis zu 60.000 Soldaten wachsen, um die neuen Ziele der Nato für eine bessere Verteidigungsfähigkeit zu erreichen. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Brüssel vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister.

Wir gehen davon aus - das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen - dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute. „ Boris Pistorius, Verteidigungsminister

Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen: Reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre?", sagte Pistorius.

Die Bundeswehr braucht für die neuen Nato-Planungsziele bis zu 60.000 Soldaten zusätzlich, sagt Verteidigungsminister Pistorius. Die Truppe hat schon jetzt ein Personalproblem. 05.06.2025 | 8:07 min

Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte ( CDU ), sieht laut "Tagesspiegel", die "massiv" steigenden Anforderungen der Nato ohne einen teilweise verpflichtenden Wehrdienst und eine attraktivere Bundeswehr kaum zu erfüllen.

Im Sender Phoenix ergänzte Otte: "Wenn die Notwendigkeit besteht, von Freiwilligkeit auf verpflichtend zu schalten, zum Schutz der Truppe, dann werde ich dies auch einfordern".

Bundeskanzler Merz will, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee Europas wird. Dazu braucht sie mehr Personal, doch die potenziellen Rekruten sind zwiegespalten. 24.05.2025 | 1:32 min

Streitkräfte brauchen dringend mehr Personal

In der Bundeswehr war die Zahl der Soldaten im vergangenen Jahr trotz mehr Einstellungen erneut leicht gesunken, während der Altersdurchschnitt stieg. Zum Jahresende 2024 habe es rund 181.150 Soldatinnen und Soldaten gegeben, hatte das Verteidigungsministerium erklärt. Ein Jahr zuvor, am Stichtag 31. Dezember 2023, waren es noch rund 181.500 Männer und Frauen in Uniform gewesen.

Wehrdienstmodell Pistorius Pistorius nennt für den Wehrdienst rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten: Konkret 203.000 Männer und Frauen der stehende Streitkräfte, die 60.000 vorhandenen Reservisten sowie 200.000 zusätzliche Reservisten, die nun nötig seien. Militärplaner gehen davon aus, dass die Obergrenze von 460.000 erhalten bleiben wird, aber deutlich mehr aktive Soldaten und womöglich weniger Reservisten eingeplant werden.



Deutschland hatte sich in den 2+4-Verträgen von 1991 verpflichtet, die Zahl seiner Soldaten auf 370.000 Mann zu beschränken. Laut Wissenschaftlichem Dienst des Bundestages ist der Begriff der Personalstärke nicht genau definiert. Die Formulierung lege nahe, "dass es sich dabei nur um die aktive, ständig verfügbare Truppenstärke handelt, also um regulär im Dienst befindliche Soldaten (Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Grundwehrdienstleistende)". (Quelle: dpa)

Erklärtes Ziel waren zuletzt aber 203.000 aktive Soldaten in den Streitkräften gewesen. Verteidigungsminister Pistorius hat bereits sein Modell für einen neuen Wehrdienst vorgelegt.

Kanzler Merz beim Besuch der Kampfbrigade in Litauen gereist. Künftig sollen zu 5.000 Bundeswehrangehörige als Teil der Panzerbrigade die Grenze zu Russland sichern. 22.05.2025 | 2:52 min

Um die Verteidigungsfähigkeit zu stärken, hat unterdessen in der Ostsee das zweiwöchige Nato-Marine-Manöver Baltops begonnen. Die ersten Schiffe der 17 an der Übung beteiligten Nato-Länder liefen am Vormittag vom Marine-Stützpunkt Rostock-Warnemünde aus, darunter die deutsche Korvette "Magdeburg" und der französische Minensucher "Vulcain". Bis 20. Juni wollen die Einheiten unter anderem die Abwehr von U-Booten, den Einsatz unbemannter Systeme, Minenräumen, Kampfmittelbeseitigung und Luftverteidigung auf See im Verbund üben.

An dem seit über 50 Jahren durchgeführten Nato-Großmanöver nehmen 50 Boote und Schiffe, etwa 9.000 Soldatinnen und Soldaten und auch mehr als 25 Luftfahrzeuge teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als strategisch wichtiges Meer.

Die Kampfschwimmer der Bundeswehr trainieren für mögliche Einsätze in der Ostsee. Die Bedrohung ist stark gestiegen. 03.06.2025 | 18:57 min

Nato will militärisch aufrüsten

Die Nato will ihre militärischen Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung angesichts der anhaltenden Bedrohung durch Russland extrem ausbauen. Generalsekretär Mark Rutte hatte am Vortag in Brüssel gesagt:

Wir benötigen mehr Ressourcen, Truppen und Fähigkeiten, um auf jede Bedrohung vorbereitet zu sein und unsere kollektiven Verteidigungspläne vollständig umzusetzen. „ Marc Rutte, Nato-Generalsekretär

Oberste Priorität hätten die Luft- und Raketenabwehr, weitreichende Waffensysteme, Logistik und große Verbände von Landstreitkräften.

Die Nato-Außenminister beraten in Brüssel über Verteidigungsausgaben. Man sei sich bereits beim Fünf-Prozent-Ziel einig, nun würden Details verhandelt, so ZDF-Korrespondent Stamm. 05.06.2025 | 1:13 min

Fünf-Prozent-Ziel für Wehretat

Hinsichtlich der Finanzierung der Verteidigung gibt es aus Deutschland Signale für eine Erhöhung des Beitrags: Fünf-Prozent vom Bruttoinlandsprodukt - wie es auch US-Präsident Donald Trump fordert. Dabei sieht die Bundesregierung 3,5 Prozent für Rüstung und 1,5 Prozent für Infrastruktur vor.

In Brüssel beraten die Nato-Außenminister über Verteidigungsausgaben. US-Außenminister Hegseth betont dabei die Forderung nach der Erhöhung der Ausgaben. 05.06.2025 | 0:24 min



Dies müsse bis zum Nato-Gipfel in Den Haag Ende des Monats erreicht werden. Kampfbereitschaft sei eine Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Bündnis, fügt Hegseth hinzu. Der Nato-Gipfel findet vom 24. bis 26. Juni statt.