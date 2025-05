Bundeswehr: Was die Litauen-Brigade bringen soll

Den Fahrplan für die Stationierung hatten die deutsche und die litauische Regierung schon 2023 vereinbart. Im April 2024 machte sich zunächst ein Vorkommando auf den Weg nach Litauen, um den Aufbau der Brigade vorzubereiten. Inzwischen sind rund 400 Bundeswehrangehörige vor Ort. Anfang April wurde die Brigade formal in Dienst gestellt. Sie soll schrittweise aufgebaut werden, Mitte 2026 wird mit rund 2.000 Soldaten geplant.



Voll einsatzfähig soll die Brigade im Jahr 2027 sein. Vorgesehen ist, dass sich ein Panzergrenadierbataillon aus dem bayerischen Oberviechtach und ein Panzerbataillon aus Augustdorf in Nordrhein-Westfalen beteiligen.



Auch die Soldaten des von der Bundeswehr geführten multinationalen Nato-Kampfverbandes in Litauen werden in die Brigade eingegliedert. Als Reaktion auf die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim hatte die Nato bereits 2017 mehrere sogenannte Battlegroups an die Ostflanke verlegt.



