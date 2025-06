Russische Bedrohung: Nato beschließt großes Aufrüstungspaket

Die Entscheidung für das Programm wurde bei einer Sitzung der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel getroffen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte es bereits am Morgen als "historisch" bezeichnet.

Militärische Fähigkeiten um 30 Prozent steigern

Eine Waffenruhe in der Ukraine könne nachteilig für die Nato sein, so Militärökonom Marcus Keupp. Denn die wäre dann mit der vollen Kraft der Kriegsmaschinerie Putins konfrontiert.

Herausforderungen extrem groß

Aus den aktuellen Defiziten und den neuen Planungszielen leitet sich auch die geplante neue Vorgabe für die Verteidigungsausgaben ab. So sollen sich alle Nato-Mitglieder beim Gipfeltreffen Ende des Monats verpflichten, künftig mindestens einen Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigung zu investieren.

Hinzu könnten dann noch einmal 1,5 Prozent des BIP für verteidigungsrelevante Ausgaben - beispielsweise für Infrastruktur - kommen, so dass am Ende die von US-Präsident Donald Trump geforderte Quote von fünf Prozent erreicht wird.

Die Nato-Außenminister beraten in Brüssel über Verteidigungsausgaben. Man sei sich bereits beim Fünf-Prozent-Ziel einig, Details würden noch verhandelt, so ZDF-Korrespondent Stamm.

Milliarden an Investitionen nötig

In Deutschland soll der Anteil der Verteidigungsausgaben an der deutschen Wirtschaftsleistung in einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr steigen. Von den 2,1 Prozent im vergangenen Jahr gerechnet könnte dann bis 2032 eine Quote von 3,5 Prozent erreicht werden.