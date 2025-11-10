BSW: Sahra Wagenknecht gibt Parteivorsitz ab

Keine zwei Jahre nach Gründung ihrer Partei zieht sich die Namensgeberin zurück. Sie soll Vorsitzende der Grundwertekomission des BSW werden.

BSW stellt sich neu auf

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will den Bundesvorsitz des BSW abgeben. Das kündigte die 56-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Gleichwohl will sich Wagenknecht nach eigenen Angaben weiter in führender Position für das BSW engagieren und eine neugegründete Grundwertekommission leiten. In dieser Position bleibt sie auch weiterhin im Präsidium der Partei.

Es sei kein "Rückzug" aus der aktiven Politik, sagte Wagenknecht auf einer Pressekonferenz der Partei.

Ich werde die Partei in ihrem weiteren Weg und natürlich auch in den Wahlkämpfen im nächsten Jahr sehr engagiert weiter unterstützen. „ Sahra Wagenknecht, BSW-Gründerin

Fabio De Masi soll neuer Bundesvorsitzender werden

Beim kommenden Bundesparteitag in Magdeburg Anfang Dezember stellt sich Fabio De Masi als Wagenknechts Nachfolger zur Wahl. Der frühere Linke, der Anfang 2024 zum Bündnis Sahra Wagenknecht wechselte, war Spitzenkandidat der Partei bei der letzten Europawahl und ist EU-Abgeordneter in Brüssel.

Mir ist bewusst, dass ich in sehr große Fußstampfen trete. „ Fabio De Masi, Abgeordneter des BSW im EU-Parlament

Amira Mohamed Ali, ebenfalls Ex-Linke, die die Partei bisher gemeinsam mit Wagenknecht führte, will als Co-Vorsitzende weitermachen.

Ich bin überzeugt, dass das BSW mit diesem Personal eine gute Chance hat, an seine Anfangserfolge wieder anzuknüpfen. „ Sahra Wagenknecht, BSW-Gründerin

War es das jetzt für das BSW?

Die Grundwertekommission soll auf dem Parteitag im Dezember eingesetzt werden. In einer solchen Kommission wird für gewöhnlich über die strategische und langfristige Ausrichtung einer Partei beraten.

Das BSW wird sich in Magdeburg auch einen neuen Namen geben. Auf Vorschlag des Parteipräsidiums soll das Kürzel BSW erhalten bleiben, künftig aber für "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" stehen. Der Parteitag muss noch darüber abstimmen.

Die neue Rolle bedeutet für Sahra Wagenknecht: Raus aus der ersten Reihe, raus aus dem Termindruck und dem Klein-Klein der Parteiarbeit. „ Christiane Hübscher, ZDF-Hauptstadtkorrespondentin

ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher erwartet, dass Wagenknecht "ihr politisches Projekt" mit ihrem Rückzug "weiter in die Bedeutungslosigkeit" schicken wird. Sie habe auch in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass ihr das Organisieren "nicht besonders liegt", so Hübscher.

Bundestagswahl: BSW fordert Neuauszählung

Wagenknecht hat das BSW im Januar 2024 gegründet, zuvor war sie aus der Linken ausgetreten. Erste Erfolge kann die Partei im Anschluss bei den ostdeutschen Landtagswahlen im letzten Jahr verzeichnen. In Thüringen und Brandenburg gehört das BSW seitdem der Landesregierung an.

Bei der Bundestagswahl zu Beginn des Jahres verpasst die Partei den Einzug ins Parlament mit 4,9 Prozent denkbar knapp. Demnach fehlen der Partei etwa 9.500 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Demnächst beschäftigt sich der Wahlprüfungsausschuss mit der Frage, ob die Stimmen neu ausgezählt werden.

