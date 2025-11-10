BSW: Sahra Wagenknecht gibt Parteivorsitz ab

BSW stellt sich neu auf:Sahra Wagenknecht gibt Parteivorsitz ab
Keine zwei Jahre nach Gründung ihrer Partei zieht sich die Namensgeberin zurück. Sie soll Vorsitzende der Grundwertekomission des BSW werden.
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will den Bundesvorsitz des BSW abgeben. Das kündigte die 56-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Gleichwohl will sich Wagenknecht nach eigenen Angaben weiter in führender Position für das BSW engagieren und eine neugegründete Grundwertekommission leiten. In dieser Position bleibt sie auch weiterhin im Präsidium der Partei.
Es sei kein "Rückzug" aus der aktiven Politik, sagte Wagenknecht auf einer Pressekonferenz der Partei.
Fabio De Masi soll neuer Bundesvorsitzender werden
Beim kommenden Bundesparteitag in Magdeburg Anfang Dezember stellt sich Fabio De Masi als Wagenknechts Nachfolger zur Wahl. Der frühere Linke, der Anfang 2024 zum Bündnis Sahra Wagenknecht wechselte, war Spitzenkandidat der Partei bei der letzten Europawahl und ist EU-Abgeordneter in Brüssel.
Amira Mohamed Ali, ebenfalls Ex-Linke, die die Partei bisher gemeinsam mit Wagenknecht führte, will als Co-Vorsitzende weitermachen.
War es das jetzt für das BSW?
Die Grundwertekommission soll auf dem Parteitag im Dezember eingesetzt werden. In einer solchen Kommission wird für gewöhnlich über die strategische und langfristige Ausrichtung einer Partei beraten.
Das BSW wird sich in Magdeburg auch einen neuen Namen geben. Auf Vorschlag des Parteipräsidiums soll das Kürzel BSW erhalten bleiben, künftig aber für "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" stehen. Der Parteitag muss noch darüber abstimmen.
ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher erwartet, dass Wagenknecht "ihr politisches Projekt" mit ihrem Rückzug "weiter in die Bedeutungslosigkeit" schicken wird. Sie habe auch in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass ihr das Organisieren "nicht besonders liegt", so Hübscher.
Bundestagswahl: BSW fordert Neuauszählung
Wagenknecht hat das BSW im Januar 2024 gegründet, zuvor war sie aus der Linken ausgetreten. Erste Erfolge kann die Partei im Anschluss bei den ostdeutschen Landtagswahlen im letzten Jahr verzeichnen. In Thüringen und Brandenburg gehört das BSW seitdem der Landesregierung an.
Bei der Bundestagswahl zu Beginn des Jahres verpasst die Partei den Einzug ins Parlament mit 4,9 Prozent denkbar knapp. Demnach fehlen der Partei etwa 9.500 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Demnächst beschäftigt sich der Wahlprüfungsausschuss mit der Frage, ob die Stimmen neu ausgezählt werden.
