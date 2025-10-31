Sahra Wagenknecht bei "Lanz":"Ich verurteile diesen Krieg, aber…"
von Bernd Bachran
Sahra Wagenknecht zweifelt bei "Markus Lanz" an der westlichen Deutung des Ukrainekriegs. Pussy-Riot-Mitgründerin Maria Aljochina nennt das russische Propaganda.
"Es gibt ein einziges Hindernis in diesem Krieg, und das ist Russland." Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, machte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" deutlich, dass Moskau kein echtes Interesse an einem Frieden mit der Ukraine habe.
Laut einem aktuellen Bericht amerikanischer Geheimdienste könne Wladimir Putin den Krieg nicht beenden, da er einen militärischen Sieg brauche, um die enormen wirtschaftlichen und menschlichen Kosten im eigenen Land zu rechtfertigen.
Das wollte die Vorsitzende des BSW Sahra Wagenknecht "so nicht stehen lassen". Sie betonte, dass für sie entscheidend sei, ob ein Waffenstillstand oder ein Friedensvertrag die strittigen Fragen, etwa zur Gesamtukraine, regle. Sie wies darauf hin, dass Russland einen Waffenstillstand stets an einen vorherigen Friedensvertrag knüpfe.
Wagenknecht: Russland bekämpft Nato-Osterweiterung
Wagenknecht bekräftigte, dass sie den Krieg verurteile, argumentierte aber zugleich, "Russland hat ja diesen Krieg (…) nicht begonnen, um Territorium zu gewinnen. Russland ist das größte Land der Welt."
Darauf reagierte der Militärexperte Masala fassungslos und stellte klar: "Es gab nie Nato-Raketen in der Ukraine!" und betonte, es habe auch nie einen Plan gegeben, Nato-Raketen in der Ukraine zu stationieren.
Nach einem heftigen Wortgefecht mit Markus Lanz, Carlo Masala und der ebenfalls anwesenden Journalistin Kerstin Münstermann zog Sahra Wagenknecht einmal mehr die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zweifel.
Wagenknecht: Kritik am ÖRR
Wagenknecht: "Das deutsche Fernsehen ist wirklich der einzige Ort der Welt, wo man den Leuten immer noch erzählt, der Ukrainekrieg hätte nichts mit der Nato-Osterweiterung zu tun. Natürlich hat er damit zu tun."
Später begrüßte Markus Lanz Maria Aljochina in seiner Sendung, die Mitgründerin des russischen Künstlerinnenkollektivs Pussy Riot. Diese wurde 2012 nach einer Protestaktion in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale gegen Wladimir Putin zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Seither gilt sie als Symbolfigur des Widerstands gegen das autoritäre System in Russland.
Im Mai 2022, wenige Wochen nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine, gelang ihr trotz Hausarrestes eine spektakuläre Flucht von Moskau über Belarus nach Litauen - und weiter in den Westen.
Russische Aktivistin: Wagenknecht spricht wie russische Propagandasender
Aljochina wandte sich direkt mit einem Vorwurf an Sahra Wagenknecht: "Drei Jahre lang bin ich schon in Europa, und ich hatte bislang noch nie eine Vorstellung davon bekommen, dass ich mich so nah an zu Hause befinde."
Sie berichtete von ihren Erfahrungen mit dem russischen System: sie habe zwei Jahre im Straflager verbracht und eineinhalb Jahre eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Immer wieder sei sie festgenommen, zeitweise eingesperrt und an der Ausreise gehindert worden; sogar ihre Papiere seien ihr entzogen worden. Mehrfach sei sie zudem von Rechtsextremen angegriffen und verprügelt worden.
Maria Aljochina: Wahrheit wird in Russland drastisch bestraft
Erst kürzlich wurde sie in Russland in Abwesenheit zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie in Deutschland Anti-Kriegslieder gesungen hatte.
Maria Aljochina: "Es gibt viele solcher Künstlerinnen, Künstler und andere Russen in Europa. Über eine Million von uns sind hier in Europa. Das ist dieses Russland, das sie vielleicht nicht kennen, aber so etwas gibt es trotzdem. Wir alle sind ausgereist, um die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit, die in Russland so drastisch bestraft wird."
Noch einmal direkt an Sahra Wagenknecht gewandt, sagte die russische Aktivistin:
