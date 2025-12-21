Ukraine-Verhandlung in Florida: Moskau dämpft Hoffnung

In Florida verhandeln die USA und Russland weiter zur Ukraine. Dabei dämpft Moskau die Hoffnung auf ein direktes Treffen mit Kiew - und weist Änderungen am US-Friedensplan zurück.

In Miami beraten Vertreter der USA und Russlands erneut über Wege zu einem Ende des Kriegs. Im Mittelpunkt steht ein mögliches Friedensabkommen für die Ukraine. 20.12.2025 | 0:21 min

Die Gespräche in den USA über eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg sind nach Angaben des russischen Unterhändlers Kirill Dmitrijew bislang konstruktiv verlaufen. Die noch andauernden Gespräche mit der US-Seite sollten auch am Sonntag weitergeführt werden, sagte der Berater von Kremlchef Wladimir Putin laut der russischen Staatsagentur Tass vor Reportern.

"Die Diskussionen werden konstruktiv geführt", sagte Dmitrijew demnach. An den Gesprächen in Miami im US-Bundesstaat Florida nehmen von US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.

Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew (l.) und Trumps Sondergesandter Steve Witkoff bei Gesprächen in St. Petersburg im April (Archiv). Quelle: dpa

Selenskyj fordert weitere Beratungen mit Europäern

Seit Freitag beraten die beiden erneut über eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine. Am Freitag kamen sie mit den ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow und Generalstabschef Andrij Hnatow sowie Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zusammen. Am Samstag traf dort auch der russische Präsidentenberater Kirill Dmitrijew ein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach den Gesprächen am Samstag breitere Konsultationen mit europäischen Partnern. "Wir kommen recht schnell voran, und unser Team in Florida hat mit der amerikanischen Seite zusammengearbeitet", erklärt Selenskyj auf Telegram.

Zu den Verhandlungen in Miami über eine möglichen Frieden in der Ukraine berichten die ZDF-Korrespondenten Sauer aus Miami und Coerper aus Moskau. 20.12.2025 | 2:38 min

Russlands dämpft Hoffnung auf direkte Gespräche mit Ukraine

Auf der anderen Seite dämpft der russische Präsidentenberater Juri Uschakow die Hoffnung auf direkte Verhandlungen mit der Ukraine: Er dementierte Berichte über ein mögliches direktes Treffen zwischen Gesandten der USA, der Ukraine und Russlands. "Bislang hat niemand ernsthaft über dieses Vorhaben gesprochen, und meines Wissens ist dies nicht in Vorbereitung", sagte Uschakow am Sonntag russischen Agenturberichten zufolge.

Nach Angaben von Selenskyj hatte die US-Regierung vorgeschlagen, dass es die ersten direkten Gespräche zwischen Unterhändlern Kiews und Moskaus seit Juli geben soll. Nach seiner Kenntnis hätten die USA das neue Gesprächsformat vorgeschlagen, "das die Ukraine, die Vereinigten Staaten und Russland umfasst", erklärte Selenskyj am Samstag.

Zudem erteilte Uschakow Änderungen an den ursprünglichen US-Friedensvorschlägen für die Ukraine eine Absage. Uschakow sei sich sicher, dass die Vorschläge, die die Europäer und Ukrainer gemacht hätte, "die Möglichkeit eines langfristigen Friedens definitiv nicht verbessern", zitiert ihn die Nachrichtenagentur Interfax.

Beim Treffen in Miami zwischen Vertretern der USA und Russland gehe es um "die Frage nach Sicherheitsgarantien" und "die territoriale Frage", sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. 20.12.2025 | 2:32 min

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa, Reuters, AFP