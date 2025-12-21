Ukraine-Verhandlung in Florida: Moskau dämpft Hoffnung

Treffen zu Ukraine-Krieg in Florida:Gespräche mit USA "konstruktiv", doch Moskau dämpft Hoffnung
In Florida verhandeln die USA und Russland weiter zur Ukraine. Dabei dämpft Moskau die Hoffnung auf ein direktes Treffen mit Kiew - und weist Änderungen am US-Friedensplan zurück.
Die Gespräche in den USA über eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg sind nach Angaben des russischen Unterhändlers Kirill Dmitrijew bislang konstruktiv verlaufen. Die noch andauernden Gespräche mit der US-Seite sollten auch am Sonntag weitergeführt werden, sagte der Berater von Kremlchef Wladimir Putin laut der russischen Staatsagentur Tass vor Reportern.
"Die Diskussionen werden konstruktiv geführt", sagte Dmitrijew demnach. An den Gesprächen in Miami im US-Bundesstaat Florida nehmen von US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.
Selenskyj fordert weitere Beratungen mit Europäern
Seit Freitag beraten die beiden erneut über eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine. Am Freitag kamen sie mit den ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow und Generalstabschef Andrij Hnatow sowie Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zusammen. Am Samstag traf dort auch der russische Präsidentenberater Kirill Dmitrijew ein.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach den Gesprächen am Samstag breitere Konsultationen mit europäischen Partnern. "Wir kommen recht schnell voran, und unser Team in Florida hat mit der amerikanischen Seite zusammengearbeitet", erklärt Selenskyj auf Telegram.
Russlands dämpft Hoffnung auf direkte Gespräche mit Ukraine
Auf der anderen Seite dämpft der russische Präsidentenberater Juri Uschakow die Hoffnung auf direkte Verhandlungen mit der Ukraine: Er dementierte Berichte über ein mögliches direktes Treffen zwischen Gesandten der USA, der Ukraine und Russlands. "Bislang hat niemand ernsthaft über dieses Vorhaben gesprochen, und meines Wissens ist dies nicht in Vorbereitung", sagte Uschakow am Sonntag russischen Agenturberichten zufolge.
Nach Angaben von Selenskyj hatte die US-Regierung vorgeschlagen, dass es die ersten direkten Gespräche zwischen Unterhändlern Kiews und Moskaus seit Juli geben soll. Nach seiner Kenntnis hätten die USA das neue Gesprächsformat vorgeschlagen, "das die Ukraine, die Vereinigten Staaten und Russland umfasst", erklärte Selenskyj am Samstag.
Zudem erteilte Uschakow Änderungen an den ursprünglichen US-Friedensvorschlägen für die Ukraine eine Absage. Uschakow sei sich sicher, dass die Vorschläge, die die Europäer und Ukrainer gemacht hätte, "die Möglichkeit eines langfristigen Friedens definitiv nicht verbessern", zitiert ihn die Nachrichtenagentur Interfax.
