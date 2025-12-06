  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Wagenknecht räumt Fehler bei BSW-Aufbau ein - "schwierige Zeiten"

Eindruck eines "abgeschotteten Vereins":Wagenknecht räumt Fehler bei Aufbau des BSW ein

|

Beim BSW-Parteitag bezeichnet Sahra Wagenknecht die restriktive Mitgliederaufnahme als Fehler. Sie betont, dass sie sich trotz Abgabe des Vorsitzes nicht komplett zurückziehe.

Ein Teilnehmer des 3. Bundesparteitages vom BSW steht vor großen Lettern die auf der Bühne des Parteitages stehen und fotografiert.

In Magdeburg berät das Bündnis Sahra Wagenknecht auf einem Parteitag über seine politische Zukunft. Unter anderem soll sich der Parteiname nicht länger auf die Gründerin beziehen.

06.12.2025 | 1:52 min

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat Schwierigkeiten ihrer Partei und eigene Fehler in der Gründungsphase eingeräumt. "Unsere Partei durchlebt gerade schwierige Zeiten", sagte Wagenknecht beim Bundesparteitag in Magdeburg.

Man habe vieles richtig, aber auch einiges falsch gemacht. Unter anderem nannte sie die restriktive Aufnahme neuer Mitglieder, die viele Menschen verprellt habe. So sei der Eindruck eines "abgeschotteten Vereins" entstanden, auch wenn dies nicht gestimmt habe.

Wagenknecht: Demokratische Spielregeln müssen akzeptiert werden

Sahra Wagenknecht bezeichnete eine Ausgrenzung der AfD im phoenix-Interview als "unheimliche Dummheit".

06.12.2025 | 6:36 min

Wagenknecht: Millionen haben weiter Hoffnung in BSW

Umfragewerte von etwa vier Prozent könnten nicht zufriedenstellen, sagte Wagenknecht. Doch zeigten solche Werte, dass Millionen Menschen weiter Hoffnung in die Partei setzten. Die Gründe für die "Welle der Euphorie" nach der Gründung der Partei seien nicht verschwunden, meinte sie. Die Rede wurde immer wieder mit lautem und langem Applaus begleitet.

Wagenknecht: Wir stellen jetzt die Weichen für einen neuen Aufbruch

Sehen Sie hier die gesamte Parteitagsrede von Sahra Wagenknecht im phoenix-Video.

06.12.2025 | 56:55 min

Wagenknecht hat angekündigt, sich vom Vorsitz der Partei zurückzuziehen. Ihr nachfolgen soll der EU-Abgeordnete Fabio de Masi. Künftig will die 56-Jährige nur noch Vorsitzende einer neuen Grundwertekommission sein. Sollte das BSW noch in den Bundestag einziehen, will sie Fraktionschefin werden. In ihrer Rede betonte sie: "Nein, ich ziehe mich nicht zurück."

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, etwa heute Xpress am 6.12.2025 ab 15:40 Uhr und phoenix: vor ort am 6.12.2025 ab 14:30 Uhr.
Themen
Bündnis Sahra WagenknechtSahra Wagenknecht

Mehr zum BSW

  1. Die Parteigründerin Sahra Wagenknecht hält ihre letzte Rede als Parteivorsitzende vor dem Bundesparteitag am 06.12.2025. in Magdeburg.

    Eindruck eines "abgeschotteten Vereins":Wagenknecht räumt Fehler bei Aufbau des BSW ein

    mit Video6:36
  2. Die BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali spricht auf dem 3. Bundesparteitag der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" zu den Delegierten am 06.12.2025 in Magdeburg.

    Parteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht:BSW-Co-Chefin attackiert Wahlausschuss, Linke und Brandmauer

    mit Video1:52
  3. Ein Teilnehmer des 3. Bundesparteitages vom BSW steht vor großen Lettern die auf der Bühne des Parteitages stehen und fotografiert.

    Bundesparteitag :BSW berät über politische Zukunft

    Video1:52
  4. Marcel Lewandowsky ist während eines Interviews zu sehen.

    Politologe Marcel Lewandowsky:"BSW hat starkes Anti-Establishment-Profil"

    Video5:57