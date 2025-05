BSW Austritte im Kreistag Vorpommern – Greifswald

von Anja Kapinos 19.12.2024 | 14:00 |

In Mecklenburg-Vorpommern feierte das BSW bei Kommunalwahlen den Einzug in 3 Kreistage, doch bei dem in Vorpommern-Greifswald löst sich die Fraktion bereits wieder auf.