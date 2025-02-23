  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Bundestagswahl: Union vorne, AfD mit Rekord, FDP & BSW raus

Vorläufiges amtliches Endergebnis:BSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-Hürde

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

|

Die Union gewinnt die Bundestagswahl, die AfD legt zu und wird zweitstärkste Kraft. SPD und Grüne büßen Stimmen ein. FDP und BSW fliegen aus dem Bundestag. Die Ergebnisse.

Politbarometer vom 16. Januar 2026:

Projektion: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre ...
Bewertung der zehn wichtigsten Politiker/innen
Bewertung der zehn wichtigsten Politiker/innen
Projektion  

Die Union von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) kommt laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis auf 28,5 Prozent, gefolgt von der AfD mit 20,8 Prozent.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht nach der Bundestagswahl

Das BSW hat den Einzug in den Bundestag verpasst, damit ist eine schwarz-rote Koalition möglich. Gut 13.000 Stimmen haben dem BSW gefehlt. Bei der Linken gab es eine große Party.

24.02.2025 | 3:46 min

Die SPD mit dem bisherigen Kanzler Olaf Scholz fährt mit 16,4 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein und liegt vor den Grünen mit 11,6 Prozent. Die Linke erreicht nach einer Aufholjagd der vergangenen Wochen 8,8 Prozent.

Das BSW (4,97) und die FDP (4,3 Prozent) scheitern nach Auszählung aller Wahlkreise an der Fünf-Prozent-Hürde, wie auf der Website der Bundeswahlleiterin ersichtlich war. Die anderen Parteien liegen bei 4,58 Prozent.

Bundestagswahl - CDU-Wahlparty

So lief die Wahl für Union, FDP und AfD

23.02.2025 | 3:13 min

Wie sieht die Sitzverteilung im 21. Bundestag aus?

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der auf 0,2 Prozent kommt, bekommt einen Sitz im Bundestag, da er als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist.

Welche Koalitionen sind möglich?

Die Mehrheit im neuen Bundestag liegt bei 316 Stimmen. Weil FDP und BSW aus dem Bundestag fliegen, wäre eine Koalition aus Union und SPD - bisher als Große Koalition bezeichnet - möglich.

  • Union und SPD kommen zusammen auf 328 Sitze
  • Union und AfD kommen zusammen auf 360 Sitze
  • Union, SPD und Grüne kommen zusammen auf 413 Sitze

Schwarz-Grün hätte hingegen keine Mehrheit. Ein Bündnis mit der AfD haben Union, SPD, Grüne, Linke und FDP ausgeschlossen. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet.

Rein rechnerisch wäre auch eine "Kenia"-Koalition möglich. Dass ein solches Bündnis aus CDU/CSU, SPD und Grünen tatsächlich zustande kommt, gilt aber als unwahrscheinlich.

So hatte sich etwa CSU-Chef Markus Söder bisher vehement gegen ein Koalition mit den Grünen ausgesprochen - war kurz nach den Hochrechnung aber bereits von seiner absoluten Haltung abgewichen.

Electoral evening of Germany's Social Democratic Party (SPD)

So lief die Wahl für SPD, Grüne, Linke und BSW

23.02.2025 | 3:16 min

Wie reagieren die Spitzenkandidaten?

Wie hoch ist die Wahlbeteiligung?

Die Wahlbeteiligung ist so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung: Sie liegt laut Forschungsgruppe Wahlen bei 83 Prozent - nach 76,4 Prozent im Jahr 2021. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

Was war neu bei dieser Wahl?

Es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Dadurch wird die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 630 gedeckelt. Die Folge: Wahlkreissieger bekommen nur dann einen Sitz im Bundestag, wenn ihrer Partei nach dem Zweitstimmen-Ergebnis genügend Sitze zur Verfügung stehen.

Wer die meisten Erststimmen gewonnen hat, zeigt diese Grafik, sobald ein Wahlkreis komplett ausgezählt ist. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um die Ergebnisse im Detail zu sehen.

Erststimmen: Ergebnisse in den Wahlkreisen

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Hier finden Sie alle Ergebnisse aus Ihrem Wahlkreis im Überblick.

Nachrichten | Thema
:So wurde in den Bundesländern gewählt

Wie wurde in den Bundesländern gewählt? Welche Kandidierenden liegen in den Wahlkreisen vorn? Welche Partei wurde stärkste Kraft? Alle Daten zur Bundestagswahl.
Der Deutsche Bundestag, davor die einzelnen Wahlkreis-Karten aller 16 Bundesländer sowie deren Flaggen auf einem Abstimmungszettel.

Wie ging die Bundestagswahl 2021 aus?

Vor dreieinhalb Jahren hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen. Das damalige Ergebnis (inklusive der Nachwahl in Berlin 2024):

  • SPD: 25,7 Prozent
  • CDU/CSU: 24,1 Prozent
  • Grüne: 14,7 Prozent
  • FDP: 11,4 Prozent
  • AfD: 10,4 Prozent
  • Linke: 4,9 Prozent

Nach der Wahl 2021 ging die SPD eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP ein, Olaf Scholz wurde Bundeskanzler. Weil diese Koalition im November 2024 platzte, wurden vorgezogene Neuwahlen nötig.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, Reuters, ZDF
Themen
BundestagswahlBundestagSPDCDUCSUGrüneFDPAfDDie LinkeBündnis Sahra WagenknechtFriedrich MerzOlaf Scholz

Nachrichten zur Bundestagswahl

  1. Politbarometer Grafik

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Keine Mehrheit für Union und SPD

    von Udo Harnach
    Video1:49
  2. Hybride Bedrohungen und Cyberangriffe

    Cyberangriffe und Desinformation:Bundesregierung beschuldigt Russland

    Video0:27
  3. Friedrich Merz, Markus Söder und Lars Klingbeil

    Union und SPD vor Koalitionsausschuss:Worum Schwarz-Rot vor Weihnachten noch ringt

    mit Video2:28
  4. Amira Mohamed Ali (l) und Fabio de Masi (r) freuen sich über ihr Wahlergebnis auf dem 3. Bundesparteitag vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

    Parteitag beschließt Namensänderung:De Masi und Mohamed Ali bilden neue BSW-Spitze

    mit Video1:39
  5. Sahra Wagenknecht, Vorsitzende des BSW, spricht auf dem 3. Bundesparteitag der Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht» zu den Delegierten.

    Nachrichten | heute:BSW trifft sich zum Bundesparteitag

    von Andrea Maurer
    Video1:39
  6. Sahra Wagenknecht (M, BSW Bündnis Sahra Wagenknecht), Bundesvorsitzende, nimmt zwischen Fabio De Masi (l) und Amira Mohamad Ali, BSW Bundesvorsitzende, an einer Pressekonferenz zur Neuaufstellung des BSW teil.

    Einspruch des BSW gescheitert:Ausschuss: Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden

    mit Video0:29
  7. Sahra Wagenknecht zwischen Fabio De Masi und Amira Mohamad Ali

    Pleite für BSW:Keine Neuauszählung der Bundestagswahl

    Video0:29
  8. Gruppe an Leuten mit ihren Smartphones
    Grafiken

    Schlagzeilen, Promis und mehr:Google-Suche 2025: Was besonders im Trend lag

    von Lukas Wagner
    mit Video2:31