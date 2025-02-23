Bundestagswahl: Union vorne, AfD mit Rekord, FDP & BSW raus

Die Union gewinnt die Bundestagswahl, die AfD legt zu und wird zweitstärkste Kraft. SPD und Grüne büßen Stimmen ein. FDP und BSW fliegen aus dem Bundestag. Die Ergebnisse.

Politbarometer vom 16. Januar 2026:

Die Union von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) kommt laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis auf 28,5 Prozent, gefolgt von der AfD mit 20,8 Prozent.

Das BSW hat den Einzug in den Bundestag verpasst, damit ist eine schwarz-rote Koalition möglich. Gut 13.000 Stimmen haben dem BSW gefehlt. Bei der Linken gab es eine große Party. 24.02.2025 | 3:46 min

Die SPD mit dem bisherigen Kanzler Olaf Scholz fährt mit 16,4 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein und liegt vor den Grünen mit 11,6 Prozent. Die Linke erreicht nach einer Aufholjagd der vergangenen Wochen 8,8 Prozent.

Das BSW (4,97) und die FDP (4,3 Prozent) scheitern nach Auszählung aller Wahlkreise an der Fünf-Prozent-Hürde, wie auf der Website der Bundeswahlleiterin ersichtlich war. Die anderen Parteien liegen bei 4,58 Prozent.

So lief die Wahl für Union, FDP und AfD 23.02.2025 | 3:13 min

Wie sieht die Sitzverteilung im 21. Bundestag aus?

CDU/CSU: 208 Sitze

AfD: 152 Sitze

SPD: 120 Sitze

Die Grünen: 85 Sitze

Die Linke: 64 Sitze

SSW: 1 Sitz

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der auf 0,2 Prozent kommt, bekommt einen Sitz im Bundestag, da er als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist.

Welche Koalitionen sind möglich?

Die Mehrheit im neuen Bundestag liegt bei 316 Stimmen. Weil FDP und BSW aus dem Bundestag fliegen, wäre eine Koalition aus Union und SPD - bisher als Große Koalition bezeichnet - möglich.

Union und SPD kommen zusammen auf 328 Sitze

und kommen zusammen auf Union und AfD kommen zusammen auf 360 Sitze

und kommen zusammen auf Union, SPD und Grüne kommen zusammen auf 413 Sitze

Schwarz-Grün hätte hingegen keine Mehrheit. Ein Bündnis mit der AfD haben Union, SPD, Grüne, Linke und FDP ausgeschlossen. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet.

Rein rechnerisch wäre auch eine "Kenia"-Koalition möglich. Dass ein solches Bündnis aus CDU/CSU, SPD und Grünen tatsächlich zustande kommt, gilt aber als unwahrscheinlich.

So hatte sich etwa CSU-Chef Markus Söder bisher vehement gegen ein Koalition mit den Grünen ausgesprochen - war kurz nach den Hochrechnung aber bereits von seiner absoluten Haltung abgewichen.

Die Herausforderungen des Friedrich Merz: Er hat Zeitdruck - und braucht Koalitionspartner

SPD-Kanzler am Boden: Historische Wahlniederlage von Olaf Scholz

So lief die Wahl für SPD, Grüne, Linke und BSW 23.02.2025 | 3:16 min

Wie reagieren die Spitzenkandidaten?

Merz (CDU): Keine Zusammenarbeit mit der AfD 23.02.2025 | 0:59 min Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. "Wir suchen nicht die Freiheit und den Frieden auf dem Schoß von Putin", sagte er in der Berliner Runde von ARD und ZDF. Das Wahlergebnis mache die Regierungsbildung "möglicherweise noch schwieriger, als wir es angenommen haben, aber es gibt doch zu einer vernünftigen und zügigen Regierungsbildung gar keine vernünftige Alternative." Weidel (AfD): Merz begeht bei Koalition "Wahlbetrug" 23.02.2025 | 4:24 min AfD-Vorsitzende Alice Weidel fordert eine Mitte-rechts-Regierung und bietet der Union eine Zusammenarbeit an. "In dem Moment, wo Friedrich Merz eine Koalition mit der SPD und/oder den Grünen eingeht, dann begeht er Wahlbetrug. Er hat Forderungen von der AfD kopiert, er ist damit hart in den Wahlkampf gegangen, er wird aber mit den Linken nichts davon umsetzen können", sagte sie im heute-journal. Scholz (SPD): Werde nicht Verhandlungsführer für Koalition 23.02.2025 | 1:04 min Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht im Fall von Koalitionsgesprächen von Union und SPD nicht als Verhandlungsführer seiner Partei zur Verfügung. "Ich werde, wenn es Gespräche gibt, zum Beispiel zwischen der SPD und der Union, nicht der Verhandlungsführer der SPD sein", sagte er in der Berliner Runde. "Ich habe gesagt, ich bewerbe mich um das Amt des Bundeskanzlers." Das Wahlergebnis für die SPD sei sehr bitter. Habeck (Grüne): Gesprächsbereit für Kenia-Koalition 23.02.2025 | 0:27 min Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck befürchtet schwierige Zeiten. "Das ist eine Wahl, an der wir zu knapsen haben werden in Deutschland", sagte er. "Möglicherweise gibt es keine Zwei-Drittel-Mehrheit mehr aus der demokratischen Mitte des Parlaments heraus." Der Regierungsauftrag liege klar bei der Union. Zu einer möglichen Kenia-Koalition mit Union und SPD sagte Habeck: "Wir sind gesprächsbereit." Van Aken (Linke): "Wir gehen in die Opposition" 23.02.2025 | 0:35 min "Ich habe immer daran geglaubt, dass die Linke wieder reinkommt, aber über acht Prozent ist unvorstellbar toll", sagte van Aken mit Blick auf die Hochrechnungen. Mehr als vier Millionen Menschen hätten die Linke gewählt. "Das bewegt mich richtig." Er erklärte, soziale Einschnitte verhindern zu wollen. "Wir gehen in die Opposition - im Bundestag und auf der Straße." Mohamed Ali (BSW): Kein Anzeichen für Rückzug Wagenknechts 23.02.2025 | 1:09 min Das Nicht-Erscheinen von Sahra Wagenknecht bei der Berliner Runde sei kein erstes Anzeichen eines Rückzugs der BSW-Gründerin, sagt ihre Co-Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali. Sollte der Einzug in den Bundestag nicht gelingen, werde man sich in den Parteigremien beraten und die nächsten Schritte einleiten. Aber auch dann habe das BSW "in dem guten Jahr, in dem es uns gibt, etwas geschafft, was so noch keiner Partei" in der Geschichte der Bundesrepublik gelungen sei, sagte Mohamed Ali und verwies auf Erfolge bei der Europawahl und den Landtagswahlen 2024. Lindner (FDP): "Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus" 23.02.2025 | 1:53 min FDP-Chef Christian Lindner zieht sich nach der Wahlniederlage zurück. "Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus", schrieb Lindner am späten Sonntagabend im Online-Dienst X. Zuvor hatte er dies in der Berliner Runde für den Fall angekündigt, dass die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Sein Führungsanspruch sei dann erloschen.

Wie hoch ist die Wahlbeteiligung?

Die Wahlbeteiligung ist so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung: Sie liegt laut Forschungsgruppe Wahlen bei 83 Prozent - nach 76,4 Prozent im Jahr 2021. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

Was war neu bei dieser Wahl?

Es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Dadurch wird die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 630 gedeckelt. Die Folge: Wahlkreissieger bekommen nur dann einen Sitz im Bundestag, wenn ihrer Partei nach dem Zweitstimmen-Ergebnis genügend Sitze zur Verfügung stehen.

Wer die meisten Erststimmen gewonnen hat, zeigt diese Grafik, sobald ein Wahlkreis komplett ausgezählt ist. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um die Ergebnisse im Detail zu sehen.

Erststimmen: Ergebnisse in den Wahlkreisen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Hier finden Sie alle Ergebnisse aus Ihrem Wahlkreis im Überblick.

Nachrichten | Thema : So wurde in den Bundesländern gewählt Wie wurde in den Bundesländern gewählt? Welche Kandidierenden liegen in den Wahlkreisen vorn? Welche Partei wurde stärkste Kraft? Alle Daten zur Bundestagswahl.

Wie ging die Bundestagswahl 2021 aus?

Vor dreieinhalb Jahren hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen. Das damalige Ergebnis (inklusive der Nachwahl in Berlin 2024):

SPD: 25,7 Prozent

CDU/CSU: 24,1 Prozent

Grüne: 14,7 Prozent

FDP: 11,4 Prozent

AfD: 10,4 Prozent

Linke: 4,9 Prozent

Nach der Wahl 2021 ging die SPD eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP ein, Olaf Scholz wurde Bundeskanzler. Weil diese Koalition im November 2024 platzte, wurden vorgezogene Neuwahlen nötig.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.