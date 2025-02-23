Bundestagswahl: Union vorne, AfD mit Rekord, FDP & BSW raus

Vorläufiges amtliches Endergebnis:BSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-Hürde
Die Union gewinnt die Bundestagswahl, die AfD legt zu und wird zweitstärkste Kraft. SPD und Grüne büßen Stimmen ein. FDP und BSW fliegen aus dem Bundestag. Die Ergebnisse.
Die Union von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) kommt laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis auf 28,5 Prozent, gefolgt von der AfD mit 20,8 Prozent.
Die SPD mit dem bisherigen Kanzler Olaf Scholz fährt mit 16,4 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein und liegt vor den Grünen mit 11,6 Prozent. Die Linke erreicht nach einer Aufholjagd der vergangenen Wochen 8,8 Prozent.
Das BSW (4,97) und die FDP (4,3 Prozent) scheitern nach Auszählung aller Wahlkreise an der Fünf-Prozent-Hürde, wie auf der Website der Bundeswahlleiterin ersichtlich war. Die anderen Parteien liegen bei 4,58 Prozent.
Wie sieht die Sitzverteilung im 21. Bundestag aus?
Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der auf 0,2 Prozent kommt, bekommt einen Sitz im Bundestag, da er als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist.
Welche Koalitionen sind möglich?
Die Mehrheit im neuen Bundestag liegt bei 316 Stimmen. Weil FDP und BSW aus dem Bundestag fliegen, wäre eine Koalition aus Union und SPD - bisher als Große Koalition bezeichnet - möglich.
- Union und SPD kommen zusammen auf 328 Sitze
- Union und AfD kommen zusammen auf 360 Sitze
- Union, SPD und Grüne kommen zusammen auf 413 Sitze
Schwarz-Grün hätte hingegen keine Mehrheit. Ein Bündnis mit der AfD haben Union, SPD, Grüne, Linke und FDP ausgeschlossen. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet.
Rein rechnerisch wäre auch eine "Kenia"-Koalition möglich. Dass ein solches Bündnis aus CDU/CSU, SPD und Grünen tatsächlich zustande kommt, gilt aber als unwahrscheinlich.
So hatte sich etwa CSU-Chef Markus Söder bisher vehement gegen ein Koalition mit den Grünen ausgesprochen - war kurz nach den Hochrechnung aber bereits von seiner absoluten Haltung abgewichen.
Wie reagieren die Spitzenkandidaten?
Wie hoch ist die Wahlbeteiligung?
Die Wahlbeteiligung ist so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung: Sie liegt laut Forschungsgruppe Wahlen bei 83 Prozent - nach 76,4 Prozent im Jahr 2021. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.
Was war neu bei dieser Wahl?
Es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Dadurch wird die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 630 gedeckelt. Die Folge: Wahlkreissieger bekommen nur dann einen Sitz im Bundestag, wenn ihrer Partei nach dem Zweitstimmen-Ergebnis genügend Sitze zur Verfügung stehen.
Wer die meisten Erststimmen gewonnen hat, zeigt diese Grafik, sobald ein Wahlkreis komplett ausgezählt ist. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um die Ergebnisse im Detail zu sehen.
Wie ging die Bundestagswahl 2021 aus?
Vor dreieinhalb Jahren hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen. Das damalige Ergebnis (inklusive der Nachwahl in Berlin 2024):
- SPD: 25,7 Prozent
- CDU/CSU: 24,1 Prozent
- Grüne: 14,7 Prozent
- FDP: 11,4 Prozent
- AfD: 10,4 Prozent
- Linke: 4,9 Prozent
Nach der Wahl 2021 ging die SPD eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP ein, Olaf Scholz wurde Bundeskanzler. Weil diese Koalition im November 2024 platzte, wurden vorgezogene Neuwahlen nötig.
