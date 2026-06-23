Schulbarometer 2026: Lehrer durch Schülerverhalten belastet

Lehrer in Deutschland fühlen sich durch das Verhalten ihrer Schüler und große Leistungsunterschiede stärker belastet. Laut Schulbarometer arbeiten die meisten dennoch gerne.

Das Verhalten von Schülerinnen und Schülern macht Lehrkräften einer Umfrage zufolge immer stärker zu schaffen. Quelle: dpa

Eine gute Lernatmosphäre im Klassenzimmer zu schaffen, wird für Lehrkräfte in Deutschland zunehmend zur Herausforderung. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung hervor.

Knapp jede zweite Lehrkraft (46 Prozent) sagte demnach, der Umgang mit dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler sei die größte berufliche Belastung. Dieser Wert ist der Umfrage zufolge kontinuierlich gestiegen. Vor zwei Jahren sagte das noch gut jede dritte Lehrkraft (35 Prozent). Im Folgejahr waren es 42 Prozent.

Das "Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer" ergab, dass 38 Prozent der Lehrer und Mitarbeiter Gewalt als großes Problem wahrnehmen. 23.06.2026 | 2:11 min

Große Leistungsunterschiede belasten Lehrer

Auf dem zweiten Platz der größten Belastungen steht die Heterogenität im Klassenzimmer, also teils große Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern. Diese empfinden 34 Prozent der Befragten als belastend, gefolgt von hoher Arbeitsbelastung und Zeitmangel (27 Prozent).

Lehrkräfte an Haupt-, Real- oder Gesamtschulen sowie an Berufsschulen nehmen das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler deutlich häufiger als belastend wahr als etwa ihre Kolleginnen und Kollegen an Grundschulen oder Gymnasien.

Als Beispiele werden in der Erhebung mangelnde Motivation und fehlender Lernwille, psychische Probleme, Aggressivität und Konzentrationsprobleme genannt. Experten aus der Praxis führen auch den Einfluss sozialer Medien an.

Auch Schüler empfinden psychische Belastungen

Aus Sicht der Robert Bosch Stiftung passen die Beobachtungen der Lehrkräfte zum Empfinden der Schülerinnen und Schüler. Ein Schulbarometer der Stiftung, für das Schülerinnen und Schüler befragt wurden, hatte erst im März einen Anstieg der psychischen Belastung bei jungen Menschen gezeigt.

Nach den neuen Ergebnissen des Schulbarometers leiden immer mehr Schüler unter Leistungsdruck und Mobbing. 18.03.2026 | 1:34 min

Das könne sich auf das Verhalten der Schüler auswirken, sagte die Bildungsexpertin der Robert Bosch Stiftung, Katharina Thoren. Auch Kriege und Krisen auf der Welt könnten eine Rolle spielen.

Unsicherheit beim Umgang mit psychischen Belastungen

Trotz aller Belastungen: Die große Mehrheit der befragten Lehrkräfte übt ihren Beruf gerne aus. 83 Prozent sind demnach zufrieden mit ihrer Arbeit. Viele sehen mit Blick auf die Probleme im Schulalltag aber Nachholbedarf bei ihrer eigenen Ausbildung.

47 Prozent geben an, sie bräuchten Fortbildungen im Umgang mit psychisch belasteten Schülern. 82 Prozent hätten gerne mehr Wissen darüber, wie sie Kompetenzen wie Empathie, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit oder kritisches Denken bei den Schülern fördern können.

Die soziale Ungleichheit ist weiterhin groß. Unter anderem fehlt es vielerorts an qualifiziertem Personal. Eine Schule in Bremen zeigt, wie sich die Chancengerechtigkeit verbessern lässt. 15.06.2026 | 1:30 min

Robert Bosch Stiftung für "multiprofessionelle Teams" in Schulen

Fortbildungen alleine reichten aber nicht aus, sagt Katharina Thoren von der Robert Bosch Stiftung. Die Schulen bräuchten dringend multiprofessionelle Teams, also etwa Sozialarbeiter, Schulpsychologen oder IT-Spezialisten. "Damit Lehrkräfte sich wieder voll auf das konzentrieren können, was ihre eigentliche Aufgabe ist: guten Unterricht."

Seit 2019 befragt die Stiftung den Angaben zufolge regelmäßig Schüler und Lehrkräfte. Für die aktuelle Ausgabe befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa zwischen dem 11. November und dem 2. Dezember 2025 insgesamt 1.547 Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Studie entstand in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam der Universität Heidelberg, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Potsdam.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, KNA