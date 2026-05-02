Kampf um Mindestzahl von Schülern:Wie klein darf Schule sein?
von Marlene Lutz
Um Dorfschulen zu retten, hat Mecklenburg-Vorpommern 2025 die Mindestschülerzahlen gesenkt. Aber kleine Schulen sind teuer. Welche Vorteile sie auf dem Land dennoch bieten.
Jule ist Lehrerin, Mutter - und Schulgründerin. Nachdem sie mit ihrer Familie von Leipzig nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen war, hat sie eine Privatschule aufgebaut. Die kleine Dorfschule auf dem Land vor der Insel Usedom besuchen rund 50 Schülerinnen und Schüler in den Klassen eins bis zehn. Jules Schule wird gefördert, der Elternbeitrag liegt bei durchschnittlich 120 Euro.
Die Schule ist mehr als ein Lernort. Sie ist Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und Arbeitsplatz für 17 Menschen. Und sie ist ein Grund, warum sich Familien wieder für ein Leben auf dem Land entscheiden.
Informationen zur Gründung von Schulen
Kleine Jahrgänge ein Problem für Flächenländer
Wenn kleine öffentliche Schulen die Mindestschülerzahlen dauerhaft nicht erreichen, kann ihnen die Schließung drohen. Besonders dünn besiedelte Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern kämpfen mit kleinen Jahrgängen. Bildungsforscher Kai Maaz untersucht seit Jahren die Entwicklung des Bildungssystems.
Wie klein eine Schule sein darf, regeln die Länder. Manche geben eine Schulgesamtzahl vor, in anderen gelten Mindestzahlen pro Klasse oder Jahrgang.
Politik reagiert auf kleine Jahrgänge in Schulen
In Bayern und Hessen sollte eine Grundschulklasse im Schuljahr 2025/2026 mindestens 13 Kinder umfassen, Bremen gibt einen Richtwert von 22 vor. Thüringen wiederum lässt die Schulen entscheiden, in "pädagogischer Eigenverantwortung".
Mecklenburg-Vorpommern hat seine Vorgaben im letzten Jahr geändert: An Grundschulen im ländlichen Raum reichen nun 15 statt 20 Kinder. So sollen Schulstandorte besonders dort gesichert werden.
Schülerzahlen, Standorte, Finanzen
Was auf dem Land auf dem Spiel steht
Die Anpassung der Mindestschülerzahlen ist aus Sicht der Bildungsforschung kein pädagogischer Kurswechsel, sondern eine Reaktion auf den demografischen Wandel. Bundesweit stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2024/25 zwar leicht an. Doch regional kommen in vielen ländlichen Regionen immer weniger Kinder zusammen.
Werden Schulen zusammengelegt, verlängern sich die Wege - oft deutlich. Gerade für Grundschulkinder seien kurze Schulwege aber wichtig, sagt Bildungsforscher Maaz. Auch für Jule und ihre Familie ist der Schulweg ein Aspekt.
Schulen seien auf dem Land zudem mehr als reine Bildungseinrichtungen. "Sie sind Orte sozialer Begegnung, des Ehrenamts und der lokalen Öffentlichkeit", sagt Maaz. Gerade Grundschulen trügen wesentlich dazu bei, ob eine Gemeinde als familienfreundlich und damit als Lebensort attraktiv wahrgenommen werde.
Was ist mit den Kosten von Schulen?
Durchschnittlich gaben die öffentlichen Haushalte pro staatlichem Schulplatz 2023 9.800 Euro aus, so das Statistische Bundesamt. Wohl deutlich teurer noch sind die Schulplätze an kleinen Dorfschulen, denn viele Kosten fallen unabhängig von der Schülerzahl an: Gebäude, Heizung, Verwaltung und vor allem auch Personal.
Zwar sei Effizienz ein legitimes Kriterium, sagt Bildungsforscher Maaz, aber nicht das einzige. Die reine Betrachtung von Kosten pro Schüler greife zu kurz. Einsparungen könnten indirekt neue Kosten verursachen, etwa durch längere Schulwege oder sinkende Attraktivität ländlicher Räume.
Genau hier beginnt für Jule die Abwägung. "Natürlich ist es unwirtschaftlich, Klassen mit nur zehn Kindern zu unterrichten. Aber da ist wieder die Frage: Wo setzt man die Prioritäten?"
Für Jule ist die Antwort längst klar. Mit ihrer Schule hat sie für ihr Dorf einen neuen Zukunftsanker geschaffen. Auch ihre Heimat Mecklenburg-Vorpommern stärkt kleine Schulstandorte. Wie lange das trägt, bleibt offen.
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