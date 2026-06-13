Sachsen-Anhalt: Schulze will ohne AfD oder Linke regieren

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze will nach der Landtagswahl im Herbst ohne AfD oder Linke regieren. Wie er das machen will, ist unklar: Seine CDU steht vor einem Dilemma.

Schulze will ohne AfD oder Linke regieren - wie, ist unklar

Im September wählen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Angesichts starker AfD-Umfragewerte müssen sowohl CDU als auch SPD um einen Ministerpräsidentenposten kämpfen. 13.06.2026 | 2:17 min

Im Fall einer Wiederwahl schließt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze eine Koalition mit der AfD und den Linken aus. Der CDU-Politiker sagte am Samstag am Rande des Landesparteitags der CDU in Dessau im Reuters-TV-Interview:

Ich sage ganz klar: Mit mir wird es keinen Minister der AfD oder keine Ministerin der Linkspartei am Kabinettstisch geben. „ Sven Schulze, Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat

"Ich kämpfe für eine stabile Regierung", fügte er auf die Frage hinzu, ob er eine Zusammenarbeit mit den Rechts- und Links-Außen-Parteien ablehne. Hintergrund ist die erwartete schwierige Koalitionsbildung nach der Landtagswahl am 6. September.

Die AfD startete vor wenigen Tagen ihre Wahlkampagne für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Aktuell liegt sie in den Umfragen vorn. 06.06.2026 | 4:10 min

Schulze: "AfD möchte spalten"

Besonders deutlich war seine Abgrenzung zur AfD, die derzeit in Umfragen deutlich vor der CDU liegt und die eine Alleinregierung anstrebt. "Wir dürfen nicht zu einer Insel innerhalb Deutschlands werden, dass keiner mehr mit uns zusammenarbeiten möchte", warnte Schulze vor einem Wahlsieg der im Land als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD. "Ich möchte hier einen in diesem Land, und die AfD möchte spalten." Das sei der große Unterschied zwischen beiden Parteien.

Er zeigte sich überzeugt von einem CDU-Wahlsieg. In Umfragen sage die Mehrheit, dass sie ihn und nicht den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund als Ministerpräsidenten wolle. Er habe in den ersten Monaten seiner Amtszeit gezeigt, dass er Probleme angehe und löse. Die CDU lege ein gutes inhaltliches Regierungsprogramm vor.

Die AfD liegt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt in den Umfragen weit vorn. Deshalb fordern mehrere Innenminister nun Vorkehrungen für den Fall eines AfD-Siegs. Sie sehen ein Sicherheitsrisiko. 18.05.2026 | 1:03 min

CDU in Sachsen-Anhalt steckt in einem Dilemma

Wie die CDU in Sachsen-Anhalt allerdings ohne eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei oder der AfD eine Mehrheit im Landtag erreichen will, ist fraglich. Jüngsten Wahlumfragen aus dem Bundesland zufolge ziehen in den Landtag in Magdeburg wohl nur vier Parteien ein: Die AfD, die CDU, die Linke und die SPD. Grüne, BSW und FDP scheitern demnach an der Fünf-Prozent-Hürde.

Eine schwarz-rote Koalition würde eine Mehrheit im Landtag klar verfehlen. Selbst wenn die Christdemokraten - entgegen der aktuellen Ankündigung - eine Koalition mit der Linkspartei eingingen, wäre eine Mehrheit dieses Bündnisses knapp.

In Sachsen-Anhalt steht die Landtagswahl bevor. Auf Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen könnten große Veränderungen zukommen, sollte die AfD die Wahl gewinnen. 04.06.2026 | 3:18 min

Wirbel um Foto von CDU-Politiker mit AfD

Befürchtungen, dass sich ein Teil der CDU Sachsen-Anhalts nach der Wahl für eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei aussprechen könnte, wies Schulze zurück. Man dürfe auch ein Foto nicht überbewerten, das den CDU-Fraktionsvorsitzenden in Magdeburg, Guido Heuer, lachend mit dem AfD-Kandidaten Siegmund zeigt.

Die AfD versucht gerade durch Bilder Themen zu erzeugen, die es so aber nicht gibt. „ Sven Schulze, Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat

Die Aufnahme hatte Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst. Politik-Journalist Robin Alexander hatte die Aufnahme auf der Plattform X geteilt:

X-Post von Robin Alexander Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Dies sei auch auf dem Sachsen-Anhalt-Tag so gewesen, wo die AfD versucht habe, sich mit Angehörigen der Bundeswehr ablichten zu lassen. Auch Heuer hatte gegenüber Reuters-TV den Vorwurf einer Annäherung strikt zurückgewiesen.

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Quelle: Reuters, ZDF