AfD-Landesregierung: Innenminister sehen Gefahr für Sicherheit

In Umfragen liegt die AfD vor der Wahl in Sachsen-Anhalt weit vorn - mehrere Landesminister fordern nun Vorkehrungen für den Fall eines AfD-Siegs. Sie sehen ein Sicherheitsrisiko.

Die AfD liegt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt in den Umfragen weit vorn. Deshalb fordern mehrere Innenminister nun Vorkehrungen für den Fall eines AfD-Siegs. Sie sehen ein Sicherheitsrisiko. 18.05.2026 | 1:03 min

Vor dem Hintergrund starker Umfragewerte der AfD in Sachsen-Anhalt fordern mehrere Innenminister Vorkehrungen für den Fall einer Regierungsbeteiligung der Partei. Bei der Innenministerkonferenz Mitte Juni in Hamburg müsse dringend darüber beraten werden, "welche Risiken eine mögliche Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland hat und wie wir dem entgegenwirken können", sagte der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) dem "Handelsblatt".

Die AfD stelle aufgrund ihrer zahlreichen Kontakte zu autoritären Staaten und ihrer Vernetzung mit rechtsextremen Vorfeldorganisationen eine Gefahr für die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik dar:

Es darf nicht dazu kommen, dass geheime Informationen unserer Sicherheitsbehörden nach Russland oder in rechtsextreme Kreise abfließen. „ Georg Maier, Thüringer Innenminister

Die AfD ziele bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf eine Alleinregierung, sagt Politologe von Lucke. Das wäre der finale Durchbruch der AfD, aber auch eine “enorme Hypothek” für das Land. 28.01.2026 | 12:04 min

Brandenburgs Innenminister warnt vor Landtagswahl vor konkreter Gefahr

Auch der Innenminister von Brandenburg, Jan Redmann, sieht demnach erhebliche Risiken. "Wenn eine in Teilen rechtsextreme Partei Zugang hat zu sicherheitsrelevanten Informationen, dann gefährdet das unser aller Sicherheit", sagte der CDU-Politiker. Das sei kein theoretisches Risiko, sondern das sei eine konkrete Gefahr. Deutschlands Sicherheitsmodell basiere auf Vertrauen, Partner aus Bund, Ländern und auf internationaler Ebene teilten dieselben Werte. "Wer diese Werte infrage stellt, vernichtet Vertrauen", warnte Redmann.

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) sprach sich ebenfalls für entsprechende Vorkehrungen aus. Auch die Abläufe in der Innenministerkonferenz müssten dann angepasst werden.

Die AfD hat ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beschlossen. Begleitet wird der Parteitag von mehreren Hundert Protestierenden. 11.04.2026 | 2:36 min

AfD in Sachsen-Anhalt: CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen Debatte

Widerspruch kommt aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Deren innenpolitischer Sprecher Alexander Throm wies die Forderungen am Wochenende zurück. Er halte von derartigen öffentlichen Diskussionen nichts, sagte Throm den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online). "Wir müssen vielmehr jeden Tag dafür arbeiten, dass es so weit nicht kommt", so Throm.

Nicht nur in Sachsen-Anhalt wird gewählt: Bei der kommenden Landtagswahl im September will die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal stärkste Kraft werden. 11.04.2026 | 1:33 min

In Sachsen-Anhalt wird im September ein neuer Landtag gewählt. Jüngsten Umfragen zufolge käme die dortige AfD auf 42 Prozent. Die CDU liege bei 24, die Linke bei 13 und die SPD bei sechs Prozent. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Nachrichten | Thema : Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Wie wählt Sachsen-Anhalt? Welche Koalitionen sind in Magdeburg denkbar? Jetzt mehr über die Landtagswahl erfahren: ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Daten.

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Quelle: epd