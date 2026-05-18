  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

AfD-Landesregierung: Innenminister sehen Gefahr für Sicherheit

Vor Wahl in Sachsen-Anhalt:Landesminister warnen: AfD ein Sicherheitsrisiko

|

In Umfragen liegt die AfD vor der Wahl in Sachsen-Anhalt weit vorn - mehrere Landesminister fordern nun Vorkehrungen für den Fall eines AfD-Siegs. Sie sehen ein Sicherheitsrisiko.

Symbolbild: Parteilogo der AfD

Die AfD liegt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt in den Umfragen weit vorn. Deshalb fordern mehrere Innenminister nun Vorkehrungen für den Fall eines AfD-Siegs. Sie sehen ein Sicherheitsrisiko.

18.05.2026 | 1:03 min

Vor dem Hintergrund starker Umfragewerte der AfD in Sachsen-Anhalt fordern mehrere Innenminister Vorkehrungen für den Fall einer Regierungsbeteiligung der Partei. Bei der Innenministerkonferenz Mitte Juni in Hamburg müsse dringend darüber beraten werden, "welche Risiken eine mögliche Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland hat und wie wir dem entgegenwirken können", sagte der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) dem "Handelsblatt".

Die AfD stelle aufgrund ihrer zahlreichen Kontakte zu autoritären Staaten und ihrer Vernetzung mit rechtsextremen Vorfeldorganisationen eine Gefahr für die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik dar:

Es darf nicht dazu kommen, dass geheime Informationen unserer Sicherheitsbehörden nach Russland oder in rechtsextreme Kreise abfließen.

Georg Maier, Thüringer Innenminister

Politologe Albrecht von Lucke

Die AfD ziele bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf eine Alleinregierung, sagt Politologe von Lucke. Das wäre der finale Durchbruch der AfD, aber auch eine “enorme Hypothek” für das Land.

28.01.2026 | 12:04 min

Brandenburgs Innenminister warnt vor Landtagswahl vor konkreter Gefahr

Auch der Innenminister von Brandenburg, Jan Redmann, sieht demnach erhebliche Risiken. "Wenn eine in Teilen rechtsextreme Partei Zugang hat zu sicherheitsrelevanten Informationen, dann gefährdet das unser aller Sicherheit", sagte der CDU-Politiker. Das sei kein theoretisches Risiko, sondern das sei eine konkrete Gefahr. Deutschlands Sicherheitsmodell basiere auf Vertrauen, Partner aus Bund, Ländern und auf internationaler Ebene teilten dieselben Werte. "Wer diese Werte infrage stellt, vernichtet Vertrauen", warnte Redmann.

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) sprach sich ebenfalls für entsprechende Vorkehrungen aus. Auch die Abläufe in der Innenministerkonferenz müssten dann angepasst werden.

Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt am 11.04.2026 in der Hyparschale Magdeburg in Magdeburg. Der Landesvorstand der AfD Sachsen-Anhalt beim singen der Nationalhymne.

Die AfD hat ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beschlossen. Begleitet wird der Parteitag von mehreren Hundert Protestierenden.

11.04.2026 | 2:36 min

AfD in Sachsen-Anhalt: CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen Debatte

Widerspruch kommt aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Deren innenpolitischer Sprecher Alexander Throm wies die Forderungen am Wochenende zurück. Er halte von derartigen öffentlichen Diskussionen nichts, sagte Throm den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online). "Wir müssen vielmehr jeden Tag dafür arbeiten, dass es so weit nicht kommt", so Throm.

In Mecklenburg-Vorpommern könnte die AfD bei den kommenden Landtagswahlen stärkste Kraft werden.

Nicht nur in Sachsen-Anhalt wird gewählt: Bei der kommenden Landtagswahl im September will die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal stärkste Kraft werden.

11.04.2026 | 1:33 min

In Sachsen-Anhalt wird im September ein neuer Landtag gewählt. Jüngsten Umfragen zufolge käme die dortige AfD auf 42 Prozent. Die CDU liege bei 24, die Linke bei 13 und die SPD bei sechs Prozent. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Nachrichten | Thema
:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Wie wählt Sachsen-Anhalt? Welche Koalitionen sind in Magdeburg denkbar? Jetzt mehr über die Landtagswahl erfahren: ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Daten.
Flagge von Sachsen-Anhalt vor dem Landtag in Magdeburg

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: epd
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Landesminister: AfD ist ein Sicherheitsrisiko" am 18.05.2026 um 13:30 Uhr.
Themen
AfDSachsen-AnhaltWahl in Sachsen-Anhalt

Mehr zur AfD

  1. Schülerinnen und Schüler sitzen während der schriftlichen Abiturprüfung in Biologie in einem Klassenzimmer. (Archiv)
    Faktencheck

    Mögliche Wahlsiege in Bundesländern:Wirbel um Haseloff-Satz: Gilt Abitur noch, wenn AfD regiert?

    von Nils Metzger
    mit Video2:36
  2. Der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann spricht in der Sendung "Markus Lanz" vom 05.05.2026.

    Karl-Josef Laumann bei "Lanz":CDU-Politiker: Zusammenarbeit mit AfD würde CDU "umbringen"

    von Bernd Bachran
    mit Video75:55
  3. Blick auf das Hermannsdenkmal, Deutschlands größte Statue, in den Höhen des Teutoburger Waldes. (Archiv)
    Faktencheck

    Windpark nahe dem Hermannsdenkmal:AfD nutzt Windkraft-Kritik für nationalistische Kampagne

    von Nils Metzger
  4. Archiv: Bauarbeiter gehen über eine Baustelle, aufgenommen am 13.10.2017 in Baden-Württemberg, Stuttgart

    Blick nach Baden-Württemberg:Warum die AfD bei Arbeitern punktet - und die SPD verliert

    von Jasmin Astaki-Bardeh
    mit Video3:01