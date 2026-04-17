Politikexperte Korte: "Die AfD ist ein Unmutsaufsauger"

Die AfD ist in der aktuellen Umfrage des ZDF-Politbarometers stärkste Kraft. Politikwissenschaftler Korte erklärt, welche Rolle Unzufriedenheit und mangelnde Reformen spielen.

Die AfD liegt laut ZDF-Politbarometer bei der Sonntagsfrage mit 26 Prozent erstmals einen Prozentpunkt vor der CDU. Nur noch 27 Prozent bewerten die Arbeit der Bundesregierung als gut. 17.04.2026 | 1:12 min

Im aktuellen Politbarometer hat die AfD die Union überholt und liegt mit 26 Prozent das erste Mal als stärkste Kraft vor allen anderen Parteien im Bund. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte spricht im ZDF-Interview über die Gründe des Erstarkens der Rechten.

ZDFheute: Was sagt es aus, wenn eine Partei in den Umfragen erstmals stärkste Kraft wird, obwohl sie in Teilen als rechtsextrem eingestuft wird?

Prof. Karl-Rudolf Korte: Das wirkt wie ein Hilferuf von Wählerinnen und Wählern, die damit auch Druck ausüben möchten auf die etablierten Parteien der politischen Mitte. Denn die Gelingensbedingungen für Politik im Alltag werden ja hinterfragt. Also was ist mit Wohnen, was ist mit Essen, was ist mit Tanken? Wie wird es da besser? Darum geht es - und da will man einfach Druck ausüben auf die Parteien, dass es in diesen drei Bereichen besser wird.

Karl-Rudolf Korte Karl-Rudolf Korte ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet "Politisches System der Bundesrepublik Deutschland“. 2006 gründete er die NRW School of Governance. Er ist zudem Experte für Wahlanalysen. (Quelle: ZDF)

ZDFheute: Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diese starken Umfragewerte?

Korte: Es ist keine Unterstützung irgendeiner ideologischen, völkischen Bewegung, sondern es ist Unmut, Verdrossenheit über eine Berliner Republik, bei der die Koalition als "Verschleißgemeinschaft" wahrgenommen wird. Nicht als eine Gemeinschaft, die gemeinsam arbeitet, um Kompromisse in der Mitte so zu erarbeiten, so zügig, dass auch die Bezahlbarkeit des Alltags sich verändert. Und da sind die Wählerinnen und Wähler einfach ungeduldig, weil viele Wähler durchaus Reformen mittragen. Aber es sollte auch mal losgehen.

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ZDFheute: Welche Faktoren erklären aus Ihrer Sicht den Aufstieg der Partei am allerstärksten?

Korte: Die Hauptmotive sind, dass die AfD nach wie vor ein Unmutsaufsauger ist. Alles, was schiefläuft, was schlecht läuft, auch was an schlechter Laune da ist, auch an Ressentiments aufsaugt und präsentiert. Andererseits wissen wir durch die Politbarometerumfragen, dass bei der Befragung nach der Oppositionsarbeit die Bewertung der Opposition der AfD im Deutschen Bundestag am schlechtesten abschneidet im Vergleich zu allen anderen Parteien.

Also es geht gar nicht darum, sie in eine Verantwortung damit zu bringen, sondern eher zu dokumentieren, dass die Verdrossenheit an der Alltäglichkeit, an der Politik der Berliner Republik so groß ist, dass man abweicht und etablierte Parteien damit praktisch abstraft.

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ZDFheute: Die Union ist abgehängt worden von der AfD, liegt jetzt einen Prozentpunkt hinter ihr. Was bedeutet das für die Union?

Korte: Das ist eine große Enttäuschung für eine Partei, die ja traditionell als Staatspartei wahrgenommen wird, die von der Wahrnehmung her immerwährend regiert und das dann angeblich auch können sollte. So haben viele das Profil der Union vor Augen, und für viele ist das enttäuschend, dass sie sich entweder nicht durchsetzen können gegenüber dem Koalitionspartner oder wirklich an Führungsleistung als Lead-Partei in einer Koalition zu wenig auch an Politik übersetzt.

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ZDFheute: Wie hoch ist der Anteil der Regierungskoalition am Erfolg der AfD?

Korte: So wie die Regierungskoalition als "Verschleißgemeinschaft" auftritt, führt das systematisch dazu, dass sich Wählerinnen und Wähler davon abwenden. Umgekehrt kann man sagen, liegt darin natürlich auch die Kraft, mit einem Modernisierungs- und Reformvorhaben vor die Wähler zu treten - so offensiv zu kommunizieren, dass wir es nachvollziehen können.

Korte: Darin liegt auch der Reiz, diese Daten zu wenden. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn die Gelingensbedingungen sichtbar wären, dass die Wählerinnen und Wähler auch zu den Mitteparteien zurückkehren.

ZDFheute: Wie müssten sich denn die anderen Parteien verändern, mit Blick nach vorn?

Korte: Die anderen Parteien müssen sich im Kern relativ kurzfristig um Problemlösungen bemühen. Unsere liberale Demokratie lebt auch von den Versprechen, nicht nur eines sozialen Aufstiegs, sondern, dass Daseinsvorsorge auch geregelt wird. Und da haben viele doch den Eindruck, dass in der Daseinsvorsorge vieles schief läuft.

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Korte: Viele haben den Eindruck, dass sich der Staat entfernt und Lösungen deshalb auch fern liegen, obwohl man eigentlich als Steuerzahler darauf angewiesen ist und darauf setzt, dass er einem auch hilft. Und wir können in dieser Metaphorik auch sagen, jedes Schlagloch ebnet damit den Weg für die AfD. Und das ist eben gemeint: dass das, was im Alltag nicht wirklich gelingt, dann die Oppositionsparteien für sich nutzen können.

Das Interview führte Luise Reinke.