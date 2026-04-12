AfD in Sachsen-Anhalt: Was im Programm zur Landtagswahl steht

Was die Partei zur Landtagswahl plant:AfD in Sachsen-Anhalt: Freundlicher Ton, radikales Programm
von Hagen Mikulas
In Umfragen liegt die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem geltende AfD vor der Landtagswahl bei knapp 40 Prozent. Nun steht ihr Wahlprogramm fest.
"Alles ist möglich, wir müssen es nur machen", sagt der 35-jährige Spitzenkandidat Ulrich Siegmund in seiner Rede zu Parteitagsbeginn. Es gebe keinen Grund für einen rechtschaffenen Bürger, Angst vor einer AfD-Regierung zu haben: "Hier rollt doch nicht der Bulldozer durchs Land und macht alles nieder."
In knapp vier Stunden sind die rund 150 Seiten des Wahlprogramms diskutiert, geändert und verabschiedet. Für das in Teilen radikale Programm gibt es unter den 226 Delegierten in Magdeburg nur eine Gegenstimme.
AfD Sachsen-Anhalt fordert weniger "kulturfremde Fachkräfte"
Bei ihrem zentralen Thema "Migration" will die AfD das Grundrecht auf Asyl in Sachsen-Anhalt abschaffen und etwa die Abschiebehaft-Kapazitäten des Landes massiv ausweiten.
Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt solle auf "kulturfremde Fachkräfte" verzichten, stattdessen solle es ein "Rückkehrprogramm für ausgewanderte deutsche Fachkräfte" geben.
Sachsen-Anhalt hat mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren die älteste Bevölkerung in Deutschland. Deshalb sei die Wirtschaft in hohem Maß auf Zuwanderung angewiesen, entgegnet Reint Gropp, Wirtschaftsforscher und Präsident vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH): "Es ist ein Fehler, sich aus irgendeinem Grund auf nur Deutsche im Ausland zu konzentrieren."
Partei schlägt Kurswechsel in Kultur- und Bildungspolitik vor
In der Kultur- und Bildungspolitik, in der Landesregierungen großen Gestaltungsraum haben, plant die AfD, Freiheiten einzuschränken.
Allein die Lehrer sollen laut Parteiprogramm eine verbindliche Schullaufbahnempfehlung geben und das Gymnasium soll demnach "von nicht mehr als 25 Prozent eines Jahrgangs besucht werden". Eine Aufweichung der Schulpflicht und die Abschaffung von Inklusionsklassen an Schulen sind ebenfalls geplant.
In der Kulturpolitik fordert das Programm eine Wende, "wie sie Ungarn unter Viktor Orban vollzieht". Angeblich gäbe es auf den Bühnen in Sachsen-Anhalt "so gut wie keine deutschen Stücke mehr". Es fehle an Werken von Schiller, Kleist und Goethe. Deshalb möchte die AfD "vorwiegend solche Kunst fördern, die einen Beitrag zu deutscher Identitätsfindung leistet".
"Ich mache mir Sorgen", sagt Dorotty Szalma, die das Theater der Altmark in Stendal leitet. Die Intendantin stammt aus Ungarn, hat Familie dort und kennt die Folgen von Orbans Kulturpolitik. "Die Verträge gelten überhaupt nicht mehr. Wenn jemand nicht passt, wird das Arbeitsverhältnis einfach beendet, ob Intendant oder Künstler."
Ulrich Siegmund: Spitzenkandidat mit "Schwiegersohn"-Image
Neben radikaler Programmatik verfolgt die AfD in Sachsen-Anhalt die Strategie der Normalisierung. Ihr Spitzenkandidat, der 35-jährige Familienvater Ulrich Siegmund, hat damit nicht nur auf seinen Social-Media-Kanälen Erfolg.
Ein Bürgerabend der AfD-Fraktion in der Kleinstadt Salzwedel, im Nordwesten Sachsen-Anhalts: Vor und nach der Veranstaltung im Kulturhaus machen Dutzende Besucher Fotos mit dem Spitzenkandidaten und Co-Fraktionschef Siegmund.
Die jüngsten Skandale um Überkreuzbeschäftigungen bei AfD-Abgeordneten in Bund und Land sind hier kein Thema. Stattdessen gibt es bei den 800 Zuhörern viel Sympathie und Zustimmung zum Spitzenkandidaten und zu den Forderungen der rechtsextremen Landespartei.
AfD-Ton verfängt: "Klingt alles nicht nach Extremismus für uns"
Eine 24-jährige Lehrerin beklagt, dass sie für ihre Sympathie zur AfD in ihrer Schule kritisiert werde. "Sie sind nicht so extrem, wie sie dargestellt werden. Wenn man ihn reden hört, klingt das alles nicht nach Extremismus für uns."
"Also ich finde, Herr Siegmund ist nicht ein Nazi und schon gar nicht rechtsextrem", ergänzt ihre Mutter, die neben ihr sitzt. "Das, was er vertritt, sind die normalen Meinungen der Bürger. Ich arbeite in der Physiotherapie, ich habe viel Publikumsverkehr und ich höre solche Meinungen jeden Tag."
AfD Sachsen-Anhalt zwischen Radikalisierung und Selbstverharmlosung
Diese bewusste Doppelstrategie, die zusätzliche potenzielle Wähler erreichen soll, verfängt offenbar. Die Elemente: Radikalisierung und Selbstverharmlosung. Politikwissenschaftler Benjamin Höhne analysiert:
Die AfD in Sachsen-Anhalt hat Personal und Programm aufgestellt. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl.
Hagen Mikulas ist Reporter im ZDF-Landesstudio Sachsen-Anhalt.
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