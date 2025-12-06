Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und bei sinkenden Umfragewerten ringt der BSW-Landesverband mit Zerwürfnissen - personell und inhaltlich. Ein Thema: der Umgang mit der AfD.

Streit im BSW in Sachsen-Anhalt: Der Landesverband ringt mit Zerwürfnissen. 05.12.2025 | 1:47 min

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) trifft sich am Wochenende zum Bundesparteitag in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Hier will Parteigründerin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht den Vorsitz abgeben. Sie will sich stattdessen zur Vorsitzenden einer neuen Grundwertekommission wählen lassen.

Entscheiden sollen die 660 Delegierten auch über eine Namensänderung.

Co-Vorsitzender warnt vor Spaltung des Landesverbands

Während die Bundespartei vor großen Herausforderungen steht, streitet der Landesverband in Sachsen-Anhalt über Posten und Ausrichtung. Ausgerechnet am "Platz des Friedens" in der Stadthalle Burg kam es beim Sonderparteitag vergangene Woche zum großen Showdown.

Das BSW ordnet sich neu: Parteigründerin Wagenknecht gibt den Vorsitz ab - und überlässt künftig einer Doppelspitze aus Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali die Führung. 10.11.2025 | 1:39 min

Gleich in seiner Eröffnungsrede warnte der Co-Landesvorsitzende Thomas Schulze vor einer Spaltung des Landesverbandes und kritisierte die von anderen Vorstandsmitgliedern angeblich begangenen Indiskretionen. Hintergrund ist ein Brandbrief, den mehrere Vorstandsmitglieder des BSW-Sachsen-Anhalt unterzeichnet hatten.

Nicht nur dieser Brief wurde an, ich weiß nicht wie viele Presse- und Medienanstalten geschickt, sondern es wurde auch keine Zeit vertan, fast täglich neue Statements in den Zeitungen zu setzen. „ Thomas Schulze, Co-Landesvorsitzender BSW Sachsen-Anhalt

Als ehemaliger Fußballspieler, Trainer und Funktionär habe er die Auffassung, dass "alles, was in einer Kabine besprochen wird, auch in einer Kabine bleibt." Nach der Rede Schulzes zeigt sich die Spaltung im Landesverband. Knapp über die Hälfte der 100 Delegierten applaudierten, der Rest buhte oder schwieg.

Entgegen der Forderung des BSW, lehnte der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages die Neuauszählung der Bundestagswahl ab. Das BSW war knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. 04.12.2025 | 0:29 min

Kritik an BSW-Landesvorsitzenden

Im Brandbrief, unterzeichnet von fünf der acht Vorstandsmitglieder, werden die beiden Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze kritisiert. Ihnen wird "undemokratischer Umgang und Führungslosigkeit" vorgeworfen. In dem 15-seitigen Schreiben heißt es: "Es ist Zeit für einen Kurswechsel - hin zu Transparenz, innerparteilicher Demokratie und ehrlicher Kommunikation."

Auf die Kritik angesprochen, sieht Schulze einen Konflikt um die politische Ausrichtung des Landesverbandes als Ursache. Die Kritiker im Vorstand würden getroffene Vereinbarungen missachten: "Es gab am 21. Juni diesen Jahres einen Landesparteitag in Magdeburg, der eine politische Richtung, einen Leitantrag verabschiedet hat. Dieser Leitantrag beinhaltet die ganze Programmatik."

Wir sind eine Partei, und das heißt, wir müssen uns an politische Abstimmungen auch halten. „ Thomas Schulze, Co-Landeschef BSW Sachsen-Anhalt

Wie sich das "Bündnis Sahra Wagenknecht" in weniger als zwei Jahren zur einer ernstzunehmenden Kraft in der deutschen Parteienlandschaft entwickelte: ein Zeitstrahl mit den wichtigsten Etappen. 10.11.2025 | 1:44 min

Nach dem Sonderparteitag in Burg sind die Vizechefin, die Landesgeschäftsführerin und ein Beisitzer abgesetzt - zwei weitere Vorstandsmitglieder traten schon am Vortag aus dem BSW aus. Kurzerhand werden fünf der acht Vorstände neu besetzt.

BSW im Streit über Umgang mit der AfD

Inhaltlich dreht sich der Streit im Landesverband um die Position des BSW zu einer möglichen Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl 2026. Während sich die Landesführung um Dittrich und Schulze auf Oppositionsrollen festlegen, mehren sich Stimmen in Kreisverbänden, die eine reine Opposition ablehnen, wenn es darum geht, eine mögliche AfD-Regierung zu verhindern.

Marcel Lewandowsky, Professor für Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, ordnet die Rolle des BSW in Sachsen-Anhalt ein. 05.12.2025 | 5:57 min

Das sei ein Dilemma, das das BSW momentan nicht für sich lösen könne, analysiert Marcel Lewandowsky, Professor für Politikwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: "Das BSW hat ein ganz starkes Anti-Establishment-Profil. Sie will sich als Partei zeigen, die sich gegen die Altparteien stellt." Und sei darin der AfD nicht unähnlich.

"Und was nun passiert ist, dass man vor der Frage steht: Heißt das nun, dass man im Zweifel in irgendeiner Form auch damit zurechtkommt, dass die AfD vielleicht die Regierung stellt, weil man nicht mit den Altparteien zusammen eine Brandmauer bilden will?"

Oder aber, sagt man, man geht lieber mit den sogenannten Altparteien zusammen, um die AfD zu verhindern. „ Marcel Lewandowsky, Politikwissenschaftler

Ungewiss, ob diese Debatte im BSW Sachsen-Anhalt mit der Neubesetzung des Vorstands endet. Während der Landtagswahlkampf beginnt, sinkt das BSW hierzulande in den Umfragen erheblich: Zur Europawahl im Juni 2024 kam die Partei auf 15 Prozent. Bei der jüngsten Umfrage im September 2025 waren es sechs Prozent.