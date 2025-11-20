Magdeburg eröffnet Weihnachtsmarkt elf Monate nach Anschlag

Trotz großer Sicherheitsdebatten hat Magdeburg den Weihnachtsmarkt wieder am alten Ort eröffnet. Elf Monate nach dem Anschlag steht der Markt im Zeichen von Trauer und Trotz.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist elf Monate nach dem Anschlag eröffnet worden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nach dem Anschlag noch einmal deutlich verstärkt worden.

Ein riesiges Burgtor bildet den Zugang zum mittelalterlichen Teil des Magdeburger Weihnachtsmarkts. Dicke Betonsteine in Rot und Grün, den Farben der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, ziehen eine enge Reihe um den Alten Markt vor dem Rathaus und die angrenzenden Gebäude. Davor stehen Absperrgitter und riesige Sandsäcke. Der Markt erinnert in diesem Jahr an eine Festung. Die ersten Besucher schlendern über den Markt, während in den Buden die Händler ihre Waren herrichten.

Vor genau elf Monaten raste an dieser Stelle ein 50 Jahre alter Mann mit einem 340 PS-starken Mietwagen vorbei. Nicht einmal eine Minute dauerte die Amokfahrt, die am 20. Dezember um 19:02 Uhr begann. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt. Jetzt hat der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wieder geöffnet.

Oberbürgermeisterin: "Wir werden diesen Tag nicht vergessen"

"Natürlich werden wir diesen Tag nicht vergessen", sagt Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos).

Umso näher dieser Tag rückt, umso emotionaler werden wir auch. „ Simone Borris, Magdeburgs Oberbürgermeisterin

Als sie das erste Mal wieder über den aufgebauten Markt gegangen sei, könne sie schon nachvollziehen, dass manche Menschen den Eindruck hätten, dass alles wie eine Festung aussehe. Aber sie hoffe, dass man auf dem Markt selbst auch wieder eine gewisse Freude verspüre, "dass man dieses Einmauern dann auch nicht mehr so wahrnimmt".

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist elf Monate nach dem Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten eröffnet worden.





Stadt investiert massiv in Sicherheitsvorkehrungen Mehr als 250.000 Euro hatte die Stadt Magdeburg schon lange vor dem neuen Weihnachtsmarkt in Sicherheitsvorkehrungen investiert. Neue Zugfahrtsicherungen wurden angeschafft, neue Betonsteine. Trotzdem gab es dann im November 2025 noch einmal Diskussionen um Mängel im Sicherheitskonzept, die das Landesverwaltungsamt aufgeworfen hatte. Eine erste Genehmigung wurde durch die Landeshauptstadt daher verwehrt. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden noch einmal erhöht. Dann, genau elf Monate nach dem Anschlag, wurde der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet - ohne große Ansprache, ohne Zeremonie. Die Buden waren einfach auf.



Weihnachtsmarkt-Eröffnung war "eine schwierige Entscheidung"

"Es war eine schwierige Entscheidung, den Weihnachtsmarkt wieder auf dem Platz zu machen", sagte der Geschäftsführer der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH, Paul-Gerhard Stieger. Ernsthafte Diskussionen über einen anderen Ort oder den Ausfall des Marktes gab es im Magdeburger Stadtrat allerdings nicht. Richtig so, finden viele Magdeburger, die an diesem verregneten Donnerstagmorgen über den Markt schlendern. Und auch die Schausteller.

"Natürlich ist da Erleichterung", sagt Olaf Hase, einer der rund 140 Händler. "Wir hoffen, dass wir jetzt alle zufriedenstellen können und einen sehr schönen und friedlichen Weihnachtsmarkt haben werden." Ein anderer Schausteller erklärt:

Das muss hier sein. Wir dürfen uns nicht von solchen Leuten einschüchtern lassen. „ Helmut Sulfrian

Der 75 Jahre alte Magdeburger war auch da, als Taleb al-Abdulmohsen mit bis zu 50 km/h durch eine Gasse zwischen den Buden fuhr. "Ich hab nur Schreie gehört", sagt er. Dann habe er sofort den Notknopf gedrückt, das Karussell sei voller Kinder gewesen. "Die Eltern haben die Kinder aus dem Karussell gerissen."

Wiedereröffnung des Weihnachtsmarkts gilt als umstritten Die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt wieder an gleicher Stelle aufzubauen, ist in Magdeburg nicht unumstritten. Doch während der Diskussionen in einem Sonderausschuss des Stadtrats ist schnell klar: Politik, Händler und Verwaltung wollen den Markt an gleicher Stelle haben. Im Sommer habe es sogar mehr Bewerbungen als im Vorjahr für die rund 140 Budenplätze gegeben, teilte die Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH mit. Zum Tag des Anschlags selbst wird der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben. Die Stadt plant eine Lichterkette um den Alten Markt, Gottesdienste, eine Gedenkveranstaltung. Um 19:02 Uhr sollen alle Glocken der Stadt läuten.



Unter den Magdeburgern sind die Reaktionen dennoch gespalten. "Ich denke, wenn ich drüberlaufe, werde ich mich ein bisschen unwohl fühlen", sagt eine junge Schülerin. Eine ältere Dame meint:

Mir wäre es recht gewesen, wenn er ein Jahr ausgesetzt hätte - auch im Gedenken an die ganzen Opfer. „

Ein anderer älterer Herr sieht es anders: "Der Weihnachtsmarkt ist Tradition, und wir können uns die nicht nehmen lassen."

Prozess gegen Attentäter begonnen

Nur knapp zwei Kilometer entfernt, in einem eigens errichteten Interimsgebäude, läuft der Prozess gegen den Attentäter. Vor zehn Tagen hat der Prozess begonnen, einer der größten in der Geschichte des Landes. Rund 180 Nebenkläger sind mit ihren 40 Anwälten beteiligt. Knapp 50 Verhandlungstage sind angesetzt.

Trotz allem wollten sich die Menschen "nicht unterkriegen lassen" und wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen, erklärt ZDF-Reporterin Lana Ulman. Viele hofften einfach auf eine ruhige, friedliche Zeit. Eine ältere Dame ist etwas kritischer und spricht den Schatten an, der über dem Fest liegt:

Wenn man das ganze Drumherum sieht, dann denkt man sich: Und das nennt sich jetzt besinnliche Adventszeit. „