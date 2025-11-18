Nach Diskussionen um Sicherheitskonzept:Magdeburger Weihnachtsmarkt darf ab Donnerstag öffnen
Lange stand der Magdeburger Weihnachtsmarkt wegen Sicherheitsbedenken auf der Kippe. Nun gebe es die nötige Genehmigung und am Donnerstag soll der Markt offiziell öffnen.
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kann nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept nun doch wie geplant an diesem Donnerstag öffnen. Der Veranstalter erhalte von der Landeshauptstadt Magdeburg als kommunaler Sicherheitsbehörde die entsprechende Genehmigung, teilte die Stadtverwaltung mit.
Das sei das Ergebnis verschiedener Begehungen und Abnahmen der vergangenen Tage. Bis zuletzt war wegen der Sicherheitsbedenken noch unklar gewesen, ob der Markt die offizielle Genehmigung erhalten würde.
Magdeburgs Oberbürgermeisterin dankt Beschickern für Geduld
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) erklärte: "In den vergangenen Tagen haben alle Beteiligten mit einer enormen Arbeitsleistung am gemeinsamen Ziel gearbeitet, den diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarkt zu ermöglichen."
Borris dankte dem Land Sachsen-Anhalt und der Magdeburger Polizei für ihren Einsatz und sagte:
Hohe Investitionen in Sicherheitskonzept
In Magdeburg hatte man sich nach dem Anschlag umfangreich zu Sicherheitsmaßnahmen beraten lassen und das Sicherheitskonzept grundlegend überarbeitet.
Zur Sicherung des Weihnachtsmarktes wurden etwa neue Poller angeschafft. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt rund 250.000 Euro in den Zufahrtschutz zum Markt investiert. Das Landesverwaltungsamt als obere Kommunalaufsichtsbehörde sah dennoch gravierende Probleme im Sicherheitskonzept, unter anderem genau beim Zufahrtsschutz und der Organisation der Sicherheitskräfte.
Oberbürgermeisterin Borris genehmigte den Weihnachtsmarkt daher zunächst nicht und kündigte Nachbesserungen an. Das sorgte für Ärger und Verunsicherung bei den Markthändlern. "Was sie jetzt machen, ist für uns der absolute Ruin. Ich habe meine ganze Ware im Keller, in einer Garage und es muss alles bezahlt werden und wir haben keine Einnahmen", sorgte sich etwa Weihnachtsmarkt-Händlerin Elke Selle im ZDF als der Weihnachtsmarkt auf der Kippe zu stehen drohte.
Borris hatte versprochen, das Risiko solle minimiert und die Sicherheit erhöht werden. Alle vereinbarten Maßnahmen seien in den vergangenen Tagen umgesetzt worden, betonte sie nun.
Am 20. Dezember vergangenen Jahres war ein 50 Jahre alter Arzt aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt.
Derzeit läuft der Prozess gegen den Todesfahrer am Landgericht Magdeburg. Der Mann hatte Lücken in Absperrungen genutzt, um mit einem 340 PS starken Wagen auf den Markt zu fahren.
