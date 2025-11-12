  3. Merkliste
Magdeburger Weihnachtsmarkt kann 2025 doch stattfinden

|

Im Streit um den wegen Sicherheitsbedenken vorerst nicht genehmigten Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben sich die beteiligten Behörden auf ein verschärftes Schutzkonzept geeinigt.

Sonnenlicht fällt auf die Weihnachtspyramide vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Einigung auf Sicherheitskonzept für Magdeburger Weihnachtsmarkt

Quelle: dpa

Ein Jahr nach dem Attentat mit sechs Toten soll der Weihnachtsmarkt in Magdeburg jetzt doch wie geplant stattfinden können, allerdings mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Darauf verständigten sich Vertreter der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt, des Landesverwaltungsamtes und der Polizei am Mittwoch bei einem kurzfristig anberaumten Treffen, wie das in Halle beheimatete Landesverwaltungsamt mitteilte.

Vorausgegangen seien intensive Gespräche und die Einigung auf ein Sicherheitskonzept. Die Beteiligten hätten sich auf "risikominimierende und sicherheitserhöhende Maßnahmen" verständigt. Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, unterstrich: "Sicherheit ist wichtiger denn je." Gewisse Standards sei man den Menschen schuldig:

Unser Ziel ist, dass sich alle Besucherinnen und Besucher sicher fühlen können.

Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes

Für die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen seien die Veranstalter und die Stadt Magdeburg verantwortlich.

Attentäter seit Montag vor Gericht

Vor einem Jahr, am 20. Dezember 2024, war ein Mann mit einem Mietauto auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Fünf Frauen und ein Kind starben, mehrere Hundert Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter steht seit Montag in Magdeburg vor Gericht.

Gerichtshalle und Gedenksteine

Der Prozess gegen den Täter hat begonnen.

10.11.2025 | 1:26 min

Zu Wochenbeginn hatte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) den Stadtrat darüber informiert, dass das Landesverwaltungsamt Sicherheitsbedenken gegen den Weihnachtsmarkt angemeldet habe. In die anschließende Debatte hatten sich auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und der Deutsche Schaustellerbund eingeschaltet.

Vorerst kein Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Aufgrund von Bedenken wegen des Sicherheitskonzepts hat die Stadt Magdeburg vorerst keine Genehmigung für den diesjährigen Weihnachtsmarkt erteilt. Die Entscheidung stößt auf Kritik.

11.11.2025 | 1:54 min
Quelle: dpa, AFP
Thema
Sachsen-Anhalt

