Magdeburger Weihnachtsmarkt kann 2025 doch stattfinden

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen:Magdeburger Weihnachtsmarkt kann doch stattfinden
Im Streit um den wegen Sicherheitsbedenken vorerst nicht genehmigten Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben sich die beteiligten Behörden auf ein verschärftes Schutzkonzept geeinigt.
Ein Jahr nach dem Attentat mit sechs Toten soll der Weihnachtsmarkt in Magdeburg jetzt doch wie geplant stattfinden können, allerdings mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Darauf verständigten sich Vertreter der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt, des Landesverwaltungsamtes und der Polizei am Mittwoch bei einem kurzfristig anberaumten Treffen, wie das in Halle beheimatete Landesverwaltungsamt mitteilte.
Vorausgegangen seien intensive Gespräche und die Einigung auf ein Sicherheitskonzept. Die Beteiligten hätten sich auf "risikominimierende und sicherheitserhöhende Maßnahmen" verständigt. Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, unterstrich: "Sicherheit ist wichtiger denn je." Gewisse Standards sei man den Menschen schuldig:
Für die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen seien die Veranstalter und die Stadt Magdeburg verantwortlich.
Attentäter seit Montag vor Gericht
Vor einem Jahr, am 20. Dezember 2024, war ein Mann mit einem Mietauto auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Fünf Frauen und ein Kind starben, mehrere Hundert Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter steht seit Montag in Magdeburg vor Gericht.
Zu Wochenbeginn hatte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) den Stadtrat darüber informiert, dass das Landesverwaltungsamt Sicherheitsbedenken gegen den Weihnachtsmarkt angemeldet habe. In die anschließende Debatte hatten sich auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und der Deutsche Schaustellerbund eingeschaltet.
