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Politik
Deutschland

Wahl-O-Mat für Sachsen-Anhalt 2026: Welche Partei passt zu mir?

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Sachsen-Anhalt: Welche Partei passt zu mir?

von Katrin Meyer

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Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 in Sachsen-Anhalt geht es um viele wichtige Themen. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie testen, welche Partei wie dazu steht.

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Steigende Kosten, weniger Förderung, große Unsicherheit: Bürger und Bürgerinnen schildern ihre Lage vor der Landtagswahl. Die AfD liegt in Sachsen-Anhalt vorne.

05.08.2026 | 2:40 min

Insgesamt 15 Parteien treten zur Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September an. Auch aus vielen anderen Bundesländern und der Bundespolitik in Berlin wird mit Spannung auf die Landtagswahl geschaut.

Nachrichten | Politik
:Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Am 6. September ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit Partei-Profilen.
Wahl-O-Mat 2026 Sachsen-Anhalt

AfD führt in Umfragen vor der CDU

In Umfragen führt die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund deutlich vor der CDU, die mit dem derzeitigen Ministerpräsidenten Sven Schulze antritt. Die Linke von Spitzenkandidatin Eva von Angern liegt auf Platz 3. Die SPD liegt im einstelligen Bereich.

Bärbel Bas im Sommerinterview mit Diana Zimmermann.

Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt betonte SPD-Vorsitzende Bas, dass ihre Partei darum kämpfe, deutlich über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen.

02.08.2026 | 1:14 min

Schule als Thema im Wahl-O-Mat für Sachsen-Anhalt

Die Themen im Wahl-O-Mat sind breit gefächert: Vermögensteuer, Kohleausstieg rückgängig machen, Verbotsverfahren gegen extremistische Parteien, finanzielle Unterstützung vom Land fürs erste Wohneigentum, Tempo 30 auf Straßen innerhalb von Ortschaften.

Wie immer gibt es auch Thesen zum Bereich Schule: Beispielsweise, ob auf digitale Endgeräte verzichtet werden soll, die Grundschulzeit bis zur sechsten Klasse verlängert werden soll oder die Demokratiebildung als verbindlicher Bestandteil des Unterrichts gestärkt werden soll.

Sven Schulze

In Sachsen-Anhalt steht die CDU vor der Landtagswahl unter Druck. Nach aktuellen Prognosen fehlen ihr ohne Kooperation mit AfD oder Linke die nötigen Stimmen für eine Mehrheit.

03.08.2026 | 2:48 min

Parteien beziehen Position zu 38 Thesen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat werden den zugelassenen Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantworten müssen. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen.

Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben alle 15 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.

Migration Sachsen-Anhalt

In ihrem Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt kündigt die AfD eine „Abschiebe- und Remigrationsoffensive“ an. Viele Migranten machen sich Sorgen um ihre Zukunft im Bundesland.

11.07.2026 | 5:07 min

Wahlergebnis 2021 in Sachsen-Anhalt

Bei der vergangenen Landtagswahl am 6. Juni 2021 schafften es sechs Parteien in den Landtag in Magdeburg. Stärkste Kraft wurde die CDU, dahinter folgten die AfD sowie die Linke. Dahinter lagen die SPD, die FDP und die Grünen.

Reiner Haseloff von der CDU führte das Land als Ministerpräsident in einer Koalition mit SPD und FDP, bis er das Amt im Januar 2026 an Sven Schulze übergab.

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Quelle: Mit Material von dpa
Über die Wahl in Sachsen-Anhalt berichteten verschiedene Sendungen, unter anderem das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 05.08.2026 ab 05:30 Uhr sowie der Länderspiegel am 18.07.2026 ab 17:05 Uhr.
Themen
Wahl in Sachsen-AnhaltCDUAfDDie LinkeSPDFDPGrüneBündnis Sahra Wagenknecht

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    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt