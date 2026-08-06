Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Sachsen-Anhalt: Welche Partei passt zu mir?
von Katrin Meyer
Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 in Sachsen-Anhalt geht es um viele wichtige Themen. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie testen, welche Partei wie dazu steht.
Insgesamt 15 Parteien treten zur Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September an. Auch aus vielen anderen Bundesländern und der Bundespolitik in Berlin wird mit Spannung auf die Landtagswahl geschaut.
AfD führt in Umfragen vor der CDU
In Umfragen führt die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund deutlich vor der CDU, die mit dem derzeitigen Ministerpräsidenten Sven Schulze antritt. Die Linke von Spitzenkandidatin Eva von Angern liegt auf Platz 3. Die SPD liegt im einstelligen Bereich.
Schule als Thema im Wahl-O-Mat für Sachsen-Anhalt
Die Themen im Wahl-O-Mat sind breit gefächert: Vermögensteuer, Kohleausstieg rückgängig machen, Verbotsverfahren gegen extremistische Parteien, finanzielle Unterstützung vom Land fürs erste Wohneigentum, Tempo 30 auf Straßen innerhalb von Ortschaften.
Wie immer gibt es auch Thesen zum Bereich Schule: Beispielsweise, ob auf digitale Endgeräte verzichtet werden soll, die Grundschulzeit bis zur sechsten Klasse verlängert werden soll oder die Demokratiebildung als verbindlicher Bestandteil des Unterrichts gestärkt werden soll.
Parteien beziehen Position zu 38 Thesen
Wie bei jedem Wahl-O-Mat werden den zugelassenen Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantworten müssen. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen.
Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben alle 15 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.
Wahlergebnis 2021 in Sachsen-Anhalt
Bei der vergangenen Landtagswahl am 6. Juni 2021 schafften es sechs Parteien in den Landtag in Magdeburg. Stärkste Kraft wurde die CDU, dahinter folgten die AfD sowie die Linke. Dahinter lagen die SPD, die FDP und die Grünen.
Reiner Haseloff von der CDU führte das Land als Ministerpräsident in einer Koalition mit SPD und FDP, bis er das Amt im Januar 2026 an Sven Schulze übergab.
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