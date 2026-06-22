AfD-Vergleich: Linken-Chef Pantisano entschuldigt sich bei CDU

Nach seinem umstrittenen Vergleich zwischen CDU und AfD stand Linken-Chef Pantisano massiv in der Kritik. Auch Rücktrittsforderungen wurden laut. Nun entschuldigte sich Pantisano.

Erst rückte Linken-Chef Luigi Pantisano die CDU in die Nähe des Faschismus, dann ruderte er zurück. Nun wirft er Teilen der CDU Nähe zur "faschistischen" Politik der AfD vor. 21.06.2026 | 4:57 min

Der neue Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, rudert zurück. Seine Äußerung, in der er die CDU in die Nähe des Faschismus gestellt hatte, zog er am Montag in einer Mitteilung zurück: "Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch." Und weiter:

Dafür bitte ich um Entschuldigung, insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen. „ Luigi Pantisano, Linke

Auch Kritik von Ost-Linken an Pantisano

Pantisano hob dabei hervor, die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollen, dürfe nicht verwischt werden.

Der neue Linken-Vorsitzende hatte mit seinen Äußerungen massive Kritik ausgelöst - unter anderem auch bei den ostdeutschen Landesverbänden der Linken, wo in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen. Es ist denkbar, dass Linke und CDU nur gemeinsam eine AfD-geführte Regierung verhindern können.

Vor seiner Wahl zum neuen Linken-Vorsitzenden hat Luigi Pantisano die CDU scharf kritisiert. Die Partei übernehme "immer mehr politische Narrative und Programmpunkte der AfD". 20.06.2026 | 0:25 min

Rücktrittsforderungen aus der CDU

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte zuvor eine Distanzierung der Linken von Pantisanos Äußerung gefordert.

Herr Pantisano hatte gestern die Chance, sich in Interviews von seiner niederträchtigen Unterstellung zu distanzieren. Das hat er nicht getan. „ Carsten Linnemann, CDU

Pantisano hatte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Sonntagabend Teilen der CDU Kumpelei mit einer, so wörtlich, "faschistischen" Politik der AfD vorgeworfen. Linnemann sagte, die Linke müsse jetzt Klarheit schaffen. "Entweder er tritt als Vorsitzender sofort zurück oder die Meinung von Herrn Pantisano ist Parteimeinung."

Das Antisemitismus-Problem der Linke reicht inzwischen offenbar weit hinein in den parteinahen Jugendverband: "Israel verrecke", heißt es dort in Chats. Wie reagiert die Partei? 21.06.2026 | 4:07 min

Ähnlich hatte sich auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geäußert, der eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der Linken im Osten nicht prinzipiell ausgeschlossen hatte. Günther legte Pantisano den Rücktritt nahe:

Wer die CDU mit Faschisten und der AfD gleichsetzt, hat sich für jeden ernsthaften demokratischen Austausch disqualifiziert. „ Daniel Günther, CDU

Die Chefin der Linken Ines Schwerdtner spricht über ihren neuen Co-Vorsitzenden Pantisano, seine CDU-Kritik und wie die Partei vor den Wahlen im Osten das Vertrauen der Wähler gewinnen will. 21.06.2026 | 5:10 min

Pantisano wirft CDU "Rechtsruck" vor

Pantisano spricht in seiner Mitteilung von Montag nun nicht mehr von "faschistischer Politik". Stattdessen kritisiert er grundlegend einen "Rechtskurs der Union, der aus meiner Sicht auf dem Rücken vieler Menschen im Land ausgetragen wird".

Ebenso bleibt meine Sorge über ein mögliches weiteres politisches Zusammenrücken von CDU und AfD bestehen. Diese Entwicklung bereitet mir große Sorgen. „ Luigi Pantisano, Linke

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