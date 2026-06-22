AfD-Vergleich: Linken-Chef Pantisano entschuldigt sich bei CDU

Nach Faschismus-Vorwurf:Linken-Chef Pantisano entschuldigt sich bei CDU
von Dominik Rzepka
Nach seinem umstrittenen Vergleich zwischen CDU und AfD stand Linken-Chef Pantisano massiv in der Kritik. Auch Rücktrittsforderungen wurden laut. Nun entschuldigte sich Pantisano.
Der neue Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, rudert zurück. Seine Äußerung, in der er die CDU in die Nähe des Faschismus gestellt hatte, zog er am Montag in einer Mitteilung zurück: "Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch." Und weiter:
Auch Kritik von Ost-Linken an Pantisano
Pantisano hob dabei hervor, die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollen, dürfe nicht verwischt werden.
Der neue Linken-Vorsitzende hatte mit seinen Äußerungen massive Kritik ausgelöst - unter anderem auch bei den ostdeutschen Landesverbänden der Linken, wo in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen. Es ist denkbar, dass Linke und CDU nur gemeinsam eine AfD-geführte Regierung verhindern können.
Rücktrittsforderungen aus der CDU
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte zuvor eine Distanzierung der Linken von Pantisanos Äußerung gefordert.
Pantisano hatte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Sonntagabend Teilen der CDU Kumpelei mit einer, so wörtlich, "faschistischen" Politik der AfD vorgeworfen. Linnemann sagte, die Linke müsse jetzt Klarheit schaffen. "Entweder er tritt als Vorsitzender sofort zurück oder die Meinung von Herrn Pantisano ist Parteimeinung."
Ähnlich hatte sich auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geäußert, der eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der Linken im Osten nicht prinzipiell ausgeschlossen hatte. Günther legte Pantisano den Rücktritt nahe:
Pantisano wirft CDU "Rechtsruck" vor
Pantisano spricht in seiner Mitteilung von Montag nun nicht mehr von "faschistischer Politik". Stattdessen kritisiert er grundlegend einen "Rechtskurs der Union, der aus meiner Sicht auf dem Rücken vieler Menschen im Land ausgetragen wird".
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- Analyse
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