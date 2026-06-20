Linke-Parteitag: Pantisano greift Merz und CDU scharf an

Scharfe Kritik an Merz sorgt beim Linken-Parteitag für Aufsehen. Der designierte Co-Parteichef Luigi Pantisano zieht umstrittene Vergleiche - und relativiert seine Aussagen später.

Pantisano greift Merz und CDU scharf an - und rudert zurück

phoenix im Livestream rund um die Uhr. 30.05.2026

Der designierte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano hat die CDU scharf angegriffen. In einem Videointerview sagte er der "Bild":

Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst. „ Luigi Pantisano, Die Linke

Am zweiten Tag des Parteitags der Linken will die Partei eine neue Doppelspitze wählen. Der bisherige Co-Chef van Aken tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. 20.06.2026 | 0:20 min

Im Interview mit ZDFheute relativierte er seine Aussage und betonte, er habe zuspitzen wollen:

Das war verkürzt. Aber ich muss feststellen, dass in den letzten Wochen und Monaten die CDU immer mehr politische Narrative und auch Programmpunkte der AfD übernimmt. In der Migrationspolitik, durch nach unten Treten gegen Arbeiterinnen und Arbeiter. „ Luigi Pantisano, Die Linke

Pantisano blieb im ZDFheute-Interview dabei: Die Migrationspolitik der CDU sei menschenverachtend. Bundeskanzler Friedrich Merz habe sich das Ziel gesetzt, die AfD zu halbieren, so der Linken-Politiker. Das Gegenteil sei der Fall. "Das liegt meines Erachtens genau daran, dass er immer mehr Teile ihrer Politik übernimmt".

Linken-Politikerin distanziert sich

Pantisano bringt die Linke laut ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher damit in Wallung. Denn gerade im Osten Deutschlands muss die Partei nach den Landtagswahlen im September vermutlich eine Haltung zur Frage entwickeln, wie sie zur CDU steht. Die linke Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, grenzt sich im Interview mit ZDFheute deutlich von Pantisano ab:

Das ist nicht unsere Lebensrealität in Sachsen-Anhalt. Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen der AfD und der CDU. Das eine sind DemokratInnen und das andere sind die, die die Demokratie abbauen wollen. Und insofern teile ich diese Aussage ausdrücklich nicht.“ (…) Das, was Herr Pantisano jetzt gerade gesagt hat, das ist wenig hilfreich für uns. „ Eva von Angern (Linke), Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt

Parteispitze soll gewählt werden

Zuvor hatte die Linke nach einer kontroversen Nahost-Debatte ihren Parteitag in Potsdam fortgesetzt. Auf der Agenda steht auch die Wahl der Parteispitze. Beworben haben sich die bisherige Co-Chefin Ines Schwerdtner und Pantisano, der Nachfolger von Jan van Aken werden will. Van Aken gibt das Amt aus gesundheitlichen Gründen ab.

Die rund 500 Delegierten sollen auch über einen Dringlichkeitsantrag zu systematisch organisierten Protesten gegen Sozialreformen der Regierung und gegen höhere Verteidigungsausgaben abstimmen. Darin heißt es:

Wir organisieren den Aufstand: gegen Sozialabbau und Militarisierung. „ Auszug aus Dringlichkeitsantrag

Auf ihrem Bundesparteitag stimmen die Linken kämpferische Töne gegen Rechts und die Politik der Regierung an. Schwerdtner und Reichinnek kündigen einen "Klassenkampf von unten" an. 19.06.2026 | 0:20 min

Linke: Milliarden für Krankenhäuser

Der Parteivorstand erinnert im Antrag an die Proteste gegen die Agenda 2010 der einstigen rot-grünen Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), die der damaligen PDS und der Neugründung WASG Auftrieb gab. Aus diesen Parteien entstand 2007 die Linke.

Jetzt stellt die Linke einen Zusammenhang zwischen möglichen Leistungskürzungen bei der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und höheren Verteidigungsausgaben her:

Wir sagen klar: Milliarden dürfen nicht für Aufrüstung mobilisiert werden, sondern für Krankenhäuser, stabile Renten und Kitas. „ Auszug aus Dringlichkeitsantrag

Der Protest soll sich auch gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht richten.

Nach ihrem Umfragehoch wählt die Linke eine neue Parteispitze. Zugleich sorgen Streit über Nahost und Vorwürfe gegen die Linksjugend für Diskussionen. 19.06.2026 | 2:43 min

"Protestkaskade" geplant

Laut Antrag soll die Parteispitze mit konkreten Vorbereitungen an der Basis beauftragt werden: "Unser Ziel ist eine Protestkaskade gegen Sozialabbau - von lokalen Aktionen über regionale Bündnisse bis hin zu bundesweiten Demonstrationen."

Initiativen sollen organisatorisch und kommunikativ unterstützt, Material und Argumentationshilfen an der Basis verteilt, Beratung zur Kriegsdienstverweigerung ausgebaut und Schülerinitiativen gegen Wehrdienst unterstützt werden.

Die ersten Proteste auf der Straße gegen die Verarmungspolitik der Regierung haben bereits gezeigt: Nicht nur die Wut wächst, sondern auch der Wille zum Widerstand. „ Auszug aus Dringlichkeitsantrag

Und weiter: "In der Vergangenheit hat die arbeitende Klasse immer wieder gezeigt, dass sie bereit ist, für soziale Sicherheit und für den Sozialstaat zu kämpfen" - von der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bis zu den Widerständen gegen die Agenda 2010.

Beim Linken-Parteitag bewirbt sich der Fraktionsvize Luigi Pantisano für die Doppelspitze. Er will "die Partei in den Betrieben etablieren", berichtet ZDF-Korrespondentin Maurer. 20.06.2026 | 1:06 min

Linke verschärft Wortwahl zu Gaza

Am späten Freitagabend hatten die rund 500 Delegierten einen Antrag zu den Konflikten im Nahen Osten beschlossen, der sich erstmals den Begriff "Völkermord" für das israelische Vorgehen im Gazastreifen zu eigen macht.

Darin heißt es: "Internationale Organisationen, Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche VölkerrechtlerInnen sprechen von einem Völkermord an den Palästinenser*innen in Gaza. Wir schließen uns dieser Einschätzung an." Israel selbst weist eine solche Wertung strikt zurück. Auch die Bundesregierung schließt sich dem nicht an.

ZDF-Korrespondentin: Weiter Antisemitismus-Streit bei der Linken

ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Dorthe Ferber sagt dazu, dass die Linke beim Thema Nahost nicht zur Ruhe komme. "Kein Platz für Stalinismus, Antisemitismus und autoritäre Ideologien in unserer Partei!" steht über dem Dringlichkeitsantrag, der am Sonntag auf dem Potsdamer Parteitag eingebracht werden soll und ZDFheute vorliegt.

Die 72 Unterzeichnenden, darunter auch die kompletten Landesverbände Sachsen-Anhalt und Saarland, beziehen sich auf die Recherche des Bayerischen Rundfunks zur Linksjugend. Diese zeigt, dass in internen Chats Aussagen wie "Israel verrecke" gepostet wurden und Stalin, Mao und die DDR verherrlicht wurden.

Nun fordern Parteimitglieder wie Eva van Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, einen deutlichen Beschluss: "Antisemitismus hat in der Partei Die Linke keinen Platz" lautet die Formulierung im Antrag. Die Antragsteller führen aus, die aktuelle Medienberichterstattung zur Linksjugend offenbare "ein politisches Problem, das nicht länger relativiert oder verschwiegen werden darf."

Verherrlichung von Stalin, positive Bezugnahmen auf autoritäre Regime, die Relativierung von Solidaritätsbekundungen mit antisemitischen Terrororganisationen sowie Parolen wie "Israel verrecke" stünden nicht am Rand einer linken Debatte, sondern überschritten die Grenze dessen, was in einer demokratisch-sozialistischen Partei tolerierbar sei. Die Unterzeichner des Dringlichkeitsantrags fordern eine Distanzierung: "Für solche Positionen gibt es in der Partei Die Linke keine politische Legitimation und keinen Platz!"

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Quelle: dpa, AFP, ZDF