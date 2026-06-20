Linke-Parteitag: Pantisano greift Merz und CDU scharf an

Designierter Linken-Vorsitzender:Pantisano greift Merz und CDU scharf an - und rudert zurück
Scharfe Kritik an Merz sorgt beim Linken-Parteitag für Aufsehen. Der designierte Co-Parteichef Luigi Pantisano zieht umstrittene Vergleiche - und relativiert seine Aussagen später.
Der designierte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano hat die CDU scharf angegriffen. In einem Videointerview sagte er der "Bild":
Im Interview mit ZDFheute relativierte er seine Aussage und betonte, er habe zuspitzen wollen:
Pantisano blieb im ZDFheute-Interview dabei: Die Migrationspolitik der CDU sei menschenverachtend. Bundeskanzler Friedrich Merz habe sich das Ziel gesetzt, die AfD zu halbieren, so der Linken-Politiker. Das Gegenteil sei der Fall. "Das liegt meines Erachtens genau daran, dass er immer mehr Teile ihrer Politik übernimmt".
Linken-Politikerin distanziert sich
Pantisano bringt die Linke laut ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher damit in Wallung. Denn gerade im Osten Deutschlands muss die Partei nach den Landtagswahlen im September vermutlich eine Haltung zur Frage entwickeln, wie sie zur CDU steht. Die linke Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, grenzt sich im Interview mit ZDFheute deutlich von Pantisano ab:
Parteispitze soll gewählt werden
Zuvor hatte die Linke nach einer kontroversen Nahost-Debatte ihren Parteitag in Potsdam fortgesetzt. Auf der Agenda steht auch die Wahl der Parteispitze. Beworben haben sich die bisherige Co-Chefin Ines Schwerdtner und Pantisano, der Nachfolger von Jan van Aken werden will. Van Aken gibt das Amt aus gesundheitlichen Gründen ab.
Die rund 500 Delegierten sollen auch über einen Dringlichkeitsantrag zu systematisch organisierten Protesten gegen Sozialreformen der Regierung und gegen höhere Verteidigungsausgaben abstimmen. Darin heißt es:
Linke: Milliarden für Krankenhäuser
Der Parteivorstand erinnert im Antrag an die Proteste gegen die Agenda 2010 der einstigen rot-grünen Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), die der damaligen PDS und der Neugründung WASG Auftrieb gab. Aus diesen Parteien entstand 2007 die Linke.
Jetzt stellt die Linke einen Zusammenhang zwischen möglichen Leistungskürzungen bei der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und höheren Verteidigungsausgaben her:
Der Protest soll sich auch gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht richten.
"Protestkaskade" geplant
Laut Antrag soll die Parteispitze mit konkreten Vorbereitungen an der Basis beauftragt werden: "Unser Ziel ist eine Protestkaskade gegen Sozialabbau - von lokalen Aktionen über regionale Bündnisse bis hin zu bundesweiten Demonstrationen."
Initiativen sollen organisatorisch und kommunikativ unterstützt, Material und Argumentationshilfen an der Basis verteilt, Beratung zur Kriegsdienstverweigerung ausgebaut und Schülerinitiativen gegen Wehrdienst unterstützt werden.
Und weiter: "In der Vergangenheit hat die arbeitende Klasse immer wieder gezeigt, dass sie bereit ist, für soziale Sicherheit und für den Sozialstaat zu kämpfen" - von der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bis zu den Widerständen gegen die Agenda 2010.
Linke verschärft Wortwahl zu Gaza
Am späten Freitagabend hatten die rund 500 Delegierten einen Antrag zu den Konflikten im Nahen Osten beschlossen, der sich erstmals den Begriff "Völkermord" für das israelische Vorgehen im Gazastreifen zu eigen macht.
Darin heißt es: "Internationale Organisationen, Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche VölkerrechtlerInnen sprechen von einem Völkermord an den Palästinenser*innen in Gaza. Wir schließen uns dieser Einschätzung an." Israel selbst weist eine solche Wertung strikt zurück. Auch die Bundesregierung schließt sich dem nicht an.
ZDF-Korrespondentin: Weiter Antisemitismus-Streit bei der Linken
ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Dorthe Ferber sagt dazu, dass die Linke beim Thema Nahost nicht zur Ruhe komme. "Kein Platz für Stalinismus, Antisemitismus und autoritäre Ideologien in unserer Partei!" steht über dem Dringlichkeitsantrag, der am Sonntag auf dem Potsdamer Parteitag eingebracht werden soll und ZDFheute vorliegt.
Die 72 Unterzeichnenden, darunter auch die kompletten Landesverbände Sachsen-Anhalt und Saarland, beziehen sich auf die Recherche des Bayerischen Rundfunks zur Linksjugend. Diese zeigt, dass in internen Chats Aussagen wie "Israel verrecke" gepostet wurden und Stalin, Mao und die DDR verherrlicht wurden.
Nun fordern Parteimitglieder wie Eva van Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, einen deutlichen Beschluss: "Antisemitismus hat in der Partei Die Linke keinen Platz" lautet die Formulierung im Antrag. Die Antragsteller führen aus, die aktuelle Medienberichterstattung zur Linksjugend offenbare "ein politisches Problem, das nicht länger relativiert oder verschwiegen werden darf."
Verherrlichung von Stalin, positive Bezugnahmen auf autoritäre Regime, die Relativierung von Solidaritätsbekundungen mit antisemitischen Terrororganisationen sowie Parolen wie "Israel verrecke" stünden nicht am Rand einer linken Debatte, sondern überschritten die Grenze dessen, was in einer demokratisch-sozialistischen Partei tolerierbar sei. Die Unterzeichner des Dringlichkeitsantrags fordern eine Distanzierung: "Für solche Positionen gibt es in der Partei Die Linke keine politische Legitimation und keinen Platz!"
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