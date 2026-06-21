Drei Tage hat die Linke in Potsdam getagt: Am Ende steht ein teils geschwächtes Duo an der Parteispitze - und es zeigt sich das Bild einer sehr gewandelten Partei.

Nach Parteitag: Wie radikal will die Linke wirklich sein?

Die Linke beendet am Sonntag ihren dreitägigen Bundesparteitag mit einer neuen Doppelspitze aus Schwerdtner und Pantisano. Zudem beraten die Delegierten über weitere Anträge. 21.06.2026 | 0:19 min

Die Kufiya, das Tuch, das als Symbol für palästinensischen Nationalismus gilt, ist ein beliebtes Accessoire auf diesem Linken-Parteitag. Viele der jungen Delegierten in Potsdam tragen es.

Der Nahost-Konflikt ist ihr Thema, ihre Forderungen sind kompromisslos. Israel sei ein Apartheidsstaat, wird vom Rednerpult gerufen. Oder auch, dass es nicht um das Existenzrecht von Staaten gehe. Am Ende beschließt die Partei mit großer Mehrheit einen Antrag, der das Vorgehen Israels als Völkermord bewertet. Die Nahost-Debatte zeigt exemplarisch, wie heikel der jüngste Erfolg der Linken für die Partei ist: Wer hat jetzt die Macht? Und wie radikal will die Partei sein?

Beim Bundesparteitag der Linken wurde Ines Schwerdtner als Vorsitzende deutlich bestätigt, Luigi Pantisano nur knapp neu gewählt. Er hatte zuvor mit radikalen Aussagen irritiert. 20.06.2026 | 1:35 min

Linke: Mitgliedszahlen verdoppelt

Vor zwei Jahren lag die Linke bei gerade mal drei Prozent in den Umfragen, galt schon als totgesagt. Im aktuellen ZDF-Politbarometer sind es elf Prozent. Ein Höhenflug, der der Partei 126.000 Mitglieder beschert, rund doppelt so viel wie vor zwei Jahren.

So viele Mitglieder hat die Linke ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das birgt auch Risiken, zeigt sich auf dem Parteitag in Potsdam. Die neuen Mitglieder stellen erstmals die Mehrheit der Delegierten: Durchschnittsalter rund 37 Jahre, mehr Frauen als Männer, mehr West als Ost.

Gregor Gysi und Bodo Ramelow, einst prominente Zugpferde der Linken, sind gar nicht erst nach Potsdam gekommen. Die Partei, die sich lange als Sprachrohr Ostdeutschlands sah, ist nicht nur westdeutscher geworden, sondern auch urbaner und akademischer. Es geht um Flinta-Quoten und die Rechte von Transpersonen - Identitätspolitik gewinnt in der Linken an Bedeutung.

Was den sogenannten "Sommer der Reformen" angeht, sin die befragten mit ihren Erwartungen eher zurückhaltend. Das und mehr zeigt das neue Politbarometer. 19.06.2026 | 1:14 min

Pantisano: Neuer Linken-Chef startet schwach

Bislang gelang es dem besonnen auftretenden Vorsitzenden-Duo Jan van Aken und Ines Schwerdtner zwischen den radikalen Jungen und den Pragmatikern aus den ostdeutschen Landesverbänden zu vermitteln

Jan van Aken aber trat aus gesundheitlichen Gründen in Potsdam nicht mehr für den Parteivorsitz an. Und sein Nachfolger Luigi Pantisano startet schwach ins Amt: Nur gut 53 Prozent der Delegierten stimmen für den Bundestagsabgeordneten, obwohl Pantisano keinen Gegenkandidaten hatte. Co-Chefin Schwerdtner erhält fast 86 Prozent.

Die Chefin der Linken Ines Schwerdtner spricht über ihren neuen Co-Vorsitzenden Pantisano, seine CDU-Kritik und wie die Partei vor den Wahlen im Osten das Vertrauen der Wähler gewinnen will. 21.06.2026 | 5:10 min

Linken-Chef polarisiert - und bekommt Gegenwind aus der Partei

Pantisano, 46 Jahre alt, gilt als Kritiker der israelischen Politik und sprach schon vor dem Parteitagsbeschluss von "Genozid". Er wolle polarisieren, erklärt er, aber erstmal gelingt es ihm noch vor seiner Wahl zu irritieren.

In einem Interview sah er bei der CDU "faschistische Politik" ähnlich der AfD und verärgert damit die ostdeutschen Landesverbände. Die stehen vor schwierigen Landtagswahlen, es könnte für sie angesichts der Stärke der AfD am Ende auf Kooperationen mit der CDU ankommen. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, distanziert sich deutlich:

Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen der AfD und der CDU. Das eine sind DemokratInnen und das andere sind die, die die Demokratie abbauen wollen. „ Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt

Auch die CDU reagierte empört. Pantisano erklärt, es habe sich um eine zugespitzte Aussage gehandelt - der Schaden aber ist schon da.

Vor seiner Wahl zum neuen Linken-Vorsitzenden hat Luigi Pantisano die CDU scharf kritisiert. Die Partei würde "immer mehr politische Narrative und Programmpunkte der AfD" übernehmen, sagt er. 20.06.2026 | 0:25 min

Wahlen in Ostdeutschland stehen an

Mit mindestens 70 Prozent Zustimmung rechne er bei seiner Wahl, hatte Pantisano selbstbewusst gegenüber ZDFheute noch vor seiner Wahl erklärt. Jetzt spricht er kleinlaut von einem "ehrlichen Ergebnis": Er wisse, dass er in den nächsten Monaten in diese Rolle hineinwachsen müsse.

Viel Zeit bleibt Pantisano dabei nicht - im Herbst stehen die wichtigen Wahlen in Ostdeutschland an. Und für das Thema Nahost interessieren sich "viele Menschen in Sachsen-Anhalt sehr wenig", betont Spitzenkandidatin van Angern.

Beim Linken-Parteitag bewirbt sich der Fraktionsvize Luigi Pantisano für die Doppelspitze. Er will "die Partei in den Betrieben etablieren", berichtet ZDF-Korrespondentin Maurer. 20.06.2026 | 1:06 min

Gehalt von Linken-Abgeordneten gedeckelt

"Nah am Menschen" will die Linke mit dem Beschluss zu einem verbindlichen Gehaltsdeckel für Abgeordnete sein.

Deren Bezüge sollen künftig entsprechend des Durchschnittsgehalts bei 5.300 Euro brutto gedeckelt sein, der Rest soll für soziale Zwecke gespendet werden.

Dorthe Ferber ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin.

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