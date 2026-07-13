Nach Wegner-Rücktritt: Evers neuer CDU-Spitzenkandidat in Berlin

Jetzt steht der neue Spitzenkandidat auch formal fest: Stefan Evers soll die Berliner CDU in die letzten zwei Monate Wahlkampf führen. Das gab der Landesvorstand bekannt.

Als Spitzenkandidat der Berliner CDU bestätigt: Finanzsenator Stefan Evers. Quelle: dpa

Berlins Finanzsenator Stefan Evers ist neuer Spitzenkandidat der Landes-CDU für die Abgeordnetenhauswahl. Der Landesvorstand wählte den 46-Jährigen am späten Nachmittag einstimmig, wie die Berliner CDU am Montag auf ihrem Instagram-Kanal mitteilte.

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Die CDU-Kreisvorsitzenden hatten Evers am Freitag dafür vorgeschlagen. In der Berliner CDU ist der 46-Jährige ein vertrautes Gesicht. Dem Abgeordnetenhaus in Berlin gehört er bereits seit 2011 an.

Stefan Evers folgt als Spitzenkandidat der Berliner CDU auf den Regierenden Bürgermeister Wegner, der seine Kandidatur öffentlich zurückgezogen hat. 11.07.2026 | 1:58 min

Evers folgt auf Wegner

Zuvor hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner seinen Rückzug von der CDU-Spitzenkandidatur erklärt. Er zog damit die Konsequenzen nach einer Debatte über sein Krisenmanagement während des mehrtägigen Stromausfall im Januar. Bis zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September sind es nur noch gut zwei Monate.

Bisherige Generalsekretärin gibt Amt auf

Evers übernimmt auch den CDU-Landesvorsitz kommissarisch. Der Vorstand übertrug ihm das Amt ebenfalls einstimmig, wie die Partei mitteilte. Die Wahl selbst erfolgt auf einem Parteitag.

Der Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Wegner komme nicht wegen Kommunikationsfehlern, sondern wegen eklatanten Versagens, sagt der Politologe von Lucke. Das sei sinnbildlich für die Berliner CDU. 10.07.2026 | 13:26 min

Die bisherige Generalsekretärin Ottilie Klein gibt das Amt auf. Auf Vorschlag von Evers folgt der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf, Lukas Krieger, ihr als kommissarischer Generalsekretär. Auch diese Entscheidung sei einstimmig erfolgt, hieß es.

"Die Situation, in der wir stehen, ist keine einfache", sagte Evers nach seiner Wahl. Wegner habe sich von der Spitzenkandidatur zurückgezogen, um den Blick für das Wesentliche freizugeben. Dafür wolle man "gemeinsam die CDU Berlin bestmöglich aufstellen", so Evers.

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Quelle: dpa, ZDF