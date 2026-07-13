Nach Wegner-Rücktritt: Evers neuer CDU-Spitzenkandidat in Berlin

Abgeordnetenhauswahl im September:Evers ist neuer CDU-Spitzenkandidat in Berlin
Jetzt steht der neue Spitzenkandidat auch formal fest: Stefan Evers soll die Berliner CDU in die letzten zwei Monate Wahlkampf führen. Das gab der Landesvorstand bekannt.
Berlins Finanzsenator Stefan Evers ist neuer Spitzenkandidat der Landes-CDU für die Abgeordnetenhauswahl. Der Landesvorstand wählte den 46-Jährigen am späten Nachmittag einstimmig, wie die Berliner CDU am Montag auf ihrem Instagram-Kanal mitteilte.
Post des Berliner CDU-Landesverbands
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Die CDU-Kreisvorsitzenden hatten Evers am Freitag dafür vorgeschlagen. In der Berliner CDU ist der 46-Jährige ein vertrautes Gesicht. Dem Abgeordnetenhaus in Berlin gehört er bereits seit 2011 an.
Evers folgt auf Wegner
Zuvor hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner seinen Rückzug von der CDU-Spitzenkandidatur erklärt. Er zog damit die Konsequenzen nach einer Debatte über sein Krisenmanagement während des mehrtägigen Stromausfall im Januar. Bis zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September sind es nur noch gut zwei Monate.
Bisherige Generalsekretärin gibt Amt auf
Evers übernimmt auch den CDU-Landesvorsitz kommissarisch. Der Vorstand übertrug ihm das Amt ebenfalls einstimmig, wie die Partei mitteilte. Die Wahl selbst erfolgt auf einem Parteitag.
Die bisherige Generalsekretärin Ottilie Klein gibt das Amt auf. Auf Vorschlag von Evers folgt der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf, Lukas Krieger, ihr als kommissarischer Generalsekretär. Auch diese Entscheidung sei einstimmig erfolgt, hieß es.
"Die Situation, in der wir stehen, ist keine einfache", sagte Evers nach seiner Wahl. Wegner habe sich von der Spitzenkandidatur zurückgezogen, um den Blick für das Wesentliche freizugeben. Dafür wolle man "gemeinsam die CDU Berlin bestmöglich aufstellen", so Evers.
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