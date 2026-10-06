Repaircafé statt wegwerfen:Wenn Reparaturen Erinnerungen erhalten
von Lana Ulman und Jasmin Giesenregen
Wenn alte Geräte kaputt gehen und Fachhändler keine Reparatur mehr anbieten, können ehrenamtlich betriebene Repaircafés persönliche Erinnerungsstücke vor der Mülldeponie retten.
Herr Hoschützky holt einen 40 Jahre alten JVC-Radio-Kassettenrecorder seines Sohnes im Repaircafé Magdeburg, Sachsen-Anhalt, ab. "Da ging ein Lautsprecher nicht und das Kassettendeck hat gejault." In der Werkstatt wurde ein Antriebsriemen ausgewechselt und eine oxydierte Steckverbindung gereinigt.
Jetzt läuft das alte Gerät wieder wie neu. Sein Sohn werde glücklich sein. "Er liebt den Kasten", erzählt der Rentner. "Wenn Geräte kaputtgehen oder nicht mehr so richtig wollen, dann geh ich hierher. Bevor wir das wegschmeißen, reparieren die das hier. Das ist schön."
"Die Top 3 sind Kassettenrekorder, Kaffeemaschinen und Staubsauger"
Das sagt der 80-jährige Peter Padur. "Das sind die häufigsten Elektrogeräte, die bei uns abgegeben werden", so der Hobby-Elektroniker weiter. Bis auf die Materialkosten zahlen die Kunden nichts für die Instandsetzung. Dabei sitzen die Männer oft stundenlang an einem Gerät.
"Alleine mit dem Öffnen des Geräts, verlieren wir oft schon zwei Stunden. Die Reparatur selbst ist ein Klacks," erklärt Peter Padur. Und weiter: "Neuerdings haben sich die Ersatzteile durch den Zoll extrem verteuert, aber solange sie noch billiger als ein neues Gerät sind, lohnt es sich."
Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter des Repaircafés Magdeburg wollen ihren Beitrag zur Umwelt leisten, E-Schrott verringern helfen. Alleine in Deutschland wird über die Sammelstellen bis zu einer Million Tonnen Elektronik-Müll jährlich erfasst. Tendenz leicht steigend. Das Problem läge in der Produktion, erklärt der 75-jährige Leiter des Repaircafés, Wolfgang Matschek.
Reparieren ist vom Hersteller nicht angedacht
Matschek zufolge würden die meisten E-Geräte in Asien gebaut. "Da kommst du einfach nicht mehr so leicht ran, wenn du Ersatzteile brauchst. Ist auch nicht vorgesehen."
Wolfgang Matschek hofft, dass sich das mit dem "Recht auf Reparatur" ändert, das Ende Juli in Kraft getreten ist. Hersteller müssen ihre Produkte nicht nur reparaturfreundlicher fertigen und Reparaturanleitungen mitliefern, sondern auch Reparaturen und Ersatzteile weit nach der gesetzlichen Gewährleistungszeit für Elektrogeräte wie etwa Waschmaschinen, Smartphones und E-Scooter anbieten.
Arbeit im Repaircafé motiviert Rentnergruppe
Wolfgang Matschek ist promovierter Physiker und hat viele Jahre als Mathe- und Informatiklehrer gearbeitet. Computer kennt er seit ihrem Entstehen, bezeichnet sich selbst als "Native". 2015 war er einer der damals acht Gründerväter der Werkstatt. 11 Jahre später ist er immer noch mit derselben Freude dabei.
Das Gefühl, gebraucht zu werden, ist sicherlich auch eine große Motivation für die Männer, die zwischen 68 und 85 Jahre alt sind und auf ihre Erfolgsquote von 81 Prozent stolz sind. Ihr Engagement hat ihnen einige Umwelt-Preise gebracht.
Preisgelder und Spenden der Kunden fließen dann wieder ins Café, für neue Regale oder ihr tägliches Ritual: Kaffee und Kuchen vor der Arbeit.
Repaircafé als "letzte Instanz vor der Mülldeponie"
Die Rentner wollen keine Konkurrenz zu Fachwerkstätten sein, sehen sich eher als "letzte Instanz vor der Deponie" an. Dennoch werden sie auch von Fachwerkstätten weiterempfohlen, schmunzelt Wolfgang Matschek. Denn sie retten oft auch die Erinnerungen, die viele Besitzer mit ihren Geräten verbinden.
Das Malteser Alten- und Seniorenzentrum stellt den Männern die Räume inklusive Nebenkosten umsonst zur Verfügung, weil sie auch mehr Laufkundschaft durch das Repaircafé haben. Es lohnt sich also für alle: für die Kunden mit kleinem Geldbeutel, für das Seniorenzentrum und für die Reparaturexperten. Jeder gewinnt etwas.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Nachhaltigkeit
Nachrichten | heute:Gesetz für Ökosiegel tritt in Kraftvon Beatrice von BraunschweigVideo1:32
Alternative für die Klospülung:Kein Trinkwasser für die Toilette? Was es dafür brauchtvon Eva Schmidtmit Video3:06
Keine Neuware im Textilmüll mehr:Fast Fashion: Kann die EU die Textilflut bremsen?von Arlette Geburtigmit Video1:31
Zirkuläres Bauen für Häuser:Zweites Leben für alte Türen und Beton auf der Bauteilbörsevon Mark Hugomit Video5:46
Mehr zum Thema Umwelt
Milliardengeschäft mit Folgen:Wie illegale Fischerei Meere und Fischer bedrohtvon Christoph Warneckmit Video43:47
Boom eines Protein-Boosters:Warum die Sojabohne deutsche Äcker erobertvon Mark Hugomit Video3:56
Grüner Etikettenschwindel?:Wie beim Matcha getrickst wirdvon Laura Hohmannmit Video43:43
Heizen mit Energie von Fluss und Erde:Mannheim, Leipzig und Saerbeck zeigen, wie Wärmewende gehtvon Lisa Kunermit Video0:46