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Wasser sparen: Wie Deutschland Trinkwasser anders nutzen könnte

Alternative für die Klospülung:Kein Trinkwasser für die Toilette? Was es dafür braucht

von Eva Schmidt

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Ein hochwertiges Lebensmittel für die Toilette? Allein für die Spülung verbrauchen wir in Deutschland etwa 34 Liter Trinkwasser pro Kopf und Tag. Wie es anders geht.

Ein Mann betätigt eine Toilettenspülung.

Bundesweit sinken die Grundwasserstände, vielerorts wurde der Trinkwasser-Notstand ausgerufen. Bei unnötigem Verbrauch drohen Strafzahlungen. Fernwasserleitungen könnten helfen.

16.08.2026 | 3:06 min

Können wir es uns noch leisten, Trinkwasser für die Toilettenspülung zu verwenden? "Angesichts des Klimawandels ist das nicht mehr zeitgemäß", kritisiert Betül Türkeri den Umgang mit Trinkwasser in Deutschland. Türkeri arbeitet beim Stadtforschungsinstitut Difu, dem Deutschen Institut für Urbanistik. Ob Kochen, Trinken, Hände waschen, Garten bewässern oder Toilette spülen: Für alles gibt es Trinkwasser in Topqualität.

Solange Deutschland ein regensicheres Land war, gab es wenig wirtschaftlichen Druck, daran etwas zu ändern. So ist es zu erklären, dass fast alle Gebäude historisch nur ein zentrales Wasserleitungsnetz besitzen. Und das ist der Knackpunkt.

Trockenheit

Aktuell herrscht europaweit extreme Trockenheit. Flüsse führen kaum Wasser, Regenmangel verschärft die Lage. Das hat negativen Einfluss auf Energieversorgung, Schifffahrt und Wirtschaftswachstum.

05.08.2026 | 2:16 min

Grauwasser: Zweites Leben fürs Duschwasser

"Rechtlich und technisch können wir Wasser im Kreislauf halten", erklärt Betül Türkeri gegenüber ZDFheute. Regenwasser oder aufbereitetes Grauwasser können zur Bewässerung oder Toilettenspülung verwendet werden. Mit etwas höherer Aufbereitung lässt sich mit Grauwasser sogar Wäsche waschen.

Trinkwasser: Aufbereitung und Gebrauch

Aber dafür ist im Gebäude ein zweites Leitungsnetz notwendig, das Trinkwasser von Brauchwasser trennt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Auch zusätzliche Speicher-, Filter-, Pumptechnik müsste dann eingebaut werden.

Kosten für getrennte Wassersysteme behindern Umsetzung

Zwei getrennte Wassersysteme sind natürlich eine Kostenfrage. "Regen- und Grauwasseranlagen rechnen sich für Bauherren oft erst nach zehn bis 20 Jahren", ordnet Betül Türkeri ein.

"Die eigentliche Herausforderung sind die Bestandsbauten", ergänzt Martin Zimmermann vom Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). Denn hier sei die Umrüstung natürlich viel aufwendiger und damit teurer als bei Neubauten.

Carsten Schneider

Bundesumweltminister Schneider plant angesichts von Hitze und Niedrigwasser das Thema Klimaanpassung ins Grundgesetz aufzunehmen. Er halte den Schritt für "zwingend notwendig".

12.08.2026 | 0:23 min

Während ein Umdenken bei Neubauten heute leichter möglich und in Einzelfällen schon zu beobachten sei, geschehe im Bestand zu wenig. "Der Druck scheint noch nicht groß genug für langfristiges Handeln zu sein", so Martin Zimmermann.

Was Städte an Wasser einsparen könnten

Eine Modellrechnung für Frankfurt am Main zeige, dass die Stadt bis 2050 beim Trinkwasser gut 20 Prozent einsparen könnte, indem sie einen Teil des Trinkwassers mit aufbereitetem Grauwasser ersetzt, erklärt Zimmermann.

Damit verbunden wäre natürlich der Ausbau eines doppelten Leitungssystems, aber in dem Punkt zeigt sich Martin Zimmermann gegenüber ZDFheute optimistisch: "Doppeltes Leitungssystem heißt nicht automatisch doppelte Kosten."

Und was die baulichen Eingriffe betrifft, könnte man die Gelegenheit auch für die Umrüstung des Wassersystems nutzen, wenn man beispielsweise ohnehin Häuser saniert oder Büroimmobilien in Wohngebäude umwandelt.

Abpflastern für ein besseres Stadtklima

Darmstadt setzt auf Entsiegelung. Beim Wettbewerb "Abpflastern" zeigen Initiativen, wie aus versiegelten Flächen neue grüne Oasen entstehen.

07.08.2026 | 1:58 min

Potenzial zum Wassersparen in Privathaushalten bereits ausgereizt

Im direkten Wasserverbrauch für den Haushalt gibt es eine rückläufige Tendenz. Denn während in Deutschland 2022 jede Person täglich 126 Liter Trinkwasser im Schnitt verbraucht hat, waren es laut Umweltbundesamt 1991 noch 144 Liter. Heute gibt es beispielsweise effizientere Wasserhähne und sparsamere Wasch- und Spülmaschinen als früher.

Beim Wassersparen in Haushalten sind die Möglichkeiten mit der bestehenden Technik weitestgehend ausgeschöpft.

Martin Zimmermann, Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE)

Daher müsse es nun systemische Entscheidungen zum Wassersparen geben: Ähnlich wie die Energiewende beim Strom oder die Verkehrswende beim Verbrennermotor braucht es laut Zimmermann in Deutschland eine Art "Wasserwende".

Eine Person hält einen Duschkopf, aus dem Wasser kommt

Wo im Haushalt besonders viel Wasser verbraucht wird und welche einfachen Maßnahmen in Bad, Küche, Garten und beim Putzen helfen, den Verbrauch spürbar zu senken

05.08.2026 | 3:57 min

Wasser im Kreislauf halten: Erste Städte bauen um

Einige Städte beschreiten in Modellversuchen neue Wege. Beispielsweise erprobt Hamburg mit dem Neubauquartier Jenfelder Au, das Wasser im Kreislauf zu halten.

Abwasser wird hier getrennt in leicht verschmutztes Grauwasser und Toilettenwasser. Das Grauwasser geht wiederaufbereitet zurück in die Haushalte. Das Wasser aus den Toiletten fließt in eine Biogasanlage. Der verantwortliche Versorger "Hamburg Wasser" nennt das Quartier ein "Reallabor", das für zukünftige Stadtentwicklung und Daseinsvorsorge Impulse geben soll.

Wasserverbrauch in Deutschland
:Kritik an "Null-Tarif-Mentalität der großen Schlucker"

Mit der Trockenheit kann Wasser regional und zeitweise knapper werden. Journalist Uwe Ritzer fordert ein modernes Wassermanagement - an dem auch große Firmen beteiligt sind.
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Das warme Licht der tiefstehenden Abendsonne scheint auf die Kühltürme des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde.
Interview
Über dieses Thema berichtete das heute journal am 16.08.2026 ab 21:45 Uhr.
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Wasserknappheit

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