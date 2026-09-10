Wie geht es für Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem desaströsen CDU-Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt weiter? Und wie trifft die Wahl die CDU auf Bundesebene?

Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt: Was sind die Folgen für Merz?

Die AfD wird bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 43,8 Prozent stärkste Kraft - die CDU stürzt auf 17,2 Prozent ab. Für Bundeskanzler Friedrich Merz ist das eine bittere Bilanz - schließlich hatte er einst versprochen, die AfD zu halbieren. @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie gefährlich das Ergebnis für Merz wirklich werden könnte.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Wie hart trifft das Ergebnis die Bundes-CDU?

Das Ergebnis ist für die CDU verheerend und trifft die Bundespartei ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem ihre Beliebtheitswerte ohnehin im Keller sind. Merz erntete zuletzt viel Kritik für seine angekündigten Reformen. Auch aus den eigenen Reihen wird der Ton schärfer: CDA-Vorsitzender Dennis Radtke etwa fordert einen Kurswechsel hin zu mehr Arbeitnehmerinteressen.

Warum ein Rücktritt von Merz trotzdem unwahrscheinlich ist

Dafür gibt es mehrere Gründe. Es fehlt der CDU an einer echten Alternative, eine Ablösung bräuchte Mehrheiten im Bundestag, und ein Nachfolger würde die Grundprobleme der Union kaum automatisch lösen. Denkbar wäre höchstens ein Modell wie einst bei Angela Merkel: Parteivorsitz abgeben, Kanzleramt behalten.

Was passiert als Nächstes?

Bis zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am 20. September dürfte die CDU laut Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele eher zusammenhalten - die eigentliche Personaldebatte könnte danach erst richtig beginnen.