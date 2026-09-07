Merz: Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt "schockiert"

Die Wahlen in Sachsen-Anhalt sind auch für den Kanzler einschneidend. Das Ergebnis werde "Auswirkungen" haben, so Merz. Persönliche Konsequenzen schloss er allerdings aus.

Hoher Wahlsieg für die AfD in Sachsen-Anhalt, historisch niedriges Ergebnis für die CDU. Der Druck auf die CDU im Bund wächst. Wie reagiert der Kanzler? Die Pressekonferenz bei "ZDFheute live". 07.09.2026 | 75:29 min

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich "zutiefst schockiert" über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt gezeigt. "Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland", sagte Merz am Montag nach den Gremiensitzungen der CDU in Berlin.

Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Er werde in den kommenden Tagen mit dem Koalitionspartner SPD reden. Der Reformkurs sei grundsätzlich richtig, betonte er. Aber Merz machte deutlich, dass er bereit sei, über einzelne Aspekte der Rentenreform und auch über das Volumen der Steuerreform zu reden.

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Natürlich müsse man über die Frage sprechen, wie man mit der Lebensbiografie langjährig Versicherter umgehe, die nun berechtigte Sorge um die Frage hätten, ob sie nach 45 Jahren in die Rente gehen dürften oder nicht. "Das sind Fragen, die wir immer ernst genommen haben", sagte Merz.

Das ist vielleicht nicht hinreichend deutlich genug zum Ausdruck gekommen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Der Kanzler betonte zugleich die grundsätzliche Richtigkeit der notwendigen Reformen.

Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten Sven Schulze (Sachsen-Anhalt), Michael Kretschmer (Sachsen) und Mario Voigt (Thüringen) hatten sich gemeinsam gegen die Pläne zur Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gestellt. Weitere Regierungschefs der SPD schlossen sich an. Merz hatte den Vorstoß zurückgewiesen. Über Härtefälle bei der Frühverrentung müsse aber gesprochen werden.

Der Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt könnte über das Bundesland hinaus Folgen haben. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann ordnet die Folgen des Ergebnisses für Deutschland und die Bundesregierung ein. 06.09.2026 | 1:39 min

Merz: Deutschland steht weiter zu seinen Werten

Der AfD-Sieg habe auch Auswirkungen auf die internationale Lage, sagte Merz. Dafür brauche man sich nur anschauen, wer der AfD international gratuliert habe, sagte Merz in Anspielung etwa auf den Glückwunsch von der US-Regierung.

"Wenn fast 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland mit sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend infrage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen können", betonte der CDU-Vorsitzende.

Merz: Wahl nun analysieren

Dies sei die schwerste Wahlniederlage für die CDU seit Jahrzehnten. Seine Botschaft an die Freunde in Europa und der Welt sei, dass Deutschland weiter zu seinen Werten und dem Grundgesetz stehe.

Persönliche Konsequenzen schloss Merz aus.

Aufgeben ist für mich keine Option. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Man werde nach den Landtagswahlen in zwei Wochen analysieren, was man anders machen könne.

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Quelle: dpa