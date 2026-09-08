Merkel reagiert bestürzt auf AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt

Altkanzlerin nach Wahl in Sachsen-Anhalt:Merkel zu AfD-Erfolg: "Mir als CDU-Mitglied blutet das Herz"
Nach dem starken Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeigt sich die frühere Kanzlerin schockiert. Sie spricht von einem "Einschnitt" in der Geschichte.
Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt hat Altkanzlerin Angela Merkel tief getroffen. Das sei "einfach schockierend", sagte die frühere CDU-Parteichefin bei der Digitalmesse Digital X der Deutschen Telekom in Köln.
Ihre Partei hatte in dem Bundesland eine herbe Niederlage einstecken müssen und ihren Stimmenanteil halbiert. "Mir als CDU-Mitglied blutet das Herz", sagte die Christdemokratin, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war.
Merkel nennt Unterschiede zwischen Fakten und Gefühlen
Die frühere CDU-Parteichefin riet zu einer anderen Art der Kommunikation, um die Bevölkerung besser zu erreichen und Fortschritte besser zu erklären. "Die individuelle Ansprache der Bürger" sei wohl wichtiger geworden als früher, sagte Merkel. Demokratische Parteien müssten jetzt stärker den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern suchen.
Bedenklich findet sie, dass Fakten bei vielen Bürgern keinen so hohen Stellenwert mehr hätten und stattdessen auf Gefühle referiert werde. Als Beispiel nannte sie die faktische Aussage, dass in Sachsen-Anhalt die Arbeitslosigkeit gesunken und der individuelle Wohlstand gestiegen sei. "Und dann sagt der Spitzenkandidat (der AfD, Ulrich Siegmund): 'Kann sein, aber das wird nicht so gefühlt.'"
Altkanzlerin warnt vor zivilisatorischen Rückschritten
Man dürfe nicht zulassen, dass so eine Einstellung mehrheitsfähig werde, sagte Merkel. "Es war der Fortschritt der Aufklärung, dass sich die Summe der Menschen auf Fakten einigen konnte." Wenn nun das Gefühl die Hoheit übernehme und Fakten nicht mehr als das Wichtigste bewertet werden, wären das zivilisatorische Rückschritte, so die Altkanzlerin.
Mehr Reaktionen auf das Wahlergebnis
Nach AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt:Thüringens Verfassungsschutzchef wirbt für "Risikomanagement"mit Video2:40
- Analyse
Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt:Der Kanzler verspricht jetzt Emotionenvon Mathis Feldhoffmit Video3:43
Internationale Pressestimmen:"AfD-Ergebnis wirft neuen Schatten auf Europas Zukunft"mit Video32:02
CSU-Chef gegen Brandmauer-Debatte:Söder: AfD-Sieg "der größtmögliche Denkzettel" seit langem