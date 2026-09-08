Merkel reagiert bestürzt auf AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt

Nach dem starken Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeigt sich die frühere Kanzlerin schockiert. Sie spricht von einem "Einschnitt" in der Geschichte.

Die frühere Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin sprach auf der Digitalmesse "Digital X" über das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt hat Altkanzlerin Angela Merkel tief getroffen. Das sei "einfach schockierend", sagte die frühere CDU-Parteichefin bei der Digitalmesse Digital X der Deutschen Telekom in Köln.

Ihre Partei hatte in dem Bundesland eine herbe Niederlage einstecken müssen und ihren Stimmenanteil halbiert. "Mir als CDU-Mitglied blutet das Herz", sagte die Christdemokratin, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war.

Das ist ein Einschnitt, ein wirklicher Einschnitt, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben. „ Angela Merkel, frühere Bundeskanzlerin

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Merkel nennt Unterschiede zwischen Fakten und Gefühlen

Die frühere CDU-Parteichefin riet zu einer anderen Art der Kommunikation, um die Bevölkerung besser zu erreichen und Fortschritte besser zu erklären. "Die individuelle Ansprache der Bürger" sei wohl wichtiger geworden als früher, sagte Merkel. Demokratische Parteien müssten jetzt stärker den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern suchen.

Bedenklich findet sie, dass Fakten bei vielen Bürgern keinen so hohen Stellenwert mehr hätten und stattdessen auf Gefühle referiert werde. Als Beispiel nannte sie die faktische Aussage, dass in Sachsen-Anhalt die Arbeitslosigkeit gesunken und der individuelle Wohlstand gestiegen sei. "Und dann sagt der Spitzenkandidat (der AfD, Ulrich Siegmund): 'Kann sein, aber das wird nicht so gefühlt.'"

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Altkanzlerin warnt vor zivilisatorischen Rückschritten

Man dürfe nicht zulassen, dass so eine Einstellung mehrheitsfähig werde, sagte Merkel. "Es war der Fortschritt der Aufklärung, dass sich die Summe der Menschen auf Fakten einigen konnte." Wenn nun das Gefühl die Hoheit übernehme und Fakten nicht mehr als das Wichtigste bewertet werden, wären das zivilisatorische Rückschritte, so die Altkanzlerin.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt : Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken Sachsen-Anhalt hat gewählt. Hier finden Sie alle Grafiken - vom vorläufigen Ergebnis über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten. von Kathrin Wolff Grafiken

Quelle: dpa