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Politik
Deutschland

AfD-Landtagspräsident: So lief die Sitzung in Sachsen-Anhalt

Nach Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:So lief die erste Sitzung des neuen Landtags

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Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist das neue Parlament zusammengekommen. Erstmals stellt die AfD einen Landtagspräsidenten.

andreas-postel

Erstmals in der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte ist ein AfD-Politiker zum Präsidenten eines Landtages gewählt worden. Einschätzungen von ZDF-Reporter Andreas Postel.

06.10.2026 | 2:20 min

Die erste Sitzung können Sie hier nachlesen:

Tobias Rausch in Sachsen-Anhalt gewählt
:AfD stellt erstmals einen Landtagspräsidenten

Die AfD stellt erstmals in ihrer Geschichte einen Landtagspräsidenten: Tobias Rausch erhielt 48 Stimmen und damit mehr als die AfD-Fraktion Sitze hat.
mit Video4:13
Der Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) (Mitte) sitz auf dem Podium während der konstituierenden Sitzung des Landtgs von Sachsen-Anhalt.

Was passierte bei der konstituierenden Sitzung?

Die AfD hatte die Wahl am 6. September mit großem Abstand vor der CDU gewonnen. Sie kommt im neuen Landtag auf 39 der 83 Sitze - und beansprucht als stärkste Fraktion das Amt des Landtagspräsidenten. Dafür hat sie ihren Generalsekretär Tobias Rausch aus Staßfurt nominiert, der auch gewählt wurde.

Tobias Rausch (AfD) im Landtag von Sachsen-Anhalt. (Archiv)

Tobias Rausch (AfD) wurde zum Landtagspräsident im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt werden gewählt.

Quelle: Imago / Jan Huebner

Wurde heute auch der neue Ministerpräsident gewählt?

Nein. AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich Mitte Dezember zur Wahl zu stellen. Aktuell führt Siegmund nach eigenen Angaben Gespräche mit einer Fraktion sowie mit einzelnen Abgeordneten anderer Parteien, um eine stabile Regierung zu bilden.

Bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten bleibt die Landesregierung unter Führung von Sven Schulze (CDU) geschäftsführend im Amt.

Quelle: AFP, ZDF
Themen
Sachsen-AnhaltLandtagswahl in Sachsen-AnhaltAfDBSW

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