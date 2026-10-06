Nach Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:So lief die erste Sitzung des neuen Landtags
Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist das neue Parlament zusammengekommen. Erstmals stellt die AfD einen Landtagspräsidenten.
Die erste Sitzung können Sie hier nachlesen:
Was passierte bei der konstituierenden Sitzung?
Die AfD hatte die Wahl am 6. September mit großem Abstand vor der CDU gewonnen. Sie kommt im neuen Landtag auf 39 der 83 Sitze - und beansprucht als stärkste Fraktion das Amt des Landtagspräsidenten. Dafür hat sie ihren Generalsekretär Tobias Rausch aus Staßfurt nominiert, der auch gewählt wurde.
Wurde heute auch der neue Ministerpräsident gewählt?
Nein. AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich Mitte Dezember zur Wahl zu stellen. Aktuell führt Siegmund nach eigenen Angaben Gespräche mit einer Fraktion sowie mit einzelnen Abgeordneten anderer Parteien, um eine stabile Regierung zu bilden.
Bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten bleibt die Landesregierung unter Führung von Sven Schulze (CDU) geschäftsführend im Amt.
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