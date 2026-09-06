Kommentar

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt : Drei Erkenntnisse aus dem Wahlsieg der AfD

von Bettina Schausten 06.09.2026 | 23:30 |

Das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt ist ein Paukenschlag. Eine Mehrheit der Wähler hat in einer demokratischen Wahl für den Wechsel gestimmt. Warum trotzdem nicht alles gut ist.