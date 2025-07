"Tribute von Panem"-Prequel: Statisten in Deutschland gesucht

Für die Verfilmung der Vorgeschichte von "Die Tribute von Panem" werden gerade 4.000 Komparsen gesucht. Von Ende August bis Anfang Oktober fänden die Dreharbeiten für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" im Raum Köln und Duisburg statt, teilte die Agentur Eick & Weber mit.